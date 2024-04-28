Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.8 комментариев
Протестующие в Армении перекрыли трассы из-за несогласия с делимитацией границы
Протестующие выступили против делимитации границы с Азербайджаном и перекрыли трассу Армения-Иран в Вайоц-Дзорской области.
Как сообщает сайт 168.am, демонстранты использовали тракторы, чтобы заблокировать дорогу в районе города Ехегнадзор, примерно в 130 км от Еревана. Видео с места событий было опубликовано на YouTube-канале издания, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось о блокировке протестующими трассы Ереван-Гюмри.
Акции протеста, начавшиеся 20 апреля, охватили несколько трасс, ведущих в Грузию и Иран. Демонстранты требуют от властей прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном, который, по их мнению, приведет к передаче приграничных территорий соседней стране.