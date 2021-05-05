России нужен гибкий список недружественных стран

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НОВОСТЬ ЧАСА

Мишустин распорядился выплатить по 10 тыс. рублей семьям с детьми до 17 августа

5 мая, среда  |  Последнее обновление — 14:53  |  vz.ru
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Что ждет цены на бензин этим летом

Из-за каникул и сельхозработ Россия переживает пиковый спрос на бензин Александр Рюмин/ТАСС
Избежать топливного кризиса поможет запрет экспорта бензина из России. Таким жестким методом предлагает воспользоваться уже этим летом Минэнерго РФ. Ведомство переживает, что Россия может столкнуться с дефицитом топлива и всплеском цен на него. А это ударит абсолютно по всей экономике страны. Чем порождены опасения Минэнерго и помогут ли новые методы? Подробности...
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Что могут обсудить Путин и Зеленский

Лидеры России и Украины могут обсудить большой блок вопросов IAN LANGSDON/POOL/EPA/ТАСС
В Кремле ждут от Киева конкретных предложений к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москва подчеркивают, что если Киев хочет начать восстановление двусторонних отношений, то Россия будет это только приветствовать. Какие темы могли бы стоять на повестке переговоров президентов, если такие состоялись бы?  Подробности...
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Где россиянам искать защиты своих прав на работе

Больше 50% россиян уверены, что их право на труд должно защитить государство Виктор Толочко/РИА Новости
Международные структуры, отнюдь не дружественные России, признали – наша страна надлежащим образом защищает права работников. В соответствующем рейтинге мы обгоняем США и Австралию. Но опрос россиян в канун 1 Мая выявил неоднозначную закономерность: за помощью в решении конфликтных ситуаций на работе россияне практически не обращаются к профсоюзам. Нужны ли перемены в сфере труда? Подробности...
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Эстонию лишили возможности снова нахамить России

Президент Эстонии слишком часто выступает с антироссийскими заявлениями Mihkel Maripuu/imago images/Scanpix/ТАСС
В Эстонии остались очень недовольны решением России игнорировать конгресс угро-финских народов. Мероприятие должно вскоре пройти в эстонском Тарту, и приглашение участвовать в нем было отправлено в том числе в Москву. Однако винить в происходящем Эстония может только собственные власти. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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России нужен гибкий список недружественных стран

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У России теперь есть список недружественных стран, который будет время от времени меняться. Однако лучше сразу сделать перечень расширенным, и учесть в нём разную степень недружественности того или иного государства. Подробности...

Как двести лет назад провалился проект единой Европы

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Именно желание окончательно подчинить Россию привело Наполеона к началу войны 1812 года. Его общеевропейская империя не могла существовать, если на континенте оставались хоть какие-то страны, не входящие в единую экономическую систему, какой ее видел Наполеон. Подробности...

Мне понравилось жить под колпаком спецслужб

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Раньше такие города были закрыты в обе стороны. Чтобы выехать или уехать, надо было получить специальное разрешение. А теперь только в одну. Выезд свободен. А вот чтобы заехать – нужен пропуск. А чтобы приехать и жить – тут вообще хорошая карма нужна. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев
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Россия приучает Зеленского к трем мыслям

Таджики против киргизов: новая война?

Список врагов России

Обсуждение: 4 комментария
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В столице Мексики рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере, около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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Россия отпраздновала светлую Пасху

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Мишустин распорядился выплатить по 10 тыс. рублей семьям с детьми до 17 августа
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    России нужен гибкий список недружественных стран

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		5 мая 2021, 14:35

    О создании списка недружественных государств в своём указе объявил Владимир Путин. Это стало ответом на которую уже по счёту высылку российских дипломатов из США, и на небывалый по размаху скандал между Россией и Чехией. Теперь наша страна может запретить посольствам означенных государств нанимать сотрудников на месте, а также применить любой другой набор мер, который сочтёт нужным.

    Создание такого списка станет свидетельством самодостаточности России. Она может перестать исключительно отвечать на выпады других государств, на бесконечные санкции и перечни своих граждан, которым закрыт въезд туда или сюда. Россия начинает действовать на опережение, не оглядываясь на действия США, Германии или Папуа-Новой Гвинеи. Она показывает, что языком угроз с ней говорить нельзя.

    Однако список недружественных государств кажется только первым шагом. Впоследствии его наверняка придётся исправлять и редактировать. Дело в том, что враждебность не является чем-то постоянным. Кроме того, степень недружественности может явно различаться. Скажем, постоянно поминаемые в последнее время Чехия, Словакия и Польша имеют три разных степени враждебности по отношению к нашей стране. И то же самое можно сказать и о многих других государствах.

