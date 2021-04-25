США попали в список недружественных России государств

Список недружественных России государств формируется, но США уже фигурируют в нем, заявила в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как вы знаете, был опубликован накануне указ президента, который содержит целый ряд мер по исполнению уже существующих федеральных законов, согласно которым теперь те государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан России сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий. <...> А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется. <...> Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США. <...> Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США», – цитирует ее ТАСС.

Также она назвала указ президента Владимира Путина, который запрещает нанимать россиян на работу в диппредставительства «недружественных стран», ответом на агрессивное поведение Запада.

«Мы всегда подчеркивали миролюбивый характер нашей внешней политики... Подобный подход четко прописан и озвучен, в том числе во многих выступлениях, интервью и заявлениях руководства нашей страны. Но мы также всегда подчеркивали, что все действия, которые мы квалифицируем как недружественные и враждебные, они никогда не останутся без ответа. Ответы бывают разные. И тот пакет мер, который сейчас принимается – это, безусловно, также ответная мера», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Она отметила, что «это не агрессивные действия нашей страны, это ответ. Это защита нашей страны, нашего государства, от враждебных и недружественных акций со стороны тех, кому мы не даем покоя».

Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».

Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры.

Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.