Разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики

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19 августа, среда  |  Последнее обновление — 22:04  |  vz.ru
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Белоруссия распродает природное богатство за бесценок

В прошлом году на продаже калийных удобрений Белоруссия заработала 2,8 млрд долларов Виктор Драчев/ТАСС
Один из крупнейших экспортеров республики – «Беларуськалий» – остановлен из-за забастовки рабочих. Если калийные шахты Белоруссии встанут надолго, то это может иметь плачевные последствия для экономики республики – это чуть ли не единственное природное богатство страны, которое Минск продает за рубежом. Впрочем, место белорусских удобрений на мировом рынке могут легко занять российские. Подробности...
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Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

Оппозиция предлагает возвести границу с Россией и вступить в НАТО REUTERS/Vasily Fedosenko
Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти. Документ предполагает полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией. Если данный пакет мер введут – это будет фактическое объявление экономической войны России, считают эксперты. Причем проиграет в ней Белоруссия. Впрочем, у Запада для Минска, похоже, нет никакого сценария, кроме украинского. Подробности...
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Как маленький русский корабль испугал огромную эскадру Германии

Общественное достояние
Сто пять лет назад, 19 августа 1915 года, в Рижском заливе состоялось сражение, в ходе которого русские моряки показали удивительный пример доблести. Канонерская лодка «Сивуч» ушла на дно, не спустив флага перед многократно превосходящими силами немцев. Все знают о крейсере «Варяг» – но, пожалуй, экипаж «Сивуча» продемонстрировал не меньшее мужество. Подробности...
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Турция пошла в Ливии по российскому пути

Турция настолько окрепла, что открывает все больше своих военных баз в арабских странах REUTERS/Umit Bektas
Ливия повторяет сирийский сценарий 2015 года – висевшее на волоске правительство спасено десантом войск иностранной державы. Если Дамаск спасла армия России, то Триполи – армия Турции. Российские военные закрепились затем на базе Хмеймим, а турки теперь подписали с ливийцами соглашение о создании военно-морской базы в Мисурате. Какую выгоду может извлечь Турция, закрепляясь в стратегической точке Средиземноморья? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Русская вакцина подействовала на западных журналистов

Андрей Бабицкий, журналист
Через месяц-другой, когда вакцина докажет свою пригодность, журналисты и эксперты – потешающиеся, критикующие, обвиняющие – забудут о том, что они говорили, и бросятся на поиски нового повода для развенчания России и ее лидера. Нет ни малейших сомнений в том, что они его найдут. Подробности...
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Как воспитать в российских военных «сознание победителей»

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Современная Россия должна найти более твердые основания своим военным традициям, чем идеологический фанатизм советских руководителей. Россия крайне нуждается в формировании определенного типа общественного сознания, особенно в военной среде – сознания победителей. Но как формировать сознание победителей, празднуя порою в реальности дни поражений, а не побед? Подробности...
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Проблемы здравоохранения не исчезнут с ковидом

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Много говорится о том, что коронавирус «давит» на систему здравоохранения. Так сейчас будет вторая волна давления от нелеченных и недиагностированных болезней. Подробности...
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Демократия без денег не работает

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики

    Кризис власти в Белоруссии дорого обойдется ее экономике    19 августа 2020, 21:15
    Фото: VASILY FEDOSENKO/Reuters
    Текст: Ольга Самофалова

    Политический кризис в Белоруссии бьет по макроэкономической стабильности страны, протесты на заводах лишают страну валютной выручки, а разрыв связей с Россией одним махом может уничтожить четверть национальной экономики. Такие последствия ждут соседнюю республику при самом печальном развитии ситуации.

    Политический кризис в Белоруссии создает риски для национальной валюты, финансового сектора и макроэкономической стабильности, заявили в Fitch Ratings. В самой Белоруссии ущерб от забастовок уже оценили в полмиллиарда долларов.

    «Потери от протестных акций – это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее 500 млн долларов. Отсроченный – исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны», – заявил БелТА помощник белорусского президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский.

    Если к власти придет оппозиция, которая откажется от Союзного государства с Россией, то упадок благосостояния жителей Белоруссии будет исчисляться 25% ВВП, столько потеряет национальная экономика, говорит помощник президента. По словам Бельского, экономические связи с Россией дают Белоруссии половину ее ВВП. Ранее эксперты Bloomberg подсчитывали, что российские дотации (как прямые, так и косвенные) в белорусскую экономику с 2000 по 2013 год составили 100 млрд долларов.

    Отказ от связей с Россией приведет, например, к моментальному подорожанию топлива – стоимость будет на мировом уровне, говорит Бельский. А это дальше, по цепочке, ударит по выживаемости нефтеперерабатывающих заводов страны, которые являются главным поставщиком валюты в Белоруссии. Белорусы зарабатывают миллиарды долларов на экспорте нефтепродуктов, сырьем для которых является дешевая нефть из России. Без нее Белоруссия, скорее всего, лишится этого экспортного дохода. А речь идет о 2-5 млрд долларов ежегодно, которые белорусы зарабатывают на экспорте нефтепродуктов.

