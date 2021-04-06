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Сенатор: Украина торпедирует Минские соглашения

6 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Белоруссия откармливает российские порты назло Литве

Россия отбирает у Прибалтики не только российские, но и белорусские грузы REUTERS/Yoruk Isik
Первый месяц старта поставок белорусских нефтепродуктов через российские порты сразу показал, что зря Александр Лукашенко упирался многие годы. Белорусы стали переваливать намного больше продукции, чем планировали изначально. В выигрыше оказались обе стороны. А вот Литва в проигрыше – скоро ее порты могут лишиться и транзита удобрений.  Подробности...
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Как обломки российских «Искандеров» оказались в Карабахе

В Баку утверждают, что нашли в Карабахе обломки «Искандера-М» – не экспортного варианта комплекса Минобороны России/ТАСС
Азербайджанские саперы предъявили найденные в Карабахе осколки ракет. В Баку утверждают, что залпы были сделаны армянами из «Искандеров», причем не в экспортном, а внутрироссийском варианте этих комплексов. Москва настаивает на том, что армянская сторона не использовала «Искандеры», в то время как Ереван хранит молчание. Если находка обломков ракет была постановкой, то кому она выгодна? Подробности...
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Что означают масштабные перемещения российских войск у границ Украины

На видео из соцсетей видно, как техника перемещается из мест постоянной дислокации на полигоны кадр из видео
И в Киеве, и в столицах стран Запада активно пугают население «подготовкой российского вторжения на Украину». В качестве подтверждения такой подготовки выдаются фотографии перемещения военной техники, полученные из соцсетей. Эти фотографии, судя по всему, не фальшивка – однако означают они совершенно иное. Подробности...
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Болгары выбрали политика, которого все ненавидят

Лидер социалистов Корнелия Нинова выступала за сотрудничество с Россией, но Бойко Борисов опять ее победил Stoyan Nenov/Reuters/Михаил Метцель/
ТАСС
Еще недавно Болгарию сотрясали многотысячные протесты против премьера Бойко Борисова – «мафиозо», русофоба и автократа. Но главным итогом парламентских выборов стал оглушительный разгром социалистов, которые традиционно выступают за дружбу и сотрудничество с Россией. Почему болгары поддержали политика, которого терпеть не могут и в Москве, и в Брюсселе, и в самой Софии? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Госдеп предъявил миру радикально другие «права человека»

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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Как Россия заново присоединила Дальний Восток

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
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Брюссельские гении придумали супермегасправку

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Единственная проблема с вакцинными паспортами – это то, что они фундаментально нарушают права человека и законодательства государств, собирающихся их внедрить. Медицинская информация конфиденциальна. Никто не вправе заставлять пациента ее раскрывать. Подробности...
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    Белоруссия откармливает российские порты назло Литве

    Россия отбирает у Прибалтики не только российские, но и белорусские грузы    6 апреля 2021, 11:08
    Фото: REUTERS/Yoruk Isik
    Текст: Ольга Самофалова

    Первый месяц старта поставок белорусских нефтепродуктов через российские порты сразу показал, что зря Александр Лукашенко упирался многие годы. Белорусы стали переваливать намного больше продукции, чем планировали изначально. В выигрыше оказались обе стороны. А вот Литва в проигрыше – скоро ее порты могут лишиться и транзита удобрений.

    Белорусы перевалили за март 220 тыс. тонн нефтепродуктов, что на четверть больше изначально запланированных объемов по соглашению между странами. Более того, в следующие месяцы ситуация повторится. В апреле будет перевалено 280 тыс. тонн белорусских нефтепродуктов, хотя планировали только 180 тыс. тонн. В мае-июне запланирована отправка уже около 360 тыс. нефтепродуктов из Белоруссии.

    От этой истории в выигрыше оказались все участники. Россия наконец добилась справедливости от соседа. Ведь бензин, мазут и газойль, которые производят на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, делают из российской нефти. Причем она достается братской республике беспошлинно – а значит, по льготной, а не рыночной цене. Ответного же экономического реверанса от Минска за такую щедрость Москва ждала долго. Александру Лукашенко многие годы удавалось не соглашаться на перевод грузов из литовских в российские порты. Хотя это уравновешивает экономические отношения двух стран, белорусский Батька сумел выторговать лучшие транспортные условия для своих грузов от России.

    «Заключены действительно выгодные соглашения для российской и белорусской сторон: в республику идет российская нефть по стабильным и доступным ценам, обратно Минск поставляет нефтепродукты, что в интересах России, где отмечены сложности с ценами в розничном звене на топливо», – отмечает Артем Деев из AMarkets. 

