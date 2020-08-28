Лукашенко ударит санкциями по странам ЕС и Украине

Глава Белоруссии заявил, что не намерен терпеть санкции от Литвы, Польши и Украины. Александр Лукашенко готов нанести ответный удар по экономикам этих стран. Рычаги давления у Минска действительно имеются. Как именно Белоруссия может ударить по Литве, Польше и Украине и что получит от этого Россия?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке ответных санкций в отношении Литвы и Польши. Литва экономические санкции пока не вводила, но внесла лично Лукашенко и еще более 100 человек в список лиц, в отношении которых Вильнюс намерен применить санкции. Польша заявила, что будет настаивать на обширных санкциях Евросоюза в отношении Белоруссии. Украина тоже не исключает санкций против Белоруссии вслед за ЕС.

Лукашенко заявил, что терпеть это не будет, а ударит в ответ. Во-первых, прекратит поставки санкционной продукции из ЕС в Россию с белорусской этикеткой и транзит других товаров из ЕС в Россию и Китай. Во-вторых, лишит порты Литвы белорусских грузов.

«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции»,- сказал Александр Лукашенко на встрече с работниками ООО «Савушкин-Орша» (цитата по агентству БелТА).

Более того, Лукашенко поручил правительству подготовить предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. «Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», - заявил Лукашенко. Республика уже проходила период санкций. «Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо», - напомнил белорусский президент.

Литва действительно много потеряет, если Белоруссия не станет терпеть санкции и нанесет ответный удар. В первую очередь, пострадает Клайпедский порт, который только в 2019 году обслужил 14,1 млн тонн белорусских грузов, что составило более трети всех погрузок. Только один терминал насыпных грузов в Клайпеде отгрузил 10 млн тонн, 98% которых составили удобрения «Беларуськалия».

У Белоруссии есть два экспортных товара, которые приносят стране валюту – нефтепродукты и калийные удобрения, которые транзитом идут именно через литовские порты. Только благодаря этому литовские порты по сравнению с портами Латвии и Эстонии остаются на плаву.

Дело в том, что Россия уже не первый год целенаправленно переводит свои грузы из Прибалтики в собственные порты. С задачей - перестать кормить прибалтийские порты – Россия справляется превосходно. Наши гавани с каждым годом отвоевывают все больше грузов у прибалтийских. Рижский порт и Вентспилсский порты, например, уже давно потеряли свое былое могущество, подсчитывая колоссальные потери. Только у литовской Клайпеды ситуация выглядела до сих пор лучше. Благодаря белорусским минеральным удобрениям, сельхозпродукции и грузам в контейнерах, литовский Клайпедский порт выбился в лидеры в Прибалтике по объему грузов. В прошлом году через Клайпедский порт прошло 46 млн тонн грузов.

Россия не скрывала недовольство тем, что Минск спонсирует литовский порт вместо того, чтобы помочь развитию российских портов на Балтике. Это было бы справедливо, учитывая, что российский бюджет недополучает экспортную пошлину при поставках сырой нефти на белорусские НПЗ. При том, что Минск на перепродаже нефтепродуктов из дешевой российской нефти зарабатывает миллиарды. Однако Лукашенко отказывался в ответ сделать реверанс в сторону портов России. При этом, еще и требовал компенсаций за то, что скидка на российскую нефть (из-за снижения экспортной пошлины) становится меньше из-за налогового маневра в РФ.

«Литва зависит от Белоруссии. Если Белоруссия перенесет свои грузы в другую страну, весь порт Литвы загнется. И это все прекрасно понимают. У белорусов выбор большой – она может через Россию транзитом гнать товары, может через Латвию. Литва только против себя может вводить санкции», – уверен литовский публицист Ярас Валюкенас, передает «Балтньюз».

Если Минск решится лишить Литву своих грузов, выиграет от этого определенно Россия. Потому что именно в российские порты пойдут белорусские грузы.

Усть-Луга и Приморск только набирают свои обороты. Более того, Минск может способствовать тому, что и транзитные китайские грузы будут перенаправлены с портов Прибалтики в российские порты. За китайские грузы идет особенно ожесточенная борьба.

«Перенаправить потоки белорусского экспорта из портов Литвы в Россию возможно. Но это ведет к удорожанию логистики, поскольку единственным ближайшим портом в России является Усть-Луга в Ленинградской области. В Усть-Луге действует целая группа портов, в том числе и для экспорта удобрений. А как известно, экспорт калийных удобрений – важная статья экспорта Белоруссии», - говорит доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Хмелев.

