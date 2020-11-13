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13 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 08:48  |  vz.ru
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Почему Лукашенко не перевел грузопотоки в порты России

Цена перехода белорусских грузов в российские порты слишком высока Владимир Астапкович/РИА Новости
Россия десятилетиями уговаривала Белоруссию перевести грузопотоки в российские порты, но каждый раз наталкивалась на стену. Наконец недавно Александр Лукашенко сам предложил отказаться от использования прибалтийских гаваней для своих товаров. Однако реализовывать на практике эту инициативу он не спешит. Почему? Подробности...
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Конкуренты отгрызают левый электорат «Справедливой России»

Anton Belitsky/Global Look Press
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В чем российская вакцина от COVID-19 оказалась лучше западной

Немецкая вакцина от коронавируса требует особых условий транспортировки Christian Ohde/imago images/ТАСС
В последние дни западные фармацевты расхваливают успешность испытаний американо-немецкой вакцины от коронавируса. Однако легко убедиться, что у аналогичной российской разработки, вакцины «Спутник V», есть по крайней мере одно существенное преимущество перед западным конкурентом. При этом главная проблема у обеих вакцин будет одна и та же – их производство. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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    Почему Лукашенко не перевел грузопотоки в порты России

    Цена перехода белорусских грузов в российские порты слишком высока    13 ноября 2020, 08:10
    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Россия десятилетиями уговаривала Белоруссию перевести грузопотоки в российские порты, но каждый раз наталкивалась на стену. Наконец недавно Александр Лукашенко сам предложил отказаться от использования прибалтийских гаваней для своих товаров. Однако реализовывать на практике эту инициативу он не спешит. Почему?

    На волне политических разногласий с Прибалтикой президент Белоруссии Александр Лукашенко сам предложил отказаться от транзита грузов через польские и литовские порты в пользу российских маршрутов. До сих пор попытки уговорить Минск уйти из прибалтийских портов и загрузить российские порты, в которые Россия в последние годы активно инвестирует, разбивались о камень белорусского нежелания. 

    Есть два основных белорусских товара, которые идут через прибалтийские порты, – это калийные удобрения и нефтепродукты. Россия ставила вопрос перевалки белорусских нефтепродуктов через российские порты еще в 2006-м. Последний раз эту тему Владимир Путин затрагивал в 2017 году. Логика здесь проста: белорусы получают беспошлинно, то есть по ценам ниже мировых, российскую нефть, перерабатывают ее и в виде нефтепродуктов экспортируют в европейские страны. Минск на этом неплохо зарабатывает, но Россию надо благодарить за дешевую нефть. 

    В ответ Москва настаивала на транспортировке нефтепродуктов через российские порты. Это помогло бы развитию российских гаваней, их расширению и возврату инвестиций. Второе – и это тоже немаловажный момент: Россия смогла бы контролировать, сколько нефтепродуктов экспортирует Белоруссия в Европу, где они еще и конкурируют с российскими нефтепродуктами. При этом Минск неоднократно позволял себе контрабанду – поставки нефтепродуктов под видом «разбавителей и растворителей» мимо российского бюджета.

    Наконец Лукашенко дал добро на смену маршрутов. Почему же белорусские грузы по-прежнему идут в прибалтийские порты? И когда они на практике будут перенаправлены на российские маршруты?

    Одни эксперты считают, что потребуется не один год до практической реализации задуманного. А другие не исключают, что этого вообще никогда не произойдет. Потому что Белоруссия хочет в очередной раз осуществить эти изменения исключительно за счет российского бюджета. Вопрос – пойдет ли на это Москва?

    Почему проблему транзита грузов невозможно решить одним росчерком пера. Во-первых, белорусы исторически и географически завязаны на поставках своих и транзитных товаров в прибалтийские порты. Логистика настроена и четко выстроена. Тогда как маршрут через российские порты объективно длиннее – на 300 км. Для логистики калийных удобрений, цены на которые и так невысоки, каждый лишний километр – серьезная угроза. Секрет успеха белорусских калийных удобрений очень прост – это ценовой демпинг, а он несовместим с дорогой логистикой. Кроме того, из Белоруссии нет прямой железной дороги в российский порт Усть-Лугу через Псков. То есть необходимо строить инфраструктуру. Это деньги и время. 

