США закрыли глаза на долг Украины перед Россией

Всемирный банк впервые раскрыл данные о том, сколько другие страны должны России. Российский Минфин такими данными балует не часто. Сделано это подконтрольным США банком вполне осознанно и не просто так, считают эксперты. Особенно интересным выглядит, каким Всемирный банк видит долг Украины перед Россией.

По данным Всемирного банка, почти 30 стран должны в целом России почти 22,9 млрд долларов на конец 2019 года. Крупнейшим государственным должником России является Белоруссия с 8,1 млрд долларов. В конце 2020 года Минск получил от России еще один кредитный транш на 1 млрд долларов. Причем часть средств должна была пойти на погашение предыдущих долгов. Одна часть была выдана в прошлом году, вторая часть должна быть выдана в 2021 году. Новый кредит Россия согласовала только после того, как убедилась, что у Минска нет просроченной задолженности за природный газ перед Газпромом. Такое условие межправительственного соглашения.

Далее идут Бангладеш, который должен России 2,4 млрд долларов, Венесуэла – 1,8 млрд долларов, Индия – 1,7 млрд долларов, Вьетнам – 1,6 млрд долларов, Йемен – свыше 1 млрд долларов. Меньше 1 млрд долларов должны Афганистан, Сербия и Украина. Последняя должна только 769 млн долларов – и непонятно, куда делся выданный Януковичу долг в 3 млрд долларов.

В целом долговая картина логична и понятна. «Россия традиционно использовала кредитование для продвижения своей продукции – от оружия до АЭС – на внешних рынках», – напоминает Сергей Хестанов, доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС. Например, Бангладеш получил экспортные кредиты от России на строительство атомной электростанции, которое ведется с 2017 года.

«Удивляет, что многие займы еще времен СССР, и они до сих пор нашей стране не возвращены. При том, что в России достаточно собственных проблем и их необходимо решать», – отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Речь в основном о долгах Африки. Страны этого континента должны в сумме около 1 млрд долларов – это Сомали, Мозамбик, Эфиопия и другие. Эти деньги выданы еще во времена СССР, и вряд ли будут когда-либо возвращены. Отдельно стоит долг Египта почти в 500 млн долларов. К 1990-м годам относится долг Йемена. Заморожены также долги Афганистана, Камбоджи, Сирии, которые были выданы уже после 2000-х.

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Невозвратными долгами ВБ считает также и долги Белоруссии и Венесуэлы. Экономика последней так и не оправилась после обвала нефтяных котировок и затем введения санкций со стороны США. Санкции перекрыли даже возможность возврата России долга не деньгами, а венесуэльской нефтью. Что касается Минска, то зачастую на оплату старых долгов сосед использует новые кредиты от Москвы. Однако экономическое взаимодействие двух стран, конечно, очень тесно переплетено.

При этом о долгах перед Россией бывшего партнера, а теперь геополитического врага – Украины – Всемирный банк замалчивает. Речь идет о суверенных еврооблигациях Украины на 3 млрд долларов, которые были размещены со ставкой купона 5% годовых на ирландской бирже в пользу России в декабре 2013 года. Срок обращения был два года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем отказался это делать. Украина в одностороннем порядке сначала решила, что это коммерческий долг, и требовала от России его реструктурировать. Но даже когда МВФ признал, что это все-таки государственный суверенный долг и государство обязано его вернуть, Украина начала играть в другую игру. Киев решил считать этот долг политическим, что эти деньги были присвоены Януковичем, а нынешняя власть к нему никакого отношения не имеет, а потому отдавать не собирается. Судя по всему, Всемирный банк встал на сторону Украины в этом вопросе, потому что он просто «не видит» такой задолженности.

Похоже, Всемирный банк делает это не просто так и совершенно осознанно.

«Тем, что Всемирный банк «не замечает» 3 млрд долларов украинского долга перед Москвой, он показывает, что оказывает всяческую поддержку Украине в данном вопросе. На самом деле, завладев украинским рынком, США через ВБ ясно дают понять, что не собираются выплачивать долги российской стороне»,

– говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

По ее мнению, ВБ не просто так указывает, что долги Белоруссии и Венесуэлы перманентно растут и ждать возврата долга не приходится. «Учитывая недавно произошедшие события в Белоруссии, Всемирный банк указывает на Россию, которая в наибольшей степени поддерживает политический режим в Белоруссии. То есть здесь речь идет о политическом аспекте и косвенном влиянии США посредством Всемирного банка на Россию. То же самое можно сказать и о Венесуэле: ставка делается на то, что российское население может начать выказывать возмущение по поводу проводимой политики предоставления займов другим странам при нехватке денег внутри самой экономики», – говорит Новикова.

Безусловно, Россия предоставляет займы не только на строительство российских атомных станций или на российское оружие, но и по политическим соображениям. Однако в этом вряд ли стоит искать сенсацию. Такая политика ведется всеми странами, включая Китай, Германию и Францию.

«Внешние кредиты четко делятся на две группы. Это коммерческие, как на строительство АЭС в Бангладеш. Они почти всегда возвращаются. И некоммерческие кредиты, которые выдаются для усиления влияния. Они большей частью остаются невозвратными», – говорит Хестанов.

По данным того же ВБ, Россия только на пятом месте среди крупнейших стран-кредиторов развивающихся стран. Лидирует Китай, которому должны почти 150 млрд долларов. Далее идут Япония, Германия и Франция. То есть эти страны дают в долг другим странам в десятки раз больше.

Любопытно, что США в этом списке нет: самая богатая страна, можно сказать, самая жадная. «США всегда действуют за счет других стран, при этом сами они предпочитают денежные средства получать, а не отдавать», – заключает Екатерина Новикова.

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