Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.3 комментария
Число погибших от отравления неизвестным веществом в Астрахани возросло до восьми
Число погибших от отравления неизвестным веществом в Астрахани возросло до восьми человек, сообщает СУСК России по Астраханской области.
Отмечается, что в Астрахани возбуждено еще одно уголовное дело по факту гибели трех местных жителей в результате отравления неизвестным веществом, передает РИА «Новости».
Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в распространении наркотиков, в результате употребления которых, предположительно, умерли пять человек и госпитализированы 14 жителей Астраханской области.
Напомним, 9 мая в Астрахани умерли пять человек из-за отравления неизвестным веществом.