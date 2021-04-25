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США попали в список недружественных России государств
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Список недружественных России государств формируется, но США уже фигурируют в нем, заявила в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Как вы знаете, был опубликован накануне указ президента, который содержит целый ряд мер по исполнению уже существующих федеральных законов, согласно которым теперь те государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан России сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий. <...> А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется. <...> Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США. <...> Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США», – цитирует ее ТАСС.
Также она назвала указ президента Владимира Путина, который запрещает нанимать россиян на работу в диппредставительства «недружественных стран», ответом на агрессивное поведение Запада.
«Мы всегда подчеркивали миролюбивый характер нашей внешней политики... Подобный подход четко прописан и озвучен, в том числе во многих выступлениях, интервью и заявлениях руководства нашей страны. Но мы также всегда подчеркивали, что все действия, которые мы квалифицируем как недружественные и враждебные, они никогда не останутся без ответа. Ответы бывают разные. И тот пакет мер, который сейчас принимается – это, безусловно, также ответная мера», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Она отметила, что «это не агрессивные действия нашей страны, это ответ. Это защита нашей страны, нашего государства, от враждебных и недружественных акций со стороны тех, кому мы не даем покоя».
Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».
Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры.
Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.
Стало известно о тайных поставках боеприпасов из Чехии на Украину
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Американское издание The New York Times утверждает, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.
Как утверждается в материале, в электронном письме американскому изданию «Гебрев признал, что он хранил боеприпасы на складе в Чехии». Издание поясняет, что речь идет о складах во Врбетице на востоке республики. По версии чешской стороны, к взрывам на этих объектах в 2014 году якобы причастны российские спецслужбы. Издание утверждает со ссылкой на чешских официальных лиц, что «целью были» указанные боеприпасы Гебрева, передает ТАСС.
Кроме того, издание отмечает, что Гебрев также «признал то, что давно отрицал: его компания ЕМКО поставляла вооружения на Украину после 2014 года». Соответствующие договоренности с украинскими фирмами якобы были закреплены в конце 2014 года.
При этом издание приводит слова двух источников, один из которых является украинским должностным лицом. По их версии, компания ЕМКО «в 2014 году подписала контракт на поставки артиллерийских боеприпасов украинским военным». Как уточнил источник из числа бывших украинских должностных лиц, «на коробках с боеприпасами было указано, что они предназначены для Таиланда». Это якобы было сделано, «чтобы не допустить приостановки поставок теми в болгарском правительстве, кто симпатизирует России». «Гебрев отрицал, что его компания неверно маркировала какой-либо экспорт», – подчеркивается в статье.
Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
Ранее член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Посольство России в Минске высмеяло МИД Литвы за пост о высылке дипломатов
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Посольство России в Белоруссии отреагировало на пост главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о высылке российских дипломатов, высмеяв его провокационным хештегом.
В ответ на публикацию Ландсбергиса в Twitter, в которой он заявил о высылке российских дипломатов из Литвы в знак солидарности с Чехией, российское посольство предложило подписчикам выбрать из двух хештегов – #smalldipenergy или #smalldickenergy: пользователи используют их применительно к тем, кто ведет себя необоснованно самоуверенно.
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Напомним, накануне главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.
Турция предупредила США о последствиях заявления Байдена о геноциде армян
Признание президентом Соединенных Штатов Джо Байденом геноцида армян в Османской империи подрывает отношения Анкары и Вашингтона и «откроет глубокую рану» на дружбе двух стран, заявило министерство иностранных дел Турции.
«Это заявление США, которое искажает исторические факты, никогда не будет принято турецким народом и откроет глубокую рану, которая нанесет урон нашему взаимному доверию и дружбе», – передает РИА «Новости» заявление турецкого МИД.
Турция призвала Байдена изменить свое мнение и посодействовать «мирному сосуществованию в регионе, особенно между турецким и армянским народами, вместо того чтобы служить повестке дня тех кругов, которые пытаются разжечь вражду».
В субботу Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века.
Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости».
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.
Президент Чехии собрался выступить с чрезвычайным обращением к нации
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Президент Чехии Милош Земан в воскресенье выступит с чрезвычайным телевизионным обращением в связи с инцидентом в деревне Врбетице в 2014 году, сообщил пресс-секретарь главы республики Иржи Овчачек.
«Президент республики Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля, в 11.00 (12.00 мск) с чрезвычайной речью», – приводит слова пресс-секретаря президента Чехии ТАСС.
Овчачек уточнил, что обращение будут транслировать телеканалы Prima и CNN Prima News. Как сообщили представители руководства каналов, выступление Земана продлится 20 минут.
