Украина собралась отделиться от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году

6 марта 2021, 04:30

В 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии, заявил и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко. Он провел переговоры с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом. По словам Витренко, «процесс синхронизации выходит на финишную прямую». В 2022 году ОЭС «перейдет в изолированный режим работы», а 2023 году ожидается «полная синхронизация» с европейской сетью ENTSO-E, что обеспечит, по мнению украинских властей, демонополизацию рынка. Витренко признал, что «Украина имеет проблему с поставками электроэнергии из Европы при пиковых нагрузках». Киев «рассматривает возможность расширения, строительства новых генерирующих мощностей, которые удовлетворили бы потребности» страны, передает РИА «Новости». В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России.

Украинцев призвали готовиться к голоду 5 марта 2021, 09:18 Текст: Евгения Шестак

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал жителей Украины готовиться к голоду из-за коронавируса. По его словам, провальная работа команды действующего президента Украины Владимира Зеленского по вакцинации населения привела к третьей волне пандемии коронавируса. «Новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль), окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» – написал Кива в Facebook. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране решили проводить вакцинацию в аптеках. Памятнику Тарасу Шевченко «отрезали» голову на Украине 5 марта 2021, 15:40 Текст: Алина Назарова

Вандалы повредили памятник поэту Тарасу Шевченко в селе Подпечеры Ивано-Франковской области Украины, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. «Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы «приурочили» свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря», – написал он в Facebook. Мэр обратился в правоохранительные органы с требованием найти преступников. Памятники Шевченко не раз подвергались на Украине актам вандализма. Мотивы злоумышленников неизвестны, передает ТАСС. Поэзия Тараса Шевченко (1814-1861), в частности сборник «Кобзарь», считается основой современной украинской литературы и украинского языка. Большая часть прозы Шевченко (повести, дневник, письма), а также некоторые стихотворения написаны на русском языке. Киев потребовал от Москвы признать Россию стороной конфликта в Донбассе 5 марта 2021, 23:27

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе. По словам Кравчука, Россия якобы ищет «любые причины, чтобы блокировать переговоры». Он выразил недовольство позицией России, которая «стоит на том, что она не является стороной конфликта». Кравчук сказал, что «ситуация находится в тупике», изменить ее можно «лишь радикальными шагами». «Вот мы сейчас, делегация наша, думает над тем, какие возможно внести предложения», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». Кравчук заявил, что Москва «не хочет мира на Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она есть сегодня». «Мы будем просить действовать не на базе тех договоренностей, которые уже есть, а искать другие договоренности. То есть делать шаги», – заявил он. В частности, речь идет о «признании» того, что «ситуация находится в тупике и что эта ситуация должна быть изменена на основе новых подходов и документов», которые необходимо «зафиксировать». «Идти вперед» предлагается уже на основе этих «новых подходов и документов». Кравчук отметил, что «это очень радикальный шаг». Он заявил, что Киев не позволит России «действовать так, как она хочет». «Мы сделаем все, чтобы поставить Россию в рамки международного права и сделать так, чтобы она выполняла эти нормы», – добавил Кравчук. Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия и Белоруссия создадут три совместных учебно-боевых центра 5 марта 2021, 16:35

Министерства обороны России и Белоруссии договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, сообщило военное ведомства России. «Министры обороны договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки: в Нижегородской области, Калининградском районе и Гродненской области», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны Белоруссии. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России размещать в республике самолеты для совместного дежурства. Кроме того, он заявил о готовности Белорусиии производить комплектующие для российских среднемагистральных самолетов. Литва заявила, что «раньше замерзнет ад», чем Белоруссии выдадут Тихановскую 5 марта 2021, 14:22