Литва также может потерять белорусов в качестве рабочей силы. А экономики Восточной Европы испытывают серьезные проблемы с нехваткой рабочих рук. Ведь местные граждане уезжают из этих стран в Западную Европу в поисках лучшей жизни и более высокооплачиваемой работы. Польше хорошо – она привлекла украинцев, которые с высшим образованием становятся разнорабочими в европейском стране. А вот Литва привлекала к себе белорусов, которые чаще всего работают здесь водителями. К тому же белорусы помогали литовской экономике в качестве туристов, приезжающих на один-два дня. По числу туристов в Литву белорусы уступают лишь латышам и полякам.

Запрет на транзит грузов через Белоруссию в порты Литвы негативно отразится и на украинских транспортных потоках, заявило министерство инфраструктуры Украины. Тем самым, Минск убьет сразу двух зайцев – накажет и ЕС, и Украину, которая тоже грозит Лукашенко санкциями.

В конце концов у Белоруссии есть особый козырь в рукаве. Украина критически зависит от импорта белорусских нефтепродуктов, которые занимают основную долю в импорте.

Руководство Кременчугского НПЗ еще лет десять назад не договорилось с Россией о поставках нефти, поэтому украинцы не обеспечивают сами себя бензином и дизелем. Приходится закупать за доллары. Белоруссия в итоге захватила до 40% рынка бензина Украины и почти четверть рынка дизельного топлива. К тому же Мозырский НПЗ расположен даже ближе к Киеву, чем НПЗ в Кременчуге.

Если Лукашенко запретит эти поставки, украинцы тотчас столкнутся с дефицитом и резким ростом цен на бензин и дизель.

Потребуется время, чтобы наладить новые потоки нефтепродуктов от других поставщиков. И здесь в выигрыше снова может оказаться Россия. Украинцы побегут наращивать закупки дефицитных нефтепродуктов к другому соседу. Бензиновый кризис заставит русофобское руководство Украины пойти на это от безысходности.

Польша тоже сама себе роет яму. Ведь именно Белоруссия помогла части польских фермеров выстоять после 2015 года, когда Россия ввела в ответ на европейские санкции продэмбарго. Белорусы поддержали поляков тем, что стали оформлять санкционные товары, в том числе польские яблоки, как белорусские и ввозить в Россию. Россияне, между прочим, были крупнейшими покупателями польских яблок. Теперь мы собираем первые урожаи собственных яблок. Но без импорта пока все равно не обходимся. То же самое касается и якобы «белорусских» морепродуктов и рыбы, хамона, сыров и прочих продуктов питания, называемые «санкционными». Россия смотрела на все это сквозь пальцы, позволяя белорусам таким образом подзарабатывать. Ровно так же «Белавиа» зарабатывает на полетах из России на Украину при закрытом прямом авиасообщении между нашими странами.

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Впрочем, перекрыть поток санкционной продукции из ЕС в Россию будет, на самом деле, непросто. Здесь необходима тесное взаимодействие таможенных служб обеих стран – и Белоруссии, и России. «Контрабандой занимаются конкретные лица из определенных внешнеторговых фирм, вероятно, связанные с некоторыми коррумпированными лицами в белорусской таможни, и при любой власти их интерес к этой древней форме противоправной деятельности сохранится. Вряд ли у властей Белоруссии борьба с ввозом того же санкционного сыра из ЕС в Россию является приоритетной задачей. К тому же, Белоруссия сама является главным поставщиком сыра собственного производства в Россию, доля которого почти 80%. Российский рынок для белорусских производителей сыров является по сути безальтернативным», - говорит Хмелев.

Стоит понимать, что ох ответные санкций против Литвы и Польши, и заодно Украины, Минск тоже пострадает. Санкционная война не бывает без «жертв» с обоих сторон. Белоруссия лишит и себя части доходов и валютной выручки. Лукашенко может пойти на такое, только заручившись финансовой поддержкой России. Москва может не только предоставить свои порты для белорусских грузов по льготной цене, но и, например, предоставить новый льготный кредит или поддержать финансово в обмен на белорусские активы (доли в МАЗе, «Беларуськалии» или белорусских НПЗ).

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