Рвнее американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.
Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
Ранее член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Главу забайкальского УФСИН застрелили во время конфликта на охоте
Начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю был застрелен во время конфликта на охоте, сообщило региональное следственное управление СК.
«По имеющимся данным, сегодня днем на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю», – говорится на сайте ведомства.
Подозреваемый в убийстве задержан, с ним проводится работа. Следователи изучают следы происшествия и изымают предметы, имеющие значение для расследования. Делом занимаются следователи отдела по расследованию особо важных дел, отмечается в сообщении.
В ноябре прошлого года в Свердловской области на охоте застрелили заммэра Новоуральска Михаила Черницкого.
В декабре 2020 года полицейский застрелил мужчину на охоте под Санкт-Петербургом.
Врачи уличили Водонаеву во лжи
В департаменте здравоохранения Москвы опровергли заявления госпитализированной с микроинсультом звезды реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой о халатном отношении медперсонала. Телеведущая, в частности, жаловалась на отсутствие внимания со стороны медсестер больницы имени Виноградова и непрофессиональное выполнение медиками своих обязанностей.
Как заявили в столичном департаменте здравоохранения, посещение палаты Водонаевой проходили по установленному графику, а в отделении реанимации врач находился с ней в течение всего времени ее пребывания там. Кроме того, после перевода в отделение неврологии к телеведущей дважды заходила медсестра, при этом ни одной жалобы лично от Водонаевой не поступало, передает «Пятый канал».
«В течение дня палату посещали лечащий врач, невролог и заведующий неврологическим отделением, что подтверждается камерами видеонаблюдения, установленными в коридоре. Также неверно заявление об отсутствии рекомендаций при выписке. Необходимые рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению указаны в выписном эпикризе», – сообщили в департаменте.
Все необходимые исследования и рекомендации были предоставлены Водонаевой в полном объеме, подчеркнули в ведомстве. Представители департамента отметили, что стремительно покидать больницу «в тапочках, в которых приехала на скорой», у у телеведущей не было необходимости.
Водонаева попала в клиническую больницу имени Виноградова с подозрением на микроинсульт. Позже модель пожаловалась на халатное отношение со стороны врачей и ужасное лечение. Так, телеведущая в своем Telegram заявляла, что после капельницы почувствовала себя плохо из-за индивидуальной непереносимости цитофлавина, однако никто из врачей не отреагировал на инцидент. «Видимо обиделись на то, что я задалась вопросом о наличии перчаток на медсестре. Зато, внимание! После моих сторис в палату пришел человек с дрелью и присверлил держатель для туалетной бумаги в туалете. Тут же. Шум стоял на весь этаж. И медсестра прибежала за моим драным одеялом», – написала Водонаева.
Кроме того, модель заявила, что при выписке ей не дали никаких «медицинских напутствий». По словам Водонаевой, она сейчас находится дома, однако готова сразу же лечь больницу, как только почувствует себя плохо. Девушка отметила, что теперь, прежде чем бежать в клинику, будет советоваться со своим знакомым.
Анкару призвали закрыть базу Инджирлик для США после заявления Байдена
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Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек выразил мнение, что после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян Анкара должна незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.
«Вооруженные силы Турции должны немедленно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и в течение 15 дней вернуть домой находящихся на ней американских военных», – заявил политик в интервью ТАСС.
Ранее в субботу президент Соединенных Штатов Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Азербайджан отреагировал на заявление Байдена о геноциде армян
Признание президентом США Джо Байденом геноцида этнических армян в Османской империи вызывает сожаление и искажает историческую правду, заявило министерство иностранных дел Азербайджана.
«Заявление президента США Джо Байдена, исказившее историческую правду о событиях 1915 года, вызывает сожаление. Те, кто политизирует так называемый геноцид армян, умалчивают о массовых убийствах более 500 тыс. человек армянскими вооруженными формированиями, а также о массовых убийствах, совершенных армянскими дашнаками в Баку и других регионах Азербайджана в марте 1918 года», – говорится в заявлении на сайте ведомства.
В азербайджанском МИД подчеркнули, что Вашингтон, признавая геноцид армян в Османской империи и оставляя без внимания преступления против азербайджанцев в Ходжалы 30 лет назад, подает «пример предвзятости и двойных стандартов». В ведомстве обратили внимание на то, что Армения «хочет скрыть события и пытается изобразить себя угнетенной страной», однако в то же время не принимает предложение Турции о совместном расследовании событий того времени. «Фальсификация истории, попытки переписать историю и ее использование для политического давления недопустимы», – заявили в МИД.
