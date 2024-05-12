Россия призвала ОБСЕ осудить атаку Украины на Белгород

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении отмечается, что в результате удара, предположительно, нанесенного с использованием вооружений, поставленных странами НАТО, «десятки мирных жителей» погибли, передает РИА «Новости».

В постпредстве подчеркнули, что недопустимо демонстративно не замечать гражданских жертв из числа россиян – будь то в Белгороде, Донбассе или где-либо еще.

Российская сторона призвала ОБСЕ «не применять двойные стандарты и политические «фильтры», когда речь идет об очевидных жестоких нарушениях киевским режимом международного гуманитарного права».

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова осудила обстрел жилого дома в Белгороде, назвав его терактом.