    Топливо по мировой цене навредит также сельскому хозяйству Белоруссии, которое власти просто не смогут больше субсидировать (не на что будет), а также всей остальной промышленности. У последней в разы вырастут еще и расходы на электроэнергию, которые сегодня довольно низкие благодаря тесному сотрудничеству с Газпромом. Не имея газа в собственных недрах, белорусы получили возможность генерировать газовую энергию по самым низким ценам на постсоветском пространстве. Сложно переоценить насколько это серьезное подспорье не только для населения, но для всей белорусской экономики.

    Не говоря уже, конечно, о том, что без России Белоруссия лишится главного рынка сбыта для всей своей продукции – и молочной, и мебельной, и машиностроительной. Евросоюзу белорусские готовые товары не были нужны никогда – и не будут нужны. Это наглядно показал опыт Украины, которая отдала весь свой рынок на откуп европейцам, а в обмен получила ограничения на экспорт собственной продукции, в том числе в виде квотирования. Минский автомобильный завод, БелАЗ, МЗКТ и многие другие заводы Белоруссии после разрыва с Россией, скорее всего, встанут. Ровно так же, как встали украинские автомобильные, судостроительные и другие заводы. Украинский «Антонов» все еще держится, но его закат – это лишь вопрос времени.

    В недрах Белоруссии имеется только один собственный ресурс, который можно продавать на мировых рынках. Это калий. Однако без дешевого российского газа производить недорогие калийные удобрения, чтобы с помощью демпинга пробиваться на китайский и индийский рынки, у «Беларуськалия» не факт, что получится. Так что эффективность и этого предприятия зависит от сотрудничества с Россией.

    Усиление кризиса и неопределенность относительно того, как он будет разрешен, уже сейчас бьют по белорусской экономике. Это может увеличить давление на белорусский рубль, а также на запас внешней ликвидности и высокодолларизованный финансовый сектор (65% депозитов и 52% кредитов в секторе номинированы в иностранной валюте). Кризис может привести к сокращению международных резервов и дополнительно сказаться на перспективах роста, отмечают эксперты Fitch. В последние годы Белоруссии удалось достигнуть макроэкономической стабильности, благодаря повышению согласованности монетарной и фискальной политики и политики в области заработной платы, однако кризис может ударить по этим улучшениям, предупреждает Fitch.

    Более того, возможные новые санкции ЕС могут ограничить возможности Белоруссии по привлечению внешнего финансирования, например, от международных финансовых организаций, считают в Fitch. Тогда как Белоруссия живет на кредиты, как российские (в основном), так и международные. Так, только в августе–декабре этого года Минску необходимо погасить 1,1 млрд долларов валютного долга. Около 45% этой суммы – это долг перед Россией или кредиторами, связанными с правительством России.

    Немного сглаживает ситуацию тот факт, что в июне Белоруссия успела выпустить еврооблигации на 1,25 млрд долларов (то есть взять в долг), плюс в стране имелся запас валютных денежных средств. Однако в 2021 году Минску необходимо погасить долг в 1,9 млрд долларов. Основными кредиторами являются опять же Россия и Китай.

    «Политический кризис может привести к трудностям с привлечением Минском новых займов, при том, что текущие простои предприятий резко повышают необходимость страны в деньгах», – говорит Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

    Учитывая, что ущерб от десяти дней забастовок Бельский оценил в 500 млн долларов, то каждый день стачек обходится белорусской экономике в 50 млн долларов.

    Получается, месяц забастовок будет стоить белорусам минимум 1,5 млрд долларов. Это колоссальные для страны средства.

    ВВП Белоруссии в 2019 году вырос на 1,6%, однако за первые семь месяцев 2020 года показал падение на 1,6%, сообщает Белстат. Объем ВВП составил 80 млрд белорусских рублей, или 32,5 млрд долларов. 

    «Пока инвесторы держатся в стороне от политики, не сомневаясь в способности страны платить по своим долгам, и верят в сохранение показателей экспорта. Это может измениться, если внешние санкции ограничат продажу белорусских товаров. В этом случае мы можем увидеть полноценную реакцию рынка, и белорусский рубль вернется на путь снижения», – полагает Купцикевич. 

    По его мнению, высказываемая Россией поддержка действующей власти в Белоруссии снижает накал на белорусском финансовом рынке, но негативно сказывается на российском: упали рубль и цены на ОФЗ.

    Все логично: спасение Белоруссии будет стоить реальных денег России. И инвесторы верят, что республика будет спасена именно Москвой.

    Цена на белорусские гособлигации упала на несколько процентов, а доходность бумаг, номинированных в рублях, с погашением в 2022 году выросла выше 10%. Однако эксперты не видят в этом катастрофы. «В марте, например, было гораздо хуже. Реакцию рынка можно охарактеризовать так: инвесторы стали требовать дополнительную премию в 2-3 процентных пункта к белорусским бумагам, но по-прежнему уверены в платежеспособности страны. Из-за низкого уровня госдолга Белоруссия, вероятно, сможет платить по своим обязательствам, а значит, восстановятся и цены на облигации», – говорит Купцикевич.

    «Пока, судя по всему, белорусская экономика держится, и инвесторы не проявляют паники. Госдолг Белоруссии около 17 млрд долларов, или 27% от ВВП, это далеко от критического уровня. Риск дефолта на горизонте одного-двух лет низкий. Если Россия предоставит финансовую помощь, то Белоруссия может пойти в том числе на погашение прежних обязательств. А непредоставление поддержки братскому государству сомнительно», – говорит Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс». 

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