Белорусская забастовка сулит России миллиарды долларов

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18 августа, вторник  |  Последнее обновление — 22:57  |  vz.ru
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Американские самолеты, телефоны и оборонка полностью зависят от китайских редкоземельных металлов Reuters
Торговая война США с Китаем выявила критическую зависимость американцев от китайских редкоземельных металлов. Пекин одним щелчком пальцев может уничтожить всю Hi-Tech индустрию Штатов. Вашингтон в спешке начал поощрять развитие собственной отрасли по производству критически важных металлов. Как продвигаются попытки США избавиться от китайской зависимости и защитить национальную безопасность?  Подробности...
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Почему Лукашенко не «Лукашеску»

Белорусская оппозиция подставляется, сравнивая Лукашенко с Чаушеску Наталия Федосенко/ТАСС, Фотохроника ТАСС
Пока еще действующего президента Белоруссии стало модно сравнивать с руководителем социалистической Румынии Николае Чаушеску, правление которого закончилось революцией, большой кровью и смертным приговором трибунала. Но это сравнение некорректно: гораздо больше кризис вокруг Лукашенко напоминает ситуацию с другим политиком – президентом Венесуэлы Мадуро. И это плохая новость для белорусской оппозиции. Подробности...
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Движение АУЕ доросло до скамьи подсудимых

Идеология «уркаганского уклада» опасна тем, что подрывает основы государственности Дмитрий Ефремов/ТАСС
Возникшая в прошлом тысячелетии молодежная субкультура АУЕ получила официальный статус. Еще недавно ее воспринимали лишь как увлечение скучающих провинциальных школьников, но теперь движение признано экстремистским и запрещено Верховным судом. Чем грозит обществу популяризация преступного образа жизни и как судебный вердикт поможет искоренить опасную идеологию? Подробности...
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Белорусский протест подчиняют Совету русофобов

Нобелевский лауреат по литературе Алексиевич становится политической фигурой Sergei Grits/AP/ТАСС
Стали известны имена тех, кто, по замыслу белорусской оппозиции, будет заниматься «транзитом власти» в стране. Вошедшие в «координационный совет» «самые уважаемые члены общества» должны стать организационным ядром протеста. Кто все эти люди, кем и по какому принципу они отбирались и как они видят дальнейшее взаимодействие Белоруссии и России? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Лукашенко нужно пройти над жерлом вулкана

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Молодежь – крылья протеста и его зубы. Их проще поджечь, они быстрее воспламеняются, ярче горят. Но молодежь никогда не решает судьбу революции. Молодые начинают, а решают судьбу происходящего взрослые. Подробности...
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Избирательное возмущение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Яростное упоение своей правотой – слишком сильный наркотик, чтобы люди слезали с него от одних охлажденных рассуждений. Но это не избавляет нас от обязанности быть рассудительными. Подробности...
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Зачем Америке дружба евреев с арабами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Неслучайно американский президент назвал эмиратско-израильскую сделку «огромным достижением». Она действительно является огромным достижением для Трампа во внутренней политике, а для США – во внешней. Подробности...
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Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Белорусская забастовка сулит России миллиарды долларов

    В прошлом году на продаже калийных удобрений Белоруссия заработала 2,8 млрд долларов    18 августа 2020, 22:40
    Фото: Виктор Драчев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Один из крупнейших экспортеров республики – «Беларуськалий» – остановлен из-за забастовки рабочих. Если калийные шахты Белоруссии встанут надолго, то это может иметь плачевные последствия для экономики республики – это чуть ли не единственное природное богатство страны, которое Минск продает за рубежом. Впрочем, место белорусских удобрений на мировом рынке могут легко занять российские.

    Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире – «Беларуськалий» – остановил работу, сообщил РИА «Новости» председатель Белорусского независимого профсоюза Юрий Захаров. При этом источник в руководстве указывает, что взять и остановить предприятие в один момент нельзя. Это опасное производство, и остановка должна происходить постепенно, чтобы после забастовки можно было вновь запустить все процессы. Глава официального профсоюза завода Андрей Рыбак говорит о частичной остановке работы. 

    Как долго калийные шахты будут стоять – пока неизвестно. Однако если остановка продлится более трех недель, то для самой Белоруссии это будет означать большие потери. Дело в том, что «Беларуськалий» является валютным цехом Александра Лукашенко наравне с экспортом нефтепродуктов. «Вот только нефтепродукты создаются из импортного российского сырья, тогда как калийные удобрения создаются из природного ресурса, который находится в недрах самой Белоруссии», – говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

    В прошлом году на продаже 6,2 млн тонн калийных удобрений за рубеж Белоруссия заработала почти 2,8 млрд долларов. Это крайне значимый доход для республики. В 2019 году «Беларуськалий» обеспечил 5,6% консолидированного бюджета Белоруссии. Второй источник валютной экспортной выручки – только два нефтеперерабатывающих завода, которых забастовка еще не коснулась. 

    «Беларуськалий» является одним из крупнейших производителей хлористого калия в мире. «Его доля на мировом рынке составляет 15%. Практически вся продукция компании уходит на экспорт, что в натуральном выражении, по приблизительным оценкам, составляет около 10 млн тонн удобрений или около 2,8–2,9 млрд долларов по ценам 2019 года», – отмечает Михаил Ткач, младший директор по корпоративным и суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА».

    Тогда как старший аналитик БКС Виталий Громадин оценивает долю «Беларуськалия» на мировом рынке в 20% с объемом производства 13,2 млн тонн, что ставит компанию на второе место в мире по производственным мощностям.