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя запрос генпрокуратуры Белоруссии об экстрадиции экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявил, что «раньше замерзнет ад», чем Вильнюс рассмотрит требование Минска. «Литва была и будет каменной стеной, в которой найдут убежище преследуемые режимами демократические силы», – заявил Ландсбергис, передает РИА «Новости». По словам министра, каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности. «И мы можем сказать белорусскому режиму, что раньше замерзнет ад, чем мы начнем рассматривать ваши требования», – добавил глава внешнеполитического ведомства Литвы. В пятницу генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что направила Литве просьбу о выдаче Тихановской для ее привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства. Ранее Следственный комитет Белоруссии заявил, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовились к захвату зданий в Гомеле, и инициировал экстрадицию экс-кандидата в президенты Белоруссии. Политолог Ярослав Романчук сказал газете ВЗГЛЯД, что «любые попытки добиться выдачи Светланы Тихановской или других лидеров белорусского протеста из Польши и Литвы обречены на провал». Климкин испугался, что Закарпатье станет «вторым Крымом» 5 марта 2021, 08:49

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на шутку премьера Словакии Игора Матовича о том, что Братислава передаст России в обмен на «Спутник V» Закарпатскую Украину. По мнению Климкина, Закарпатье может превратиться для Украины во «второй Крым». Экс-дипломат убежден, что шутка Матовича – это «шутка по Фрейду», а в некоторых головах есть убеждение, что Закарпатье Украине не принадлежит. Соответствующий пост Климкин сделал в Facebook. «Будет очень грустно и неправильно, если наша реакция ограничится публичными заявлениями и требованием извинений – не хочется, чтобы Закарпатье стало «вторым Крымом». Вы можете сказать, что до этого далеко и будете правы, но риски тоже безумны – от клановости и контрабанды до иностранного влияния, прежде всего российского», – написал Климкин. Он призвал создать специальную стратегию, которая позволит превратить Закарпатье в типично украинский регион. Ранее премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. Однако МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений за слова словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как шутка европейского соседа задела Украину за больное место. В ДНР сообщили о гибели трех военных в результате обстрелов со стороны Украины 5 марта 2021, 19:55

В результате обстрелов со стороны ВС Украины погибли трое военнослужащих Донецкой народной республики (ДНР), один получил ранение, сообщили в управлении народной милиции ДНР. «В результате вражеских обстрелов погибли трое защитников нашей республики и один получил ранение. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих», – передает сообщение ведомства «Донецкое агентство новостей». Отмечается, что в связи с обстрелами силы народной милиции ДНР были вынуждены открыть ответный огонь. Представитель аппарата омбудсмена ДНР в свою очередь заявил, что за неделю погиб один человек, один был ранен. «В период с 26 февраля по 05 марта 2021 года, по официальным источникам, в результате обстрела ВФУ получил ранение один военнослужащий республики... погиб один военнослужащий республики», – сообщил представитель ведомства.



Он добавил, что с начала года из-за боевых действий на территории ДНР ранения получили семь человек, погибли десять. С начала конфликта погибли 4972 человека, в том числе 90 детей. Между тем официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий сообщил, что украинские силовики 12 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе.



«Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 12 раз нарушили режим прекращения огня», – передает его слова РИА «Новости».



Осадчий уточнил, что украинские силовики в течение недели открывали огонь из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по пяти подконтрольным ЛНР населенным пунктам. Ранее министерство иностранных дел ДНР призвало миссию ОБСЕ зарегистрировать использование украинскими военными реактивной установки «Град» по Донецку. Также сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб 3 марта в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени. Офис Зеленского попросил США ввести всеобъемлющие санкции против России 5 марта 2021, 22:55 Текст: Антон Антонов

Киев просит США ввести «новый всеобъемлющий санкционный режим» в отношении России, заявила замглавы офиса президента Украины Юлия Свириденко на видеоконференции, организованной Атлантическим советом. По ее словам, украинская сторона «была бы глубоко признательна» США за рассмотрение данного вопроса. Киев считает, что санкции должны будут действовать, «пока война на Украине не закончится», пока «Восточная Украина и Крым» не перейдут под контроль Киева, передает РИА «Новости». Кроме того, украинская сторона «была бы признательна, если новые санкции будут введены в отношении «Северного потока – 2». Как заявила Свириденко, «этот проект может подорвать не только экономику Украины, но и поставить под угрозу энергобезопасность Европы». Киев надеется на поддержку со стороны Вашингтона в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Также Украина рассчитывает на усиление военного сотрудничества между двумя странами. В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кулеба исключил двойное гражданство на Украине со «страной-агрессором» 5 марта 2021, 11:18

