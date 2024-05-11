Склад поликарбоната загорелся на площади 2,8 тыс. кв. м

Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Проведение референдума стало торжеством духа людей региона.3 комментария
Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.34 комментария
«Это мой единственный «секретный» документ, который я вывез из Варшавы», – написал он в своем Telegram-канале, сопроводив сообщение стилизованной под старую фотографию картинкой, на которой изображен мужчина в советской военной форме, кожаном пальто и с револьвером системы Наган в руке, сообщает ТАСС.
На обратной стороне стилизованной фотографии размещена надпись на польском языке «Агент «Корнишон» и дата 22.04.1957, совпадающая с датой рождения премьер-министра Польши Дональда Туска. Мужчина на фото имеет сходство с главой польского правительства.
Ранее сообщалось, что Томаш Шмидт объяснил свое обращение к Александру Лукашенко с просьбой о политубежище несогласием с политикой польских властей.
Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал предателем судью воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта за его просьбу предоставить ему политическое убежище в Белоруссии.
Он рассказал в своем Telegram-канале, что помнит Кэмерона, когда тот «не был даже патентованным русофобом».
Медведев напомнил, что британскими ракетами управляют не в Киеве, а в Британии. «При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом», – написал он.
«Отработка ответа на такие атаки – цель запланированных учений», – подчеркнул он.
Ранее Кэмерон призвал Запад действовать жестко для «борьбы с президентом России Владимиром Путиным».
Напомним, Россия проведет учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. В Минобороны сообщали, что в ходе учений будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия.
Алаудинов: ВСУ потеряли в ходе СВО почти 700 тыс. человек
В видеозаписи, опубликованной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в его Telegram-канале, обнародовано общение Апты Алаудинова с пленным украинским солдатом. Командир «Ахмата» говорит в видео, что те из ВСУ, кто не успел сдаться в плен – погибают.
Пленный Владимир Игнатенко рассказал Алаудинову, что был мобилизован несмотря на то, что у него на иждивении находилась мать-инвалид.
«Жизни этого простого украинского парня ничего не угрожает. Он имеет все шансы продолжить заботу о своей больной матери», – отметил генерал.
По словам Алаудинова, украинцы не враги россиянам, и в России не хотят, чтобы Украина продолжала нести такие «потери, которые уже приближаются к безвозвратным около 700 тыс. человек».
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО.
«Мы ожидали начала Россией наступления на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало», – заявил Кирби на брифинге для журналистов, передает ТАСС.
Он добавил, что США тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться к наступлению.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россию ждут «приятные изменения в политическом плане и в зоне СВО» после 9 мая.
По его словам, нужно в ближайший месяц освободить Одессу и Харьков и заставить Владимира Зеленского подписать «все необходимые для России бумаги».
Ранее американский бизнесмен Илон Маск назвал взятие Россией Одессы последним вопросом в конфликте.
В МИД России пообещали асимметричный ответ на провокации стран Прибалтики
«Мы, разумеется, не остаемся в долгу и отвечаем на эти провокации как «зеркально», так и асимметрично», – заявил Беляев в интервью ТАСС.
Он отметил, что уровень дипломатических отношений с Литвой, Латвией и Эстонией сейчас понижен до временных поверенных в делах. Работа российских дипмиссий в этих странах осложнена незаконными ограничениями на банковское обслуживание, отказом в выдаче виз и постоянными провокациями.
Он подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, российские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности и защищать интересы России, а также российских граждан и соотечественников, проживающих в странах Прибалтики.
На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила об асимметричном ответе России в экономической и транзитной сферах на враждебные действия прибалтов.
Ранее командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем предложил странам НАТО заблокировать Балтийское море. Посол Литвы в Швеции и экс-глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда в случае, если Москва бросит вызов НАТО. Латвия приступила к созданию противотанковых рвов вдоль границы с Россией и Белоруссией.
На Западе признали продвижение ВС России в Харьковской области одним из крупнейших наступлений
По его словам, длительная задержка в предоставлении доппомощи Украине побудила российские силы к рывку, чтобы воспользоваться удобным моментом, передает РИА «Новости».
Шутто добавил, что главной целью наступления в этой области будет создание буферной зоны, о которой российское руководство уже говорило.
В субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Запад встревожило открытие Россией нового фронта в ходе СВО.
Также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты 46 украинских беспилотников, американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, восемь французских управляемых авиационных бомб Hammer, 43 снаряда РСЗО HIMARS производства США, Vampire чешского производства и «Ольха».
