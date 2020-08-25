Белорусские предприятия могут уйти с молотка

Перед Белоруссией замаячил риск дефолта по государственным долгам. Политический кризис в стране на фоне сложной экономической ситуации в мире привел к падению поступлений валюты в страну. Россия – главный кредитор соседа, Минск должен Москве почти 8 млрд долларов. При этом в казне у Лукашенко валюты почти нет, но у России есть интерес к белорусской промышленности.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко озаботился об обязательствах государства по выплате внешнего долга. Ведь если задержка с оплатой госдолгов для государства чревата дефолтом, который не несет ничего хорошего ни местной валюте, ни финансовой системе, ни простым гражданам. По словам Лукашенко, если надо рефинансировать госдолг, то надо приступать к работе.

Батька ссылается на непростое время: «Мы очень большие деньги бросили на лечение людей от коронавируса, плюс еще напрягли экономическую обстановку эти хождения по улицам, так называемые акции, митинги - никто же деньги из них не считает. Но мы уже видим потерь на 500 млн, а сколько будет косвенных потерь – вопрос».

По оценке местного Минфина, бюджет Беларуси в этом году может недополучить около 4 млрд белорусских рублей из-за ситуации с нефтью и замедления экономического роста на фоне пандемии. В этом году Белоруссии необходимо выплатить по валютному госдолгу около 3,6 млрд долларов, рассказал Лукашенко министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов. До выборов Минску удалось выплатить 2 млрд долларов, в том числе за счет размещения еврооблигаций. Однако надо погасить еще 1,6 млрд долларов до конца года, что в текущей ситуации сделать будет непросто.

Проблема еще в том, что Белоруссия уже давно подсела на кредитную иглу: чтобы оплатить старые долги она набирает новые. Россия – главный кредитор республики. И вплоть до прошлого года Минск постоянно просил реструктурировать задолженность перед Россией, Москва шла на уступки и переносила сроки оплаты долга на более позднее время. Однако летом прошлого года Россия впервые отказалась пролонгировать кредит, потребовав, наконец, платить по долгам. Вероятно, сказалось давление Минска по нефтегазовым вопросам. Безысходность заставила Минск взять больше кредитов у Китая и знаять на внешнем рынке – через размещение еврооблигаций.

«Технически Белоруссия возвращает долги. Но фактически Белоруссия занимается импровизированной реструктуризацией долгов уже давно, хотя и не признает это официально», - говорит аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

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Совокупный государственный долг Белоруссии составляет около 40 млрд долларов, из которых 7,5 млрд она должна правительству России плюс 0,44 млрд долларов ВЭБу по кредиту на строительство Белорусской АЭС. В сумме Минск задолжал России почти 8 млрд долларов. С 2012 года этот долг практически удвоился. В целом на долю России приходится примерно пятая часть объема долга, и она является крупнейшим кредитором.

Кроме того, Белоруссия должна 3,3 млрд долларов Китаю, еще 2,7 млрд долларов - Евразийскому фонду стабилизации и развития (которым фактически управляет Минфин РФ) и по кредитам западных инвесторов – еще 3 млрд долларов (в том числе Всемирному банку).

Западные правительства напрямую не кредитуют Белоруссию, но делают это через международные банки и фонды типа ЕБРР. «Поэтому для Белоруссии важнее вовремя расплатиться с Западом, чем с Москвой. Как известно, Москва гораздо мягче смотрит на сроки и условия кредитования соседей. Кредитные процедуры на Западе не предполагают, что можно «перезанять» без четкого объяснения, на что пойдут деньги и как потом их будут отдавать», - говорит Емельянов.

В Кремле на вопрос возможного рефинансирования кредитов, которые Россия предоставила Белоруссии, заявили, что это предмет переговоров. «Это вопрос абсолютно экономический. Поэтому если такие инициативы, такие предложения будут сделаны, они нашим Минфином будут рассматриваться», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

С одной стороны, Белоруссия пока не является тяжело закредитованной страной. «По соотношению госдолга и ВВП она находится на среднем мировом уровне с показателем около 50%. Это рядом с такими странами, как Сербия или Мексика, но, конечно, не так хорошо, как у России c ее 14%. При желании Белоруссия сможет перекредитоваться на международном долговом рынке. Но, конечно, ставки там будут не в пример выше тех, по которым ее кредитует Россия (8,5% годовых и ниже). Кредитный рейтинг Белоруссии слабый – примерно на уровне Монголии, Украины или Египта, и хуже, чем у Греции», - говорит Валерий Емельянов.