Украинские власти намерены разрешить второе гражданство, в том числе со странами Европейского союза, но не с Россией, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Что касается двойного гражданства. Я являюсь последовательным сторонником этой идеи. Мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями. Есть одно исключение – это страна-агрессор, с ней не может идти речь о любом двойном гражданстве», – заявил Кулеба. В то же время он заявил, что на Украине планируется разрешить двойное гражданство со странами ЕС. «Странами, как вы сказали, пяти глаз, шести рук, четырех ног, то есть со странами мира, которые для нас дружные, которые не несут нам никакой угрозы», – добавил министр, передает РИА «Новости». По конституции Украины, в стране действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину в двухмесячный срок разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие. При этом в Верховную раду внесли законопроект, предполагающий уголовную ответственность за неуведомление гражданином Украины о наличии российского гражданства. Авторы документа предложили наказывать за соответствующее нарушение реальным сроком. Кроме того, сообщалось, что имеющих двойное гражданство с РФ украинцев лишат права голоса. Киев заставил YouTube заблокировать оппозиционный канал «112 Украина» 5 марта 2021, 22:07 Текст: Абдулла Шакиров

Телеканал «112 Украина» был заблокирован под давлением украинских властей, заявили представители телеканала. «Сервис YouTube под колоссальным давлением украинских властей в лице президента Владимира Зеленского заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала «112 Украина», который имеет 925 тыс. подписчиков. Только вчера мы достигли отметки в 1 млрд просмотров на YouTube-канале «112 Украина», – передает РИА «Новости» заявление телеканала. Как отметили представители «112 Украина», действующие власти Украины «теряют свой рейтинг из-за падения экономики и социальной сферы и пытаются уничтожить независимые СМИ». В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. США ввели санкции против Коломойского и его семьи за коррупцию 5 марта 2021, 21:41 Текст: Вера Басилая

Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, его жене и двум детям будет запрещен въезд в США. Бизнесмен внесен в список за «значительную коррупцию», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «В своем официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский участвовал в коррупционных действиях… в том числе использовал свое политическое влияние и официальные полномочия для личной выгоды. Хотя нынешнее внесение в список основано на действиях того времени, когда он занимал эту должность, я также хочу выразить обеспокоенность нынешними постоянными усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов на Украине, эти действия несут серьезную угрозу ее (Украины – ред.ВЗГЛЯД) будущему», – приводит РИА «Новости» заявление Блинкена. Въезд в США запрещен также членам семьи олигарха: «жене Ирине, дочери Анжелике и сыну Израилю Цви Коломойскому», – уточняется в сообщении. Блинкен также заявил, что США и дальше будут поддерживать реформы на Украине, в тоv числе «использовать свои полномочия подобные этим, чтобы продвигать принцип ответственности для коррумпированных лиц в регионе и по всему миру». Минюст США также захотел конфисковать три объекта недвижимости Коломойского. Прежде ведомство требовало от суда конфисковать офисные здания в Далласе и Луисвилле. Теперь министерство захотело конфисковать и здание в Кливленде. Если раньше минюст оценивал два здания в 70 млн долларов, то сейчас уже три оцениваются только в 60 млн.. Напомним, американские власти считают, что с 2008 по 2016 год, когда «Приватбанк» был национализирован решением украинского правительства, Коломойский и Боголюбов вывели из него миллиарды долларов. Средства поступали в США, где бизнесмены Мордехай Корф и Уриэль Лабер отмывали их. После этого средства тратились на приобретение компаний и недвижимости по всей стране. Генпрокуратура Белоруссии запросила у Литвы экстрадицию Тихановской 5 марта 2021, 10:39

Генпрокуратура Белоруссии направила в Литву просьбу об экстрадиции экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской для привлечения ее к уголовной ответственности. «Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской Республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства», – отмечается в сообщении ведомства в Telegram. Также прокуратура направила в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Тихановской. По данным следствия, они планировали «организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов». Ранее Следственный комитет Белоруссии заявил, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовились к захвату зданий в Гомеле, и инициировал экстрадицию экс-кандидата в президенты Белоруссии. Политолог Ярослав Романчук сказал газете ВЗГЛЯД, что «любые попытки добиться выдачи Светланы Тихановской или других лидеров белорусского протеста из Польши и Литвы обречены на провал». Лукашенко сказал, что лучше, чем хоккей 5 марта 2021, 12:47