    Наиболее русофобские государства следовало бы назвать не недружественными, а враждебными. Их отличает последовательная работа против России, полное отсутствие какого бы то ни было диалога, противодействие нашей стране везде и во всём. Эти государства внутри себя выглядят монолитом. Внутри них не прослеживаются влиятельные силы, которые имеют явно отличную точку зрения на отношения с Россией, и никакая смена власти враждебный характер отношений не меняет.

    Говоря о недружественности тех или иных государств, я пока ограничусь евроатлантическим пространством, ибо, как известно, Восток – дело тонкое. Естественно, список откровенных врагов России открывает Украина, всё современное бытие которой говорит о том, что её впору назвать Антироссией. Следом идут США, где антироссийские меры воздействия уже носят характер законов, и никакой президент ничего изменить не может. Вот уже минимум 15 лет предельно враждебными остаются отношения с Великобританией, антироссийским действиям которой несть числа. За ней идут представители англосаксонского «братства» – Канада и Австралия. В континентальной Европе последовательным врагом России является Польша, к которой примыкают Литва, Латвия, Эстония и Грузия. В них русофобия также носит экзистенциальный характер.

    Фото: кадр из видео

    Для таких стран можно предусмотреть полный запрет на деятельность их НКО в России, запретить широкий перечень товаров, а не только запрет на найм российских граждан в посольстве. В случае с англосаксонскими державами можно подумать об ужесточении визового режима, и о запрете для их граждан и подданных на свободное перемещение по нашей стране. Если говорить о Польше и, особенно, о Прибалтике и Украине, можно подумать почти о полной заморозке торговых отношений. Что касается Чехии, то ей уместно открыть подраздел, посвящённый собственно недружественным государствам. Во-первых, в ней всё-таки есть президент Милош Земан, усомнившийся во всей свистопляске последних недель. Во-вторых, эта страна не пытается откровенно подорвать «Северный поток-2». Палитра политических сил в этой стране явно богаче, чем в названных ранее, и это можно учесть.

    Крайне плохи наши отношения с Нидерландами, Швецией, Норвегией, Данией, Румынией. Однако тут, как и в случае с Чехией, просматриваются отдельные «просветления», а степень остервенелости антироссийских выпадов всё же уступает англосаксам, полякам и прибалтам. Причём в случае со шведами и норвежцами, как и с чехами, надо делать поправку на разброс мнений, у остальных всё более-менее устойчиво. В эту же группу стран можно записать Черногорию, Хорватию и Ирландию. Здесь речь идёт о классических недружественных государствах. В данном случае следует как раз запретить им найм российских граждан в посольство и выдворить из России их НКО. Возможно, ввести запрет на ввоз некоторой группы товаров из них, несколько сократить (но не так существенно, как с враждебными) авиасообщение с ними. И надо приложить усилия к тому, чтобы Швеция перестала быть дуайеном посольского корпуса в России, а ни одна из этих стран не заменила бы её в этом качестве.

    Но ведь есть и ещё страны, которые открыто называют Россию угрозой, но которые ведут с нами постоянный диалог. И в ответ мы тоже можем назвать их государствами, угрожающими национальной безопасности страны. Мерами воздействия на них прежде всего должны стать запреты (или как минимум существенное урезание) деятельности их НКО и сокращение (но не полный запрет) на найм российских граждан на работу в посольства. Возможны ограниченные запреты на ввоз товаров.

    Первыми в этом списке должны идти Германия и Франция. Именно они, в конечном счёте, играют решающую роль в том, что ограничительные меры ЕС существуют уже столько лет. Сюда же следует отнести соседнюю Финляндию, сюда же вполне вписываются славянские Болгария, Северная Македония, Словакия и Словения. В другой части Европы место в этом перечне найдётся Испании, Португалии, Исландии, Бельгии и Люксембургу, а также далёкой Новой Зеландии.  В ещё более «мягкой» части списка могут оказаться Италия, Австрия, Швейцария, Греция и Мальта. Они осуществляют отдельные недружественные действия, и в целом подпадают под определение «союзников стран, угрожающих безопасности России». Здесь основное внимание нужно сосредоточить на неправительственных организациях, жёстко ограничить их деятельность. Остальное можно пока не трогать.

    Единственными странами Евросоюза, которые не должны оказаться в разного рода недружественных списках, являются Венгрия и Кипр. Однако следует помнить, что ситуация с венграми при смене власти тоже может ухудшиться. Только киприоты более-менее последовательно высказываются за отмену антироссийских санкций, и откровенно антироссийских шагов на международной арене пока не предпринимали.

    Возможно, отдельно следует прописать страны, отношения с которыми подвержены существенным колебаниям. Тут могут быть Болгария, Черногория, Чехия, Словакия, Венгрия, Швеция, Норвегия, Испания, в какой-то степени – Италия, Австрия и Греция. Во власти там могут быть представлены разные мнения, а к переменам у данных государств в худшую или в лучшую сторону надо быть готовыми заранее.

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