В субботу Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. Турция в свою очередь предупредила США о последствиях заявления Байдена о геноциде.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида этнических армян в Османской империи.
Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости».
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.
Земан заявил об отсутствии доказательств присутствия «российских агентов» во Врбетице
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Доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки, заявил президент Чехии Милош Земан.
«Могу констатировать, что в отчете Службы безопасности и информации отмечается – подчеркиваю, – что не существует доказательств и свидетельств [очевидцев], чтобы эти два агента (россияне, которым приписывается причастность к инциденту – прим. ВЗГЛЯД) находились [на территории складов боеприпасов] во Врбетице. Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства», – цитирует ТАСС Земана.
Он также обратил внимание, что контрразведка Чехии даже в закрытой части докладов в течение шести лет ничего не говорила о неких «русских агентах», передает РИА «Новости».
Президент Чехии сообщил, что неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб рассматриваются как причины взрывов во Врбетице. «Мы работаем с двумя версиями – что взрывы [во Врбетице] произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия – что вину за это несут агенты иностранных спецслужб», – отметил Земан.
Кроме того, президент Чехии призвал по телевидению дождаться итогов расследования инцидента. «Я, как главнокомандующий ВС Чехии, к которым относится и полиция, желаю, чтобы на расследование [произошедшего во Врбетице] были направлены максимальные силы и, чтобы, когда расследование завершится, чешские граждане были полностью информированы [об инциденте] и ничего [связанного с ним] не было засекречено», – сказал Земан.
Президент Чехии не исключил, что происходящее вокруг истории со взрывами на складах во Врбетице – игра спецслужб, которая может иметь серьезные последствия для страны.
Он также рассказал, что чешские правоохранители установили связь болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева со взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице.
По словам Земана, в деле о взрывах во Врбетице остается еще много белых пятен, над их устранением работают полиция и генпрокуратура, которые обладают его полным доверием.
Ранее американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.
Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Собчак задело сравнение Шнура с «телкой» и «шипящей сковородкой»
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Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на интервью с музыкантом Сергеем Шнуровым, в котором он сравнил ее с «шипящей сковородкой» и «телкой».
Шнуров дал интервью видеоблогеру Надежде Стрелец, в котором отметил, что особой дружбы у них с Собчак никогда не было. По его словам, она – удобный оппонент. «В Собчак, как в сковородку горячую, если плюнул — обязательно зашипит. Если пнул, то точно будет ответ», – отметил музыкант.
В свою очередь ведущая в интервью указала на то, что Собчак сама рассказывала о дружбе с ним и в Сети было много фотографий, где они вместе. Музыкант ответил, что если речь идет о фотографиях со светских мероприятий, где он стоит в обнимку со звездой, то там помимо телеведущей, по его словам, было «еще порядка 20 телок».
Собчак отреагировала на высказывания музыканта, отметив, что просмотров этого интервью мало и она «рада его поддержать своим постом».
«Может ты и правда «любую телку» зовешь домой, сидишь болтаешь до утра, едешь с «телками» отдыхать на Бали и во Францию, но я действительно по наивности считала это дружбой. Дружбой с тобой и с твоей бывшей женой. И мне было больно, когда ты просто пропал», – написала она на своей странице в Instagram (авторская орфография здесь и далее сохранена – прим. ВЗГЛЯД).
При этом телеведущая отметила, что гораздо больнее ей было, когда музыкант выложил «отвратительные стихи» про ее личные отношения.
«Я спросила лично зачем ты это сделал. Ты не ответил. Мне пришлось отвечать публично. Оказывается, тебе просто было приятно, что «сковородка шипит», и подписка растет ну ок. Надеюсь моя спина не ранила твой нож?) Я справилась, и все ок, в меня этих ножей летит сотни в день. Но от бывших друзей – я их еще чувствую. Желаю твоим новым друзьям и новым близким всегда помнить о том, как ты поступил со старыми. Людям ведь всегда кажется, что именно с ними так не поступят», – добавила Собчак.
Стоит отметить, что это не первый конфликт между телеведущей и музыкантом. Так, в 2020 году Шнуров отреагировал на критику Собчак сравнением лошадей.
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Глава британской разведки назвал Россию «ослабевающей державой»
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Глава британской внешней разведки Ричард Мур назвал Россию «объективно ослабевающей» в экономическом и демографическом плане державой, но при этом представляющей одну из наиболее насущных проблем.
«Россия – объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава. Она переживает чрезвычайно сложный период», – передает РИА «Новости» слова Мура в интервью изданию Sunday Times.
