Президент Грузии обвинила правительство в «русском терроре» собственных граждан

Tекст: Ольга Иванова

На брифинге она сказала, что «Грузия всему миру показывает, что не допустит, чтобы ее европейское будущее было поставлено под сомнение».

«Грузия не допустит этого русского закона. Правительство Грузии уже демонстрирует русские методы – врет, манипулирует, арестовывает невиновных, оскорбляет и терроризирует своих граждан», – сказала Зурабишвили.

По ее словам, «правительство Грузии в замешательстве, потому что потеряло доверие народа».

«Возмутительно! Правительство действует русскими методами, выступления премьер-министра – тоже русские!», – заявила Зурабишвили.

Президент предложила либо отозвать закон, либо вернуть его во второе чтение.

Также, по ее словам, «самый простой выход состоит в том, чтобы закон вошел в силу с 1 ноября» – после выборов в парламент, которые состоятся 26 октября.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что «этот закон, согласно социологическим опросам, поддерживает более 60% граждан Грузии, а более 80% выступают за прозрачность иностранного финансирования НПО и СМИ».