    Важен и вопрос тарифов по железной дороге. «Некоторые эксперты намекают на то, что

    белорусские товары придется возить за российский счет. Скидки в 50%, которую предлагает РЖД для перевозки белорусских товаров, недостаточно. Тарифы нужно обнулять, и это ляжет на наш бюджет»,

    – говорит политолог, эксперт по проблемам постсоветского пространства ГУ-ВШЭ Андрей Суздальцев. По его мнению, Россия готова пойти даже на нулевые тарифы, но Белоруссия все равно не торопится перенаправлять грузы.

    «Видимо, у Лукашенко есть какие-то свои договоренности высокого уровня с прибалтийскими портами, в частности, с Клайпедой. Это базовый порт для белорусского экспорта», – указывает Суздальцев.

    Для понимания, в прошлом году литовский порт Клайпеды обслужил более 14 млн тонн белорусских грузов – это треть от всех погрузок порта. В порту имеется специальный терминал насыпных грузов, который перегрузил почти 10 млн тонн удобрений «Беларуськалия» в прошлом году. Треть этого терминала с 2013 года принадлежит белорусской компании. И одним из условий покупки, кроме отдачи кредитных денег, была перевалка удобрений в течение десяти лет. Получается, как минимум до 2023 года калийные удобрения Белоруссии не уйдут из литовского порта.

    Впрочем, у российских портов на Балтике тоже есть проблемы. У них не хватает мощностей для приемки всех белорусских грузов. «Через морские порты стран Балтии Белоруссия отправляет на экспорт около 30 млн тонн грузов ежегодно. Из них порядка 10 млн тонн – это минеральные удобрения, до 8 млн тонн – нефтепродукты. При этом через российские порты возможен грузооборот в размере 3-4 млн тонн в год. Имеются в виду мощности портов Приморск, Санкт-Петербург и Усть-Луга. Причем речь идет только о нефтепродуктах, а мощностей для перевалки минеральных удобрений и вовсе нет», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    Российские порты пока не в состоянии перевозить даже российские удобрения. По данным на 2019 год, Россия экспортировала через российские порты только 64% минеральных удобрений. Остальное приходилось везти через порты Эстонии, Финляндии, Латвии и Литвы. Поэтому места для белорусских удобрений объективно нет, необходимо строить новые терминалы. 

    С нефтепродуктами тоже не все так просто. «Если говорить о транспортировке нефтепродуктов, то порт Усть-Луга и так перегружен российскими нефтепродуктами, и для белорусских может просто не хватить места. Решение данной проблемы видится в перенаправлении российских нефтепродуктов в Приморский торговый порт, которые специализируется на перевалке нефти и нефтепродуктов, и обладает профицитом мощностей», –отмечает доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Плеханова Елена Колчина. Так, в 2019 году Приморский торговый порт перевалил 61 млн тонн, тогда как он может переваливать 80 млн тонн.

    Проблема в том, что Белоруссия хочет получить от России не только бесплатный провоз своих грузов по российской железной дороге, но и собственный терминал в Ленинградской области. Лукашенко недавно предложил Владимиру Путину построить такой терминал для Белоруссии на российский кредит.

    «Уже доходит до того, что мы готовы за собственные деньги построить в Финском заливе портовый терминал, и подарить его белорусам. Никто никогда свои портовые мощности не отдает. За порты обычно платится очень высокая цена. 

    Мы уже построили Белоруссии атомную станцию на российский кредит», –считает Суздальцев. Это же, скорее всего, произойдет и с терминалом на российской территории, полагает он, потому что Белоруссия сидит на кредитной игле России, и старые кредиты покрывает за счет новых.

    «Обычно Россия идет навстречу Белоруссии. Создается впечатление, что мы – страна, которая работает на Белоруссию», – добавляет эксперт.

    Более того, считает он, если Россия подарит портовый терминал Белоруссии, то это значит, что контрабанда в виде санкционки из ЕС будет идти на наши рынок уже открыто. «Мы создадим дырку на собственной границе. Лукашенко уже и так обнулил наши контрсанкции в отношении ЕС», – считает Суздальцев.

    Когда речь шла о поставках белорусских нефтепродуктов именно через российские порты, то в этом был смысл. «Мы могли бы контролировать поток тех же нефтепродуктов из нашей льготной нефти. Уже не было бы по 10 млн тонн нефтепродуктов под видом ацетона. Белорусы это прекрасно понимают, поэтому не торопятся с этим», – заключает Суздальцев.

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