При этом глава британской внешней разведки отметил, что Россия для него представляет одну из наиболее насущных проблем. В частности, Британию беспокоило большое число российских войск на границе с Украиной и вероятность «вторжения». По словам Мура, Британия и США предупреждали российские власти о «серьезных последствиях» вторжения на Украину.
По мнению Мура, поведение России в Чехии заставляет проводить параллели с ситуацией в отношениях России и Украины. «Когда получаешь такую модель безрассудного поведения, и потом смотришь на то, что происходит вокруг Украины – конечно же, это нас беспокоит», – заявил он.
Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. Газета ВЗГЛЯД разбирала итоги завершившихся учений на Юге России.
В прошлую среду советник делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на чрезвычайном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ указала, что Россия не ведет существенной военной деятельности, о которой требуется отчитываться в рамках Венского документа, мероприятия по перемещению российских войск на территории страны не затрагивают безопасность других государств. Днем ранее в Кремле заявили об отсутствии угроз в чей-либо адрес со стороны России.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
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Пушков отреагировал на заявление Земана по взрывам во Врбетице
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Чехии об отсутствии доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице.
«Неудивительно: доказательства не предъявляли, потому что их просто не было и нет. Нужна была пропагандистская атака – она состоялась. А по сути – нагромождение антироссийских фантазий и очередной мешок дыма. Дезинформация в очередной раз определяет политику», – написал Пушков в Telegram.
Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки.
В воскресенье американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.
Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Названы продлевающие молодость продукты
Турецкое издание Milliyet составило список из десяти помогающих бороться со старостью продуктов.
Грецкие орехи, как отмечается в статье, изобилуют полиненасыщенными жирами и отличаются чрезвычайно высоким уровнем содержания кислот омега-3, которые регулируют уровень холестерина и снижают риск развития сердечных заболеваний. Употребление в пищу этих орехов помогает ослабить воспалительные процессы головного мозга, что поддерживает и стимулирует когнитивную активность. Кроме того, омега-3 укрепляет здоровье кожи, передает РИА «Новости».
Высокий уровень таких кислот содержится и в лососе, благодаря чему употребление этой рыбы предотвращает накопление холестерина в артериях, защищает от нарушения сердечного ритма и помогает сохранять ясность ума с возрастом. Кроме того, высокое содержание белка и противовоспалительные свойства защитят кожу от различных признаков старения, таких как пятна, угри, морщины, коричневые пятна, гусиные лапки
Черника обладает мощной антиоксидантной активностью из-за высочайшего уровня проантоцианов и антоцианов. Антиоксиданты борются со свободными радикалами и помогают восстанавливать возрастные окислительные повреждения, вызванные свободными радикалами, которые часто являются причиной ряда серьезных заболеваний и преждевременного старения, объясняет издание. Антиоксиданты также помогут предотвратить возрастные нарушения памяти и двигательных функций у пожилых людей, а, кроме того, совместно с высоким уровнем содержания витаминов А и С – сохранить молодость кожи.
Высокий уровень антиоксидантов содержится и в шпинате. Это позволяет в значительной степени уменьшить возрастное ухудшение умственных функций, проблемы со зрением, а также дегенерацию костей, а большое количество витаминов A, C и E и бета-каротина помогает защитить кожу от вредных ультрафиолетовых лучей солнца. Также шпинат, как и прочие зеленые овощи, способен предотвращать сердечно-сосудистые заболевания, снижать высокое артериальное давление и уровень холестерина и даже риск развития рака пищеварительной системы, утверждает издание.
Схожими свойствами обладает и зеленый чай. Он улучшает здоровье кожи, а также предупреждает риск развития целого ряда болезней, например, сахарного диабета второго типа и болезней сердца.
Брокколи за счет соединений сульфорафана и индола помогает защитить клетки от повреждения, вызванного окислительным стрессом. Этот вид капусты способен снизить риск развития рака. Помимо этого, в брокколи содержится фолиевая кислота, которая способствует поддержанию оптимального функционирования мозга с возрастом, а содержащийся в ней витамин K1 повышает плотность костей и снижает риск переломов.
Оливковое масло чрезвычайно полезно для здоровья кожи, отмечает издание, а содержание мононенасыщенных жирных кислот положительно отразится на здоровье сердца и поможет контролировать уровень сахара в крови. Вместе с тем, количество потребляемого оливкового масла обратно пропорционально возрастному снижению когнитивных функций и нарушению памяти, деменции и болезни Альцгеймера, пишет портал.
