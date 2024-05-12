Афера с людьми каменного века повторяется с украинцами

Недавний доклад Госдепартамента США о нарушениях прав человека на Украине заставил меня вспомнить одну старую историю.

...В 1971 году мир облетела сенсационная новость: американские антропологи обнаружили на филиппинском острове Минданао людей каменного века! Племя тасадаев жило в пещерах, использовало каменные топоры и ходило почти голышом, только слегка прикрываясь листьями орхидей. Тасадаи здоровались, обнюхивая друг друга, а в свободное время раскачивались на лианах. Питались они съедобными плодами, крабами и лягушками. Первобытный клан не имел контактов с другими людьми в течение тысячи лет! Вся Америка радовалась такому замечательному открытию.

Вскоре к затерянному в джунглях племени устремились антропологи, генетики, археологи, этноботаники, лингвисты и просто неравнодушные люди, включая Джину Лоллобриджиду. Все ведущие газеты США, в том числе «Нью-Йорк Таймс», писали о людях каменного века. Сообщалось, что тасадаи говорят на каком-то необыкновенном, никому неизвестном языке; не умеют охотиться и ловить рыбу; спят на голых влажных камнях. Это маленькое племя собирателей не знало, что такое община – каждый тасадай добывал себе пропитание сам. У тасадаев не было мифов и ритуалов. У них также не было слов для обозначения оружия и войны. В Америке их изображали как милых приветливых дикарей, живущих в согласии с природой. Журнал National Geographic, посвятивший необычному племени целый выпуск, назвал этих людей «нежными тасадаями». Добрые дикари, неиспорченные цивилизацией, очень понравились жителям Запада. В глазах американцев это были своего рода первобытные хиппи. Политик Джон Рокфеллер IV даже создал многомиллионный фонд помощи людям каменного века. Сколько хлопот ради двадцати шести человек!

Скандал разразился пятнадцать лет спустя, когда швейцарский ученый Освальд Итен посетил тасадаев и обнаружил, что они живут в обычных домах, носят футболки и джинсы и занимаются сельским хозяйством. Члены клана объяснили, что их заставили изображать людей каменного века подкупом и угрозами. И раскачивались на лианах они потому, что им так велели — для удобства фотографов. Их каменные топоры были изготовлены при помощи металлических инструментов и становились бесполезными после двух-трех ударов. «Пещерное племя» оказалось выдумкой. Тасадаи были всего лишь платными актерами.

Эта «величайшая этнографическая мистификация» не вызвала в США особого возмущения. Если кто-то и возмущался, то скорее «обманщиками-тасадаями». Что же касается самого обмана, то причины его были ясны. Племя первобытных людей обнаружили во время войны с коммунистическим Вьетнамом, в разгар острого соперничества двух систем. Сторонники Хо Ши Мина обвиняли американцев в том, что те ведут борьбу с естественным порядком вещей: ведь на заре человеческой истории, во времена первобытного коммунизма, все люди были коллективистами. Получалось, что вьетнамцы отстаивают исконное общественное устройство, тогда как США навязывают миру извращенные индивидуалистические ценности эпохи капитализма. Вот тут-то американские антропологи и обнаружили племя каменного века, все члены которого были законченными индивидуалистами. Тасадаи сразу стали козырем в американской внешней политике. В новой парадигме уже коммунистический Вьетнам предлагал извращение исторического пути, тогда как американцы отстаивали норму.

Но история не стоит на месте, и в 2014 году американцы открыли для себя Украину. Это было время, когда гегемония звездно-полосатых вызывала в мире все большее раздражение. Ограбление стран третьего мира, перевороты и интервенции сделали свое дело: мир уже гораздо меньше любил США. И тут на просторах восточной Европы обнаружилось свободолюбивое племя украинцев.

Это древнее благородное племя даже внешне отличалось от своих соседей, бородатых восточных варваров; оно говорило на удивительном языке, столь непохожем на русский; оно было предано идеалам западной демократии. Неудивительно, что толпы украинцев, поднявшиеся на борьбу с «пророссийским диктатором Януковичем», демонстрировались по всем американским каналам. Это был настоящий подарок: кадры с Майдана подтверждали, что американская идея жива! Как и в случае с тасадаями, никто не упоминал о режиссерах этого спектакля, и любой намек на то, что украинцев обманывают, подкупают или используют, клеймили в СМИ как путинскую пропаганду.

Все шло как по маслу, пока недавний доклад Госдепа не обнаружил на Украине «многочисленные нарушения прав человека», в том числе «произвольные аресты и задержания», «пытки и похищения людей», «ограничения свободы слова» и «серьезную коррупцию в правительстве». И хотя США все еще спонсируют неонацистский режим, для Киева это крайне неприятный звонок. Украинцам официально дали понять, что они не являются тем демократичным племенем, за которое себя выдают. Это значит, что в нужный момент поддержка может быть урезана или прекращена, как прекратил когда-то поддержку тасадаев фонд Рокфеллера.

Интересно, что пойманные с поличным тасадаи к следующему визиту европейцев подготовилось лучше. Когда неделю спустя после Освальда Итена на Минданао прибыла группа немецких фотографов, тасадаи уже вернулись в свои пещеры и опять разгуливали в одежде из листьев. Правда, теперь из-под листьев орхидей выглядывало матерчатое нижнее белье — цветные трусы и бюстгальтеры. «Листья – хорошо, материя тоже – хорошо», – объяснила журналистам одна из женщин.

Поведение киевской клики чем-то напоминает поведение тасадаев. В ответ на доклад Госдепа Украина направила в Совет Европы заявление «о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека», в котором объясняется, что похищения людей, убийства и пытки во время военного положения вполне допустимы.

Помогут ли Украине подобные уловки? В краткосрочной перспективе – да, скорее всего, помогут. И все-таки все эти ухищрения слишком заметны – как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев. Это значит, что однажды белые господа все-таки увидят то, что было известно с самого начала. И стоит ли сомневаться, что по сложившейся традиции виноватыми снова объявят доверчивых дикарей?..