    Любые изменения на рынке калийных удобрений бьют по белорусской казне и по смежным сферам. Белорусские власти уже жаловались, что в первом квартале этого года недополучили в бюджет страны серьезный объем калийных экспортных пошлин из-за падения продаж. Упали валютные доходы и от продажи нефтепродуктов. «Мы недополучили около 350 млн [белорусских] рублей из-за проблем на нефтяном и калийном рынках», – говорил в апреле первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

    Между тем

    для мирового рынка калийных удобрений уход с рынка «Беларуськалия» может стать благом.

    «Цены на калийные удобрения в мире на новостях об остановке белорусского предприятия немного подрастут. А если простой продлится минимум две-три недели, тогда ситуация на мировых рынках начнет меняться. Стоит ожидать более существенного роста цен на калий», – считает Суздальцев.

    Хотя «Беларуськалий» и является одним из крупнейших игроков на рынке, дефицита калийных удобрений после его «выключения» ожидать не стоит. «Перебоев с поставками на мировых рынках не будет, потому что калийных удобрений достаточно у конкурентов, и у российского «Уралкалия», и у канадского производителя», – считает Суздальцев.

    Наоборот, на мировом рынке наблюдается переизбыток предложения удобрений, в том числе калийных. По всему миру открываются новые производства, при этом спрос на калий еще в прошлом году снизился. В этом году ситуация выглядит не лучше. Самый лучший прогноз, который дается экспертами на 2020 год, – это нулевой рост объемов продаж, но из-за кризиса вероятнее всего падение.

    «От временных остановок на калийных шахтах в Белоруссии последствия для мирового рынка будут минимальными: дефицита точно не будет, и цены, скорее всего, останутся прежними. Практически любой из крупнейших действующих игроков (например, Nutrien, «Уралкалий», Mosaic) сможет без особых сложностей покрыть высвободившийся объем», – говорит Ткач.

    В последние годы «Беларуськалий» сильно демпингует, обваливая и так неспокойный калийный рынок. Этим белорусы вредят не только своим конкурентам, но и себе. Несмотря на неплохой рост продаж и выручки, белорусская компания серьезно наращивает долги.

    «Беларускалий» ведет себя на главных рынках сбыта Индии и Китая корыстно. Когда на рынке существовала единая сбытовая компания Беларуськалия и российского Уралкалия, то мировые цены на калий были высокими и доходили до 1000 долларов, тогда как сейчас цены упали до 220 долларов по контрактам с Китаем», – говорит Суздальцев.

    Буквально в апреле стало известно, что белорусская компания подписала контракт с Китаем, где цена поставок на 2020 год действительно составляет 220 долларов за тонну удобрения. Это крайне низкая цена. Для сравнения: предыдущий контракт в 2018–2019 годах был заключен по цене в 290 долларов за тонну. В «Уралкалии» тогда заявили, что считают цену на калий ниже 300 долларов для азиатских рынков фундаментально необоснованной. Условия нового контракта, заключенного белорусами, «не отражает реальную рыночную ситуацию, которая складывается в настоящее время, или ее перспективы», считают в «Уралкалии». Белоруссия задала рынку слишком низкую цену, которая не дает возможности окупить инвестиции в новые мощности ее конкурентам.

    На рынке калийных удобрений еще в 2019 году наблюдался переизбыток предложения. Игроки рынка вынуждены были снизить объемы производства, это коснулось, конечно, и белорусского производителя. В этом году пандемия коронавируса снизила потребление калия в Китае и Индии.

    Сотрудничество «Беларуськалия» с российским производителем, которое длилось до 2013 года, было выгодно обеим сторонам, уверен эксперт. Вместе Минск и Москва могли диктовать миру более выгодные для себя условия и продавать калийные удобрения по куда более привлекательным ценам. Тогда как конкуренция лишь заставляет белорусское предприятие идти на крайние меры – демпинг. Потому что от продажи калия зависят валютные дохода бюджета республики. Лукашенко не так важна цена продажи, как сама продажа, чтобы получить валюту, которая так нужна в столь непростое время. Разрушив сбытовую кооперацию с Москвой, Минску приходится действовать жесткими методами для сохранения интереса к своему калию.

    «Если бы мы вместе строили сбытовую политику, то стоимость калия в мире выросла бы в два раза.

    Когда нет единой сбытовой политики, убытки несут все, в том числе «Беларуськалий». Однако белорусское предприятие живет по принципу «день простоять, ночь продержаться», а после нам хоть потоп. Это понятно, потому что у Лукашенко постоянная нехватка валюты», – говорит Андрей Суздальцев.

    Развод «Беларуськалия» и «Уралкалия» состоялся с громким скандалом в 2013 году. Минск начал срывать единую сбытовую политику тем, что стал приторговывать за спиной Москвы. Это вызвало понятное недовольство России. Чтобы разобраться с этой вопиющей ситуацией, в Минск приехал гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. Однако после переговоров топ-менеджер неожиданно для всех был арестован. В Россию он вернулся только после трех месяцев минского плена, а чтобы вызволить его оттуда, потребовалось много сил, в том числе вмешательство высшего руководства РФ.

    «За него несколько раз просило российское руководство. С большим трудом его удалось из Белоруссии вызволить с обязательством судить в России. Так что брать в заложники братьев-россиян – это уже не первый случай, это уже традиция», – заключает Андрей Суздальцев.

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