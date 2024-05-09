Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
Рогов: ВСУ пытаются закрепиться на кладбище к северу от Работино
Украинские военные в ходе боев за Работино в Запорожской области пытаются сдержать наступление ВС России на кладбище, расположенном к северу от населенного пункта, сказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
ВСУ де-факто потеряли Работино, они разместились на кладбище, «что символично», сказал Рогов ТАСС.
Российские военные двигаются вперед, их продвижение сдерживают в том числе минные поля, минирование там проводилось «в шахматном порядке в несколько слоев», уточнил собеседник.
На Васильевском направлении линия боевого соприкосновения остается стабильной, но там намечаются «большие перспективы».
Ранее Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российский флаг, поднятый над Работино, имеет очень важное символическое значение.