Протестующие в Армении перекрыли трассы из-за несогласия с делимитацией границы

Tекст: Кристина Цыцура

Как сообщает сайт 168.am, демонстранты использовали тракторы, чтобы заблокировать дорогу в районе города Ехегнадзор, примерно в 130 км от Еревана. Видео с места событий было опубликовано на YouTube-канале издания, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о блокировке протестующими трассы Ереван-Гюмри.

Акции протеста, начавшиеся 20 апреля, охватили несколько трасс, ведущих в Грузию и Иран. Демонстранты требуют от властей прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном, который, по их мнению, приведет к передаче приграничных территорий соседней стране.



