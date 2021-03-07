Минэнерго Украины подводит страну к блэкауту

На Украине заявили о готовности отсоединиться от энергосистемы России и Белоруссии в 2022 году, а в 2023-м – подключиться к энергосистеме Евросоюза. По мнению экспертов, первую часть своих планов минэнерго страны действительно может осуществить без труда. Однако вторая часть планов сулит Киеву целый ряд проблем. Каких именно?

В минэнерго Украины назвали сроки отключения от энергосистемы России и Белоруссии. Это произойдет в 2022 году, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в ходе онлайн-встречи со своим литовским коллегой Дайнюсом Крейвисом. По его словам, после этого, в 2023 году, произойдет полная синхронизация с ENTSO-E, то есть с европейской энергосистемой. Этот процесс уже «выходит на финишную прямую», сказал Витренко.

Он добавил, что Украина и так зависима от Москвы в вопросах поставок ядерного топлива и угля. Однако импорт электроэнергии из России украинский минэнерго почему-то особенно не любит, поэтому «нарабатывает механизмы прохождения осенне-зимнего периода без такого импорта», и хочет сменить поставщика энергоресурсов.

Ранее Украина возобновила закупку российской электроэнергии, потому что не смогла закупить достаточного объема угля на зиму. Это вызвало в Верховной раде скандал. Председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский союз Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала закупку российской электроэнергии «государственной изменой». Хотя по сути Россия выручила соседа и спасла украинскую энергосистему от коллапса.

По мнению экспертов, заявление украинского минэнерго выглядит не более чем попыткой оправдаться за сделку с «агрессором». «Ни у украинских экспертов, ни у украинского миниэнерго сейчас нет обобщенной дорожной карты, не говоря уже о детальном плане о проведении технических мероприятий, необходимом финансировании, и где оно будет получено. Нет рабочих групп с соседями – Польшей, Словакией, Румынией, которые уже сейчас должны были бы прорабатывать план синхронизации, согласовывать строительство дополнительных линий электропередач, проводить численные эксперименты в плане устойчивости и надежности энергосистемы», – говорит старший эксперт фонда «Институт энергетики и финансов» (ИЭФ) Сергей Кондратьев.

Впрочем, отсоединиться от единой энергосистемы России и Белоруссии к отопительному сезону 2021-2022 года при желании Киев может без труда. Но вот присоединиться к европейской энергосистеме у Украины вряд ли получится, тем более так быстро, как говорит Витренко.

«На синхронизацию украинской энергосистемы с европейской в комфортных условиях потребовалось бы не меньше 50 лет», – уверен Кондратьев. И это при условии, что у Украины не будет текущих оперативных проблем в энергосистеме, и появятся финансы. А в реальности ситуация кардинально противоположная. Денег у страны нет.

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«Энергосистема Украины работает фактически в аварийном режиме, постоянно запрашивая помощи у России и Белоруссии, чтобы избежать масштабных блэкаутов. Последний раз энергосистема Украины находилась в стабильном состоянии еще в 1980-е годы. И в 2000-е, и в начале 2010-х было много проблем и в тепловой, и в атомной генерации. Сейчас проблемы лишь усугубились», – констатировал Кондратьев.

Практика показывает, что подобные трансформации невозможно совершить так быстро, как об этом мечтает украинский минэнерго. В качестве примера Кондратьев приводит страны Восточной Европы, которые стали разрабатывать планы по объединению с энергосистемой Центральной Европы еще в начале 1990-х годов. Но присоединиться к европейской энергосистеме они смогли лишь к концу 2000-х. Потребовалось много усилий для приведения в порядок технических и нормативных регламентов.

Та же Прибалтика ведет разговоры об отключении от энергокольца БРЭЛЛ уже пять лет, и планирует отсоединиться только к 2025 году. Причем, не факт, что это случится к указанному сроку. При этом страны Прибалтики являются членами Евросоюза, получая поддержку Брюсселя на развитие энергетической инфраструктуры. Кроме того, энергосистема Прибалтики на порядок меньше, чем украинская и не настолько сложна в техническом плане.