С другой стороны, стране негде найти 1,6 млрд долларов на покрытия задолженности в этом году.

«Учитывая, что Россия - крупнейший кредитор Белоруссии, сохранение российских инъекций является критически необходимым для поддержания экономики этой страны.

И особенно остро этот вопрос встал именно сейчас, когда часть белорусских предприятий закрылась на фоне политических волнений. И принимая во внимание, что доля госдолга к ВВП в этой стране превысила 26%, отказ России от реструктуризации в этом году может критически сказаться на экономике соседней страны - ресурсов на выплаты для снижения задолженности у них просто нет», - говорит доцент кафедры Экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Впрочем, учитывая российскую риторику в адрес Белоруссии, вероятность сохранения поддержки выглядит весьма высокой, считает эксперт.

Белорусский бюджет уже лишился части доходов от таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также от налога на прибыль. Дефицит бюджета в этом году может серьезно вырасти до 5 млрд белорусских рублей. У белорусского Минфина есть остатки в белорусских рублях, накопленных в прошлые годы, и они пойдут на частичное покрытие дефицита бюджета. Однако на оплату долгов долларов не хватает.

При госдолге в 40 млрд долларов валютные резервы Белоруссии составляют всего 9 млрд долларов. Причем, «живых» денег в резервах всего 4 млрд долларов. Дефицит валюты – это вечная проблема Лукашенко, а теперь она стала еще острее.

Если произойдет смена власти в Белоруссии, то существует высокий риск невозврата белорусских долгов. Это уже не раз показывала история – та же Украина не вернула России ее деньги после смены власти в стране. «Существенная часть межгосударственных займов Белоруссии была выдана под личные гарантии Лукашенко, фактически за его лояльность Москве. Если бы отношения строились на рыночной взаимовыгодной основе, суммы были бы меньше, а ставки выше», - говорит Емельянов.

По его словам, для России потеря 7,5 млрд долларов белорусского долга - не фатальная сумма, однако эксперт предполагает, что Москва не станет списывать этот долг или реструктурировать эти деньги из принципа. В случае с Украиной речь шла о 3 млрд долларов, которые Киев так до сих пор и не вернул. Вряд ли Москва когда-нибудь сможет получить эти средства, однако на реструктуризацию этой задолженности она не пошла.

«Минск, чтобы не портить себе кредитный рейтинг, может расплатиться с Россией ценными активами, например, позволить российскому бизнесу участвовать в приватизации ключевых предприятий»,

- не исключает Емельянов. Например, КАМАЗ в свое время хотел объединиться с МАЗом, но из-за неадекватно завышенных оценок Минском собственного завода эта кооперация так и не состоялась. России интересны также доли в Белоруськалии, который демпингует на китайском и индийском рынках, выбивая почву из-под ног российского производителя калийных удобрений. Россия, конечно, не прочь получить доли в двух белорусских нефтеперерабатывающих заводах Белоруссии. Тем более, что без российской нефти по льготной цене их рентабельность сильно снижается.

По данным на 2019 год, России должны целых 17 государств. И Белоруссия по объему задолженности в 7,5 млрд долларов лидирует. На втором месте Украина, которая так и не вернула еврооблигации на 3 млрд долларов, которые вместе с процентами уже превысили эту сумму. В 2015 году Украина допустила дефолт по этим еврооблигациям, а Россия подала на нее в высокий лондонский суд. Интересно, что до этого времени Украина сама признавала этот долг, потому что она выплачивала по нему проценты. Когда же пришел срок вернуть всю сумму долга вместе с «телом», то Украина решила, что проще назвать этот кредит политическим и ввести мораторий на его оплату. Высокий суд Лондона, кстати, обязал Киев вернуть деньги, так как это государственный долг.

Венесуэла осталась должна России 3,15 млрд долларов. Эта задолженность образовалась в 2011 году в виде кредита на финансирование поставок в страну российских вооружений. Этот кредит рефинансировали три раза, и срок его погашения был продлен до 2027 года, но вряд ли стоит рассчитывать на его возврат.

Кубе Россия просила более 30 млрд долларов долгов – 90% от всей задолженности. Однако остров Свободы остался должен порядка 3 млрд долларов, которые предстоит выплачивать частями.

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