    Российские порты – в первую очередь Усть-Луга и Петербургский нефтяной терминал – смогли дополнительно заработать на перевалке белорусских нефтепродуктов почти 350 млн рублей только за месяц.

    При сохранении таких объемов до конца года наши балтийские порты заработают все 3,5 млрд рублей на белорусских нефтепродуктах. Расширение грузоотправителей и грузов – это то, что поможет развитию балтийских портов России. Российские грузоотправители уже давно целенаправленно переводят свои грузы с литовских и латвийских портов на российские. 

    На выгодность нового маршрута для Белоруссии явно указывает перевалка сверхзапланированных объемов. Это следствие заключения контрактов на основе формулы «бери или плати». По нему морской терминал получает плату за согласованный объем груза в любом случае, даже если Минск отправит меньший объем. «Белоруссии выгодно не просто обеспечивать обозначенные объемы, но и превышать их – это приносит дополнительную прибыль при снижении транспортных затрат», – отмечает Артем Деев из AMarkets.

    К тому же Россия предоставила Белоруссии более выгодные логистические условия по сравнению с прибалтийскими портами, плюс «дочка» РЖД – «Федеральная грузовая компания» – гарантирует надежность поставок, отмечает доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Плеханова Олег Каленов.

    «Образована уже не просто цепочка экспортных поставок в рамках Союзного государства, а по сути создан новый международный транспортный коридор»,

    – заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. По плану за три года белорусы перевезут по нему почти 10 млн тонн бензина, мазута и газойля в Европу. Однако, судя по первым месяцам работы, в реальности объемы могут оказаться куда больше.

    Проигравшей стороной является, безусловно, Литва. Она до этого и так потеряла российские грузы, а теперь теряет еще и белорусские. Пережить такое Клайпедскому порту и Литовской железной дороге может оказаться не под силу. «Для литовских портов потеря грузов из Белоруссии – это ощутимый удар, тем более учитывая планомерное сокращение грузов из России на протяжении последних лет», – говорит Деев.

    Минск перенаправляет транзит своих нефтепродуктов из Клайпедского порта из-за геополитических разногласий. Литва стала ярым сторонником введения санкций против Белоруссии, которую называет «последней диктатурой Европы». Литовские политики до конца не верили, что Минск сможет так поступить.

    Предварительная выручка от продаж нефтяных терминалов Клайпедского порта в январе-феврале 2021 года упала на 12,2% – до 3,6 млн евро по сравнению с прошлым годом. Причем в феврале падение выручки составило почти 40% по сравнению с февралем 2020 года.

    Александр Лукашенко, распробовав удобство нового логистического пути через Россию, готовит новый сокрушительный удар по Литве. Белоруссия активно обсуждает с Россией, какие еще белорусские грузы можно перенаправить через российские порты взамен литовских. «Нефтепродукты в рамках нового транспортного коридора являются лишь «первой ласточкой». В перспективе подобные соглашения могут быть достигнуты и в отношении перевозок калия, а также грузов машиностроительной и лесной промышленности», – не исключает Олег Каленов.

    Кроме нефтепродуктов, вторым серьезным грузом из Белоруссии, который приносил Клайпедскому порту доходы, являются калийные удобрения. 

    «По белорусским удобрениям проблема в том, что в наших портах недостаточно мощностей – не хватает терминалов. Но со временем запланировано расширение для пропуска больших объемов удобрений. В последние годы возведение новых мощностей для перевалки различных грузов в экспортном направлении – один из приоритетов российского государства, поскольку это дает возможность роста ВВП на продаже ряда продукции, в том числе АПК и минеральных удобрений», – говорит Деев.

    Уже через год в России появится крупнейший на постсоветском пространстве терминал по перевалке удобрений в порту Усть-Луга, который строит компания «Ультрамар». Через него будут переваливать свои удобрения компании «ФосАгро», «Уралхим» и «Акрон», а потом, скорее всего, и «Уралкалий». В «Ультрамаре» не скрывают интереса в работе и с «Беларуськалием».

    Как и в случае с нефтепродуктами, Литва сама подталкивает Белоруссию перевести удобрения на российское направление. Дело в том, что «Беларуськалий» на 30% владеет терминалом насыпных грузов в Клайпеде, через который переваливает свои удобрения. Минск хотел расширить этот терминал, чтобы еще больше удобрений шло через литовский порт. Казалось бы, Литве надо было радоваться инвестициям в портовую инфраструктуру. Вместо этого Литва не разрешила расширить терминал, да еще и обвинила его владельцев в том, что те не соответствуют «критериям национальной безопасности». Даже обращение в Вильнюсский окружной административный суд ситуацию не спасло – он встал на сторону правительства. Выхода у Белоруссии при росте производства удобрений нет – в конце концов ей придется свои удобрения везти через российские порты. 

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