Президент Белоруссии во время общения с работниками мотовелозавода рассказал о своем увлечении велоспортом и пояснил, чем он лучше хоккея и футбола. По словам главы республики, велосипеды он любит с детства и катается до сих пор, особенно, когда погода не позволяет бегать на лыжероллерах. «Очень сожалею, что я тренируюсь не на «Аисте». Хотя у меня один есть», – передает слова Лукашенко «БелТА». Президент признался, что предпочитает велосипеды с карбоновыми рамами, он призвал производить такие модели и в Белоруссии. «Сначала собирать будем, а дальше, может, и производить. Конкуренция там очень большая. Поэтому главное понимать самим, что велосипед – это для здоровья самое лучшее. Лучше, чем футбол, хоккей», - отметил Лукашенко. Он добавил, что на велосипедах тренируются также его дети. «Вот я им и раздаю эти велосипеды. Мой велосипед уже весь мир видел, уже считали, сколько он стоит. Мне его подарили, ему лет пять. Но, опять же, не ваш», – рассказал глава Белоруссии. Ранее Лукашенко раскритиковал сложившуюся в стране ситуацию в командных видах спорта, заявив, что государство тратит на их развитие немалые деньги, а отдачи нет. Премьер Словакии поблагодарил главу МИД Венгрии за помощь в покупке «Спутник V» 5 марта 2021, 20:21

Премьер Словакии Игор Матович заявил, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто помог ему установить контакты с российской стороной для приобретения партии вакцины «Спутник V». «Хочу публично поблагодарить главу МИД Венгрии Петера Сийярто за его большую помощь. Именно Сийярто дал мне первоначальную информацию, а также контакт главы Минпромторга России Дениса Мантурова. Выражаю ему за это огромное спасибо. После этого я уже действовал самостоятельно», – цитирует РИА «Новости» Матовича. Поставки российской вакцины «Спутник V» в Словакию спровоцировали скандал между Братиславой и Киевом. Ранее премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В результате в правящей коалиции произошел раскол, а МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими. Первая партия российской вакцины «Спутник V» была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке Словакии. Премьер Словакии Игорь Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек. Евродепутаты стали опекунами девяти политзаключенных в Белоруссии 5 марта 2021, 12:17 Текст: Алина Назарова

К кампании солидарности с белорусскими политзаключенными, организованной швейцарско-немецкой правозащитной организацией Libereco, присоединились еще девять депутатов парламентов стран Евросоюза, Великобритании и Швейцарии. Парламентарии, в частности, взяли шефство над политзаключенными Григорием Гунько, Ильей Трахтенбергом, Ксенией Луцкиной, Александром Бабичем, Виктором Борушко, Татьяной Лосицей, Аллой Шарко, Анастасией Миронцевой и Викторией Миронцевой, передает Deutsche Welle со ссылкой на белорусский правозащитный центр «Весна». Новые «опекуны» призвали белорусские власти незамедлительно освободить их «подопечных», прекратить насилие и репрессии против политических оппонентов и не препятствовать мирным протестам граждан. Баронесса Анджела Смит из британской Палаты лордов, взявшая шефство над Григорием Гунько, который уже полгода находится в тюрьме без суда, в частности, подчеркнула, что «право на мирные протесты – это основное достоинство и право человека, которые необходимы любой и каждой стране, претендующей на демократию». «Я призываю к немедленному прекращению насилия, освобождению всех политиков, свободе слова и проведению новых честных выборов», – подчеркнула «опекун» Ильи Трахтенберга депутат Швейцарского национального совета Катарина Прелич-Хубер. 9 июля 2020 года немецко-швейцарская правозащитная организация «Libereco – партнерство за права человека» начала кампанию солидарности с белорусскими политзаключенными. Организаторы кампании призывают к солидарности со всеми людьми в Белоруссии, которые стремятся к свободным и честным выборам, демократизации страны, верховенству закона и уважению прав человека.