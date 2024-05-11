Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?2 комментария
На технике ВС России обнаружили «волшебный» знак
Военкоры: На технике ВС России обнаружили обладающий поражающим свойством «волшебный» знак
На технике группировки ВС России «Север» обнаружили новый тактический знак, он похож на «руну Гунгира», которая обладает «поражающим» свойством, сообщили военкоры.
По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», нанесенный знак похож на «руну Гунгнира», так называемые не знающие промаха «копья германо-скандинавского бога Одина, пишет «Вечерняя Москва».
Согласно скандинавской мифологии, копья Одина пробивают самые толстые доспехи и поражает любую цель.
Ранее подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.