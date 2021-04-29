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«Прогресс МС-14» затопили в Тихом океане

29 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 08:50  |  vz.ru
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Нефтяной удар США по Белоруссии затронет Украину

Поставки российской нефти в Белоруссию оказались под угрозой Толочко Виктор/ТАСС
Российские нефтяники могут лишить белорусское НПЗ «Нафтан» своей нефти из-за опасений попасть под американские санкции. Так уверяют источники в СМИ. Эксперты такой вероятности не исключают. Но кроме самой Белоруссии, которая лишится валютной выручки, США тем самым ударят и по Украине. Подробности...
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Взрывы военных складов в Чехии и Болгарии породили вопросы к ЕС

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    Нефтяной удар США по Белоруссии затронет Украину

    Поставки российской нефти в Белоруссию оказались под угрозой    29 апреля 2021, 08:50
    Фото: Толочко Виктор/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Российские нефтяники могут лишить белорусское НПЗ «Нафтан» своей нефти из-за опасений попасть под американские санкции. Так уверяют источники в СМИ. Эксперты такой вероятности не исключают. Но кроме самой Белоруссии, которая лишится валютной выручки, США тем самым ударят и по Украине.

    Санкции США против ряда белорусских предприятий могут лишить страну валютной выручки. Американцы возобновляют санкции против девяти предприятий Белоруссии. В их числе «Белнефтехим» и его дочка - новополоцкий НПЗ «Нафтан». Американские санкции предписывают прекратить все отношения с девятью белорусскими заводами до 3 июня.

    Новые санкции США не затрагивают российских экспортеров напрямую. Однако четыре источника Рейтер утверждают, что российские компании переживают, что могут быть наказаны американцами за поставку нефти на белорусский НПЗ «Нафтан». В частности, утверждает агентство, крупнейшие поставщики сырья на «Нафтан» - «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» пока не планируют продавать нефть на новополоцкое предприятие в мае, так как опасаются попасть под вторичные санкции. «Ждем решения руководства. Пока не оформляем», - сказал Reuters источник в одной из российских нефтяных компаний. Также поставки на завод осуществляют «Татнефть» и компании Михаила Гуцериева («Русснефть» и «Нефтиса»). 

    У Белоруссии всего два НПЗ – кроме новополоцкого «Нафтана», есть еще «Мозырский». Но в мае последний должен был уйти на плановый ремонт.

    «В 2015 году эти санкции были заморожены после того, как Лукашенко отказался разместить важную для России авиационную базу на своей территории. Она была нужна для противостояния системе ПРО в Польше. НАТО было очень благодарно за это Лукашенко. Он всегда балансировал между Москвой и Западом. И сейчас старается это сделать. Торг с Западом уже начался», - считает эксперт по проблемам постсоветского пространства ГУ-ВШЭ Андрей Суздальцев.

    Для России потеря поставок нефти в Белоруссию не так критича, у нас есть возможность найти других покупателей своего сырья. В конце концов, РФ может сама перерабатывать эту нефть и поставлять ее в виде нефтепродуктов (бензинов и дизтоплива) тем поставщикам, которые брали их раньше у Белоруссии.

    А вот соседние республики - Белоруссию и Украину – такой расклад вряд ли устроит. Для них эта история может выйти боком. Минск лишится валютных поступлений в страну от экспорта нефтепродуктов, произведенных из дешевой для них российской нефти. А экспорт идет в Европу и на Украину. 

    «Усиление американских санкций с высокой долей вероятности может приостановить поставки российской нефти на завод «Нафтан», который перерабатывает около 10 млн нефти в год. Причем, российская доля поставок для «Нафтана» составляет около 50%, и их полная остановка может оказаться для завода критичной», - говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Олег Чередниченко.

    Частично поставки российской нефти можно будет перенести на второй завод – Мозырский НПЗ. «Запланированный здесь на май ремонт, скорее всего, передвинут, учитывая обстоятельства. Но надо понимать, что Мозырскому НПЗ будет сложно переработать одновременно и собственные, и выпадающие объемы «Нафтана», поэтому такой вариант не является окончательным решением», - добавляет Чередниченко.

