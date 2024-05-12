Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.0 комментариев
Россия призвала ОБСЕ осудить атаку Украины на Белгород
Россия призвала руководство ОБСЕ, в первую очередь действующее председательство от Мальты, «максимально жестко» осудить теракт, устроенный украинскими войсками в Белгороде. Об этом говорится в заявлении постпредства РФ при ОБСЕ.
В заявлении отмечается, что в результате удара, предположительно, нанесенного с использованием вооружений, поставленных странами НАТО, «десятки мирных жителей» погибли, передает РИА «Новости».
В постпредстве подчеркнули, что недопустимо демонстративно не замечать гражданских жертв из числа россиян – будь то в Белгороде, Донбассе или где-либо еще.
Российская сторона призвала ОБСЕ «не применять двойные стандарты и политические «фильтры», когда речь идет об очевидных жестоких нарушениях киевским режимом международного гуманитарного права».
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова осудила обстрел жилого дома в Белгороде, назвав его терактом.