С начала спецоперации уничтожены 594 самолета, 270 вертолетов, 23 951 беспилотник, 515 ЗРК, 15 981 танк и других бронемашин, 1286 машин РСЗО, 9494 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 600 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что ФСВТС будет находиться в прямом подчинении федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, которыми руководит глава государства.
В подчинении Минобороны остается Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, передает ТАСС.
Ранее глава государства утвердил структуру нового правительства. В частности, российский лидер изменил распределение полномочий между вице-премьерами, в новом составе нет замглавы кабмина – руководителя Минпромторга.
Так, видеозапись того, как Т-90М «Прорыв» выдержал два попадания FPV-дронов ВСУ и продолжил двигаться по своему курсу, разместил в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев.
Авторы Telegram-канал «Выпускайте Кракена!» заметили, что, несмотря на попадание сразу двух БПЛА, боевая машина продолжила выполнять боевую задачу.
Как прокомментировал в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, Т-90М держит удар лучше «Абрамса» и «Леопарда».
Также на видеозапись отреагировали авторы Telegram-канала «Сварщики», подчеркнув, что российский Т-90М «даже не почухался».
Кроме того, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале заметил, что ВСУ безуспешно атакуют российский танк.
В МИД заявили, что ответные санкции РФ повлияют на рыбную отрасль Британии
По словам дипломата, решение о денонсации стало «логичным, хотя и вынужденным ответом» на антироссийский курс Лондона, в том числе на отмену режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в 2022 году, передает ТАСС.
Долгосрочные последствия этого шага для британской экономики еще предстоит оценить, но уже сейчас очевидно, что сужение возможностей для рыболовецких компаний негативно скажется на отрасли, заявил он.
В британских же официальных кругах данную тему предпочитают не затрагивать.
«Однако такая политика замалчивания проблемы себя не оправдает», – уверен дипломат.
Москва также жестко ответит на ужесточение Лондоном визовых правил для российских дипломатов, сообщил представитель МИД.
Россия призывает Великобританию к осознанию бесперспективности политики силы и угроз.
«Разговор с Россией с позиции силы на языке угроз и экономических санкций не только бесперспективен, но и чреват конкретными издержками», – отметил Беляев.
Ранее США и Британия обсудили санкции против России.
В своем Telegram-канале она опубликовала видеоролик с эстрадной певицей и актрисой Татьяной Булановой, которая отмечает, что в случае, если вам звонят и предлагают совершить какие-то сомнительные действия якобы для помощи органам, не стоит этому верить.
По словам певицы, нужно заявить звонящему о том, что вам «некогда разговаривать» и положить трубку.
«Никто из официальных лиц никаких важных сообщений людям по телефону не передает. Это не шутки, берегите себя!» – подчеркнула Буланова.
Также Украина хочет добиться максимальной поддержки стран, которые будут присутствовать, передает ТАСС.
Еще одной целью – обсудить, как можно вернуться к соблюдению международного права. Подоляк напомнил, что прямые переговоры с Россией в принципе невозможны.
Ранее в МИД Швейцарии заявили, что саммит по Украине не нарушает нейтралитет страны.
Британский эксперт Меркурис: Краматорск и Славянск окажутся под ударом после потери Часова Яра
По его словам, сама оборона ВСУ станет еще более слабой, передает РИА «Новости».
Эксперт также сообщил о крупном прорыве российских войск в районе Авдеевки. Очеретино и другие населенные пункты перешли под контроль ВС России, что создало «огромную дыру» в линии фронта.
Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Очеретино.
Ганчев заявил, что ВСУ не могут не отступать на Харьковском направлении под натиском ВС России
«Мы, конечно, поддерживаем наших ребят и верим в скорейшее освобождение всей области», – передает ТАСС его слова.
Также Ганчев заявил, что жители, проживающие в зоне активных боевых действий в Харьковской области, должны оставаться в укрытиях.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российские войска открыли новый фронт в ходе СВО – началось проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями.
Как видно на записи, водитель пытается вырулить, однако не справляется с управлением, передают «Известия».
Ранее стало известно, что по данным Следственного комитета по Петербургу, число погибших в результате падения автобуса с пассажирами в реку Мойку в центре Петербурга увеличилось до семи человек.
Напомним, в пятницу автобус с пассажирами упал в реку Мойку в центре Петербурга. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением. Он был задержан в качестве подозреваемого.
Очевидцы рассказали, как спасали людей из утонувшего в Петербурге автобуса.