    Под угрозой закупки Украиной белорусских бензинов и дизтоплива, сделанные из российской нефти. Сама Россия ранее уже прекратила поставки нефтепродуктов на Украину. «Если Украина останется без нефтепродуктов из Белоруссии, то она будет искать их в другом месте по более высоким ценам. Тем самым США накажут не только Минск, но и Киев. Вопрос к США – их это волнует или нет? Будут ли они доплачивать Украине за лишение ее нефтепродуктов?», - говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

    Если начнутся перебои с поставками из Белоруссии, то Украина столкнется с дефицитом топлива на своих АЗС и серьезным ростом цен на него. Кроме простых граждан пострадает сельское хозяйство Украины – лишиться топлива в разгар посевной – это критично. Без дизтоплива ослабнет и украинская армия.

    «В прошлом году был тендер украинской армии на закупку дизельного топлива, в том числе для танков и другой военной техники. Этот тендер выиграл Мозырский НПЗ, который перерабатывает российскую нефть. Это тяжелая тема. Украина заявляет, что не будет покупать белорусские нефтепродукты, переработанные из российской нефти. Но пока поставки идут, и я в это не очень верю. Где еще они могут брать топливо?», - говорит Суздальцев.

    Для понимания: только в первые два месяца Белоруссия экспортировала в другие страны 1,67 млн тонн нефтепродуктов, выручив за это почти 650 млн долларов. За год речь может почти о 4 млрд долларов валютной выручки. Треть от этих поставок пришлась на Украину, которая купила 550 тыс. тонн белорусских нефтепродуктов за 250 млн долларов. Отгрузка на Украину выросла на 65% в количественном выражении, и на четверть – в денежном выражении.

    Также Белоруссия продает нефтепродукты в Литву (10 тыс. тонн за первые два месяца), Польшу (80 тыс. тонн) и нидерландскому трейдеру (140 тыс. тонн), который передает другим.

    Впрочем, новополоцкий НПЗ – не единственный завод, который работает на внешний рынок и может пострадать. «Белорусская экономика очень слабая, валютных цехов немного, и Минск боится их потерять. «Гродно азот» уже под санкциями, а он работает на российском газе. То есть возникает вопрос по Газпрому. Не попадет ли он под американские санкции?», - говорит Суздальцев. Он не исключает, что под угрозой находится также «Беларуськалий», который также приносит серьезную валютную выручку стране. «Санкции против него, скорее всего, тоже введут», - полагает эксперт. В итоге белорусы могут лишиться почти всех своих экспортных доходов, а за помощью они побегут, как всегда, к России, добавляет собеседник.

    Впрочем, Белоруссия – мастер придумывания и создания схем по обходу санкций. Да и многие российские компании уже семь лет находятся под американскими санкциями, но они находят выход и продолжают работать.

    «С точки зрения поставок, можно будет легко найти схемы обхода потенциальных санкций. Решения всегда находятся. Например, по «Северному потоку-2» строительство идет, несмотря на запрещающие это санкции США»,

    - уверен Константин Симонов.

    Самая простая, по его словам, схема, - это создание юрлица-пустышки в России или Белоруссии, которое и будет продавать российскую нефть белорусским НПЗ. «Так баржу «Фортуна» перевели на собственника, который является пустышкой, и санкции ввели против этого собственника. А с «Фортуной» ничего не произошло, она продолжает строить трубу в датским водах», - приводит в пример Симонов. Единственное, что все эти обходные схемы создают сложности и дополнительные издержки.

    Впрочем, пока эксперты не спешат драматизировать ситуацию. «Мы не ожидаем введения санкций на экспорт российской нефти, так как роль России на мировом рынке нефти слишком велика», - говорит директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

    «Нужно дождаться подтверждения этой информации со стороны самих компаний. Если бы в реальности был риск попадания российских предприятий под санкции из-за поставок нефти в Белоруссию, то от поставок отказались бы все компании, а не две из четырех», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Возможно, добавляет он, Белоруссии в мае просто нужно меньше нефти по другим причинам, а журналисты интерпретировали это как намеренный отказ из-за страха санкций.

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