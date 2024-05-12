  • Новость часаГладков: Под завалами поврежденного от ударов ВСУ дома в Белгороде остаются люди
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Афера с людьми каменного века повторяется с украинцами

    @ AP/TASS

    12 мая 2024, 17:30 Мнение

    Афера с людьми каменного века повторяется с украинцами

    Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов

    писатель

    Как советские войска всего за месяц разбили фашистов в Крыму
    Водитель упавшего в Мойку автобуса фиктивно регистрировал мигрантов
    Рогов: Работино превратилось для ВСУ в могилу
    Победитель «Евровидения» разбил полученную награду на сцене

    Недавний доклад Госдепартамента США о нарушениях прав человека на Украине заставил меня вспомнить одну старую историю.

    ...В 1971 году мир облетела сенсационная новость: американские антропологи обнаружили на филиппинском острове Минданао людей каменного века! Племя тасадаев жило в пещерах, использовало каменные топоры и ходило почти голышом, только слегка прикрываясь листьями орхидей. Тасадаи здоровались, обнюхивая друг друга, а в свободное время раскачивались на лианах. Питались они съедобными плодами, крабами и лягушками. Первобытный клан не имел контактов с другими людьми в течение тысячи лет! Вся Америка радовалась такому замечательному открытию.

    Вскоре к затерянному в джунглях племени устремились антропологи, генетики, археологи, этноботаники, лингвисты и просто неравнодушные люди, включая Джину Лоллобриджиду. Все ведущие газеты США, в том числе «Нью-Йорк Таймс», писали о людях каменного века. Сообщалось, что тасадаи говорят на каком-то необыкновенном, никому неизвестном языке; не умеют охотиться и ловить рыбу; спят на голых влажных камнях. Это маленькое племя собирателей не знало, что такое община – каждый тасадай добывал себе пропитание сам. У тасадаев не было мифов и ритуалов. У них также не было слов для обозначения оружия и войны. В Америке их изображали как милых приветливых дикарей, живущих в согласии с природой. Журнал National Geographic, посвятивший необычному племени целый выпуск, назвал этих людей «нежными тасадаями». Добрые дикари, неиспорченные цивилизацией, очень понравились жителям Запада. В глазах американцев это были своего рода первобытные хиппи. Политик Джон Рокфеллер IV даже создал многомиллионный фонд помощи людям каменного века. Сколько хлопот ради двадцати шести человек!

    Скандал разразился пятнадцать лет спустя, когда швейцарский ученый Освальд Итен посетил тасадаев и обнаружил, что они живут в обычных домах, носят футболки и джинсы и занимаются сельским хозяйством. Члены клана объяснили, что их заставили изображать людей каменного века подкупом и угрозами. И раскачивались на лианах они потому, что им так велели — для удобства фотографов. Их каменные топоры были изготовлены при помощи металлических инструментов и становились бесполезными после двух-трех ударов. «Пещерное племя» оказалось выдумкой. Тасадаи были всего лишь платными актерами.

    Эта «величайшая этнографическая мистификация» не вызвала в США особого возмущения. Если кто-то и возмущался, то скорее «обманщиками-тасадаями». Что же касается самого обмана, то причины его были ясны. Племя первобытных людей обнаружили во время войны с коммунистическим Вьетнамом, в разгар острого соперничества двух систем. Сторонники Хо Ши Мина обвиняли американцев в том, что те ведут борьбу с естественным порядком вещей: ведь на заре человеческой истории, во времена первобытного коммунизма, все люди были коллективистами. Получалось, что вьетнамцы отстаивают исконное общественное устройство, тогда как США навязывают миру извращенные индивидуалистические ценности эпохи капитализма. Вот тут-то американские антропологи и обнаружили племя каменного века, все члены которого были законченными индивидуалистами. Тасадаи сразу стали козырем в американской внешней политике. В новой парадигме уже коммунистический Вьетнам предлагал извращение исторического пути, тогда как американцы отстаивали норму.