Если Украина отключится от энергосистемы России, но не сможет присоединиться к европейской, ее ждут серьезные проблемы, потому как функционирование украинской энергосистемы в автономном режиме неминуемо приведет страну к блэкауту.

«Если мы уходим из бывшей советской энергосистемы, то должны присоединиться к другой системе. Но технической возможности для этого еще нет. В таком случае украинской энергосистеме придется работать автономно. Представьте, что сейчас был бы первый год автономной работы. Мы проваливаем внутренние потребности в угле и не имеем возможности вырабатывать нужные объемы электроэнергии. Мы бы оказались в плохой ситуации, потому что не сможем импортировать электроэнергию из Белоруссии и России, и из Европы не можем взять. У нас были бы веерные отключения света», – говорит член наблюдательного совета Института энергетических стратегий (Украина) Юрий Корольчук.

«Прошедшей зимой эти проблемы уже проявились. Компания ДТЭК не запасла достаточного количества угля, и это все вылезло боком стране в январе и феврале. АЭС и ГЭС не смогли производить больше электроэнергии, поэтому Киев пошел на импорт электроэнергии из России», – напоминает украинский эксперт.

«Выход из энергосистемы России и Белоруссии – это серьезный вызов для украинских энергетиков. Если не будет никакого перетока энергии из Белоруссии и России, то соблюдать системные требования Украине будет сложнее. При этом запросить аварийной помощи будет неоткуда. В итоге могут выйти из строя ряд мощностей и возникнуть проблемы с перетоками внутри украинской энергосистемы», – говорит Кондратьев.

Отметим, что перетоки электроэнергии внутри единой системы – это некоммерческая покупка электроэнергии. Перетоки идут постоянно на взаимной основе, а вот возобновление Украиной импорта электроэнергии из России в феврале этого года – это уже коммерческая сделка в рамках аварийной помощи для украинской энергосистемы.

При отключении Украины от бывшей советской энергосистемы также возникает отдельный сложный вопрос, как Украина будет взаимодействовать с молдавской энергосистемой, а также с системами ДНР и ЛНР, добавляет собеседник. «Это все решаемые вопросы, но речь будет идти о миллиардах долларов. Не уверен, что Украина найдет эти деньги. И это вопрос времени. На то, чтобы провести проектные работы, законтрактовать оборудование, перестроить систему, переобучить диспетчеров, требуются годы. Невозможно это сделать за несколько месяцев», – указывает эксперт.

Также украинцев ждет увеличение цен, потому что перестройка энергосистемы требует огромных инвестиций, за которые придется платить потребителю. На гранты ЕС Украине рассчитывать не приходится.

Однако самое любопытное – это молчание европейской стороны. «Высказывания Еврокомиссии немногочисленны и нейтральны. Ни Венгрия, ни Словакия, ни Польша не говорят о том, что готовы помочь украинцам присоединиться к европейской энергосистеме. Им такая перспектива не интересна. То, что они хотели, они уже получили – это Бурштынский энергоостров и Добротворская ГЭС, которые работают напрямую на их рынки. Причем, часть системных затрат на обеспечение работы этих электростанций несут украинские потребители. Это, скорее всего, полностью устраивает Венгрию и Польшу», – предполагает Кондратьев.

Поэтому ЕС вряд ли готов взвалить на себя весь груз проблем при присоединении украинской энергосистемы, поскольку это опасно и для самой Европы. «Ведь блэкауты развиваются каскадным образом. Дестабилизация энергосистемы Украины при ее работе с европейской энергосистемой может влиять на функционирование соседних энергосистем. Сейчас это исключено», – напоминает Кондратьев.

«Кроме того, Европа уже посмотрела на ситуацию этой зимой. Она видит, что у украинской энергосистемы есть большие проблемы с производством электроэнергии. Кто же захочет впрягать хромую лошадь в тройку здоровых лошадей? Это риск для всех», – заключает Корольчук.

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