Горький шоколад содержит флаванолы которые стимулируют расслабление кровеносных сосудов, делая их молодыми и эластичными, а также снижают артериальное давление, риск развития сахарного диабета второго типа, заболеваний почек, деменции. Эти вещества положительно положительно влияют на здоровье кожи.
В состав томатов входит ликопин, обладающий антивозрастными свойствами и благотворно влияющий на кожу. Также употребление помидоров в пищу снижает уровень холестерина и способствует предотвращению сердечных заболеваний и различных видов рака.
Красный сладкий перец содержит полезный для выработки коллагена витамин С, а также целый ряд мощных антиоксидантов.
Ранее представитель японского национального центра гериатрии и геронтологии профессор Хидетоши Эндо сообщил, что включение в ежедневный рацион традиционной индийской пряности куркумы помогает продлить молодость организма и сохранить здоровье мозга
Байден признал геноцид армян
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века, соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.
«Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех, кто погиб во время геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся не допустить повторения подобного зверства. Начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, 1,5 млн армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению. Мы чтим память жертв Meds Yeghern («великое злодеяние»), чтобы ужасы случившегося никогда не были забыты историей», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте резиденции президента США.
«Из тех, кто выжил, большинство были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе и в Соединенных Штатах. Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину. За прошедшие десятилетия армянские иммигранты обогатили Соединенные Штаты бесчисленным количеством способов, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела так много их предков к нашим берегам», – сказал Байден.
Между тем, Турция отвергла заявление американского лидера в геноциде армян, обвинив Байдена в популизме. «Слова не могут изменить или переписать историю. Нам нечему учиться у кого-либо касательно нашего прошлого. Политический оппортунизм – величайшее предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме», – говорится в Twitter главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости».
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.
Лукашенко раскрыл сценарии попытки переворота в Белоруссии
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Готовившие военный переворот в Белоруссии рассматривали несколько вариантов устранения президента Александра Лукашенко, в том числе его убийство 9 мая на параде в честь Дня Победы, рассказал сам глава республики.
По словам Лукашенко, реализация плана во время парада заговорщикам показалась очень сложной, и они отказались от этой идеи. Рассматривались также нападения на кортеж и загородную резиденцию президента, передает БелТА.
Для взрыва президентского кортежа злоумышленники закупили и привезли в Белоруссию гранатометы. Поскольку автомобили в целях безопасности передвигаются очень быстро и попасть в них крайне тяжело, заговорщики отбросили и этот вариант. На уничтожение резиденции было выделено 10 млн долларов, кроме того, еще 1 млн долларов должен был получить снайпер, сообщил Лукашенко. «Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. Но как только вышел этот фильм (расследование «Манкурты» на телеканале ОНТ), они уши прижали: «Нет, в Минск не поедем. Куда? В Москву». Мы контролировали их каждый шаг», – рассказал подробности белорусский лидер.
Как сообщил президент, спецслужбы внедрили к заговорщикам своего сотрудника, исполнившего роль «продавшегося генерала». «Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню – он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию», – сказал Лукашенко.
Задержанные ранее в стране террористические группы и планировавшие госпереворот – звенья одной цепи, заявил глава республики. Он напомнил, что подозреваемый в подготовке покушения на Лукашенко политолог Александр Федута был в штабе президента Белоруссии. Как заявил белорусский лидер, его «подкинул» бывший председатель Совета министров Белоруссии Вячеслав Кебич, «чтобы знать, что у меня делается». «Федута революционер. Ему дай лишнюю копейку, он забудет про революции. Конечно, он не совершал бы террористические акты, не убивал бы президента, его детей и так далее. Но давайте отдадим должное: он не дурак, и они его задействовали. И он такой, наверное, не один, которых мы знаем и не знаем. Это информаторы. Через них, неглупых людей, собирали информацию, анализировали ее и предлагали варианты. Вот его вариант: Анвар Садат (организация теракта в Беларуси по примеру убийства бывшего президента Египта Анвара Садата в 1981 году)», – сообщил белорусский лидер.
Также Лукашенко обратил внимание на то, что заговорщики планировали при помощи армии заблокировать Минск вместе с силами ОМОН, МВД и КГБ. В случае успеха, в Белоруссии началась был «самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна», отметил он. Кроме того, по словам президента, у мятежников были намерения отключить энергосистему Минска, что указывает на планы кибератаки на Белоруссию. Лукашенко пообещал, что в ближайшее время появятся новые подробности. «Это еще цветочки», – заключил он.
Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.
Ранее ФСБ опубликовала оперативную видеосъемку задержания юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты по подозрению в подготовке государственного переворота в Белоруссии.