    Но история не стоит на месте, и в 2014 году американцы открыли для себя Украину. Это было время, когда гегемония звездно-полосатых вызывала в мире все большее раздражение. Ограбление стран третьего мира, перевороты и интервенции сделали свое дело: мир уже гораздо меньше любил США. И тут на просторах восточной Европы обнаружилось свободолюбивое племя украинцев.

    Это древнее благородное племя даже внешне отличалось от своих соседей, бородатых восточных варваров; оно говорило на удивительном языке, столь непохожем на русский; оно было предано идеалам западной демократии. Неудивительно, что толпы украинцев, поднявшиеся на борьбу с «пророссийским диктатором Януковичем», демонстрировались по всем американским каналам. Это был настоящий подарок: кадры с Майдана подтверждали, что американская идея жива! Как и в случае с тасадаями, никто не упоминал о режиссерах этого спектакля, и любой намек на то, что украинцев обманывают, подкупают или используют, клеймили в СМИ как путинскую пропаганду.

    Все шло как по маслу, пока недавний доклад Госдепа не обнаружил на Украине «многочисленные нарушения прав человека», в том числе «произвольные аресты и задержания», «пытки и похищения людей», «ограничения свободы слова» и «серьезную коррупцию в правительстве». И хотя США все еще спонсируют неонацистский режим, для Киева это крайне неприятный звонок. Украинцам официально дали понять, что они не являются тем демократичным племенем, за которое себя выдают. Это значит, что в нужный момент поддержка может быть урезана или прекращена, как прекратил когда-то поддержку тасадаев фонд Рокфеллера.

    Интересно, что пойманные с поличным тасадаи к следующему визиту европейцев подготовилось лучше. Когда неделю спустя после Освальда Итена на Минданао прибыла группа немецких фотографов, тасадаи уже вернулись в свои пещеры и опять разгуливали в одежде из листьев. Правда, теперь из-под листьев орхидей выглядывало матерчатое нижнее белье — цветные трусы и бюстгальтеры. «Листья – хорошо, материя тоже – хорошо», – объяснила журналистам одна из женщин.

    Поведение киевской клики чем-то напоминает поведение тасадаев. В ответ на доклад Госдепа Украина направила в Совет Европы заявление «о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека», в котором объясняется, что похищения людей, убийства и пытки во время военного положения вполне допустимы.

    Помогут ли Украине подобные уловки? В краткосрочной перспективе – да, скорее всего, помогут. И все-таки все эти ухищрения слишком заметны – как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев. Это значит, что однажды белые господа все-таки увидят то, что было известно с самого начала. И стоит ли сомневаться, что по сложившейся традиции виноватыми снова объявят доверчивых дикарей?..

    Другие материалы автора


    Главное
    В Бундестаге предложили сбивать российские ракеты над Украиной из стран НАТО
    Политолог рассказал о параллелях между событиями в Крыму в 1944 и 2014 годах
    Убегавший от полиции взорвал гранату под Киевом
    Кэмерон выразил обеспокоенность из-за продвижения ВС России в Харьковской области
    Эрдоган объяснил отмену визита в США
    Первый пациент с трансплантированной свиной почкой умер в США
    Армению уличили в плагиате на «Евровидении»

    Как российские турбины потеснили Siemens

    Впервые за долгие годы России удалось добиться независимости от Запада в производстве газовых турбин большой мощности. В правительстве это достижение назвали важной вехой, а в экспертном сообществе – принципиально важным успехом на фоне противостояния со странами НАТО. О том, какой путь пришлось пройти российским специалистам, чтобы сделать отечественную турбину, газете ВЗГЛЯД рассказал эксперт в области энергетики Александр Фролов. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин собирает команду под решение сложных задач

    Михаила Мишустина переназначили премьер-министром России. На будущей неделе пройдет обсуждение кандидатур на посты вице-премьеров и министров, сообщили в Госдуме. По мнению экспертов, предыдущий состав правительства справился с большинством вызовов последних лет, но перед новой командой премьера будут поставлены куда более сложные и масштабные задачи. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска открыли новый фронт в ходе СВО

    В США заявили о начале наступления России на Харьков. В Вашингтоне говорят, что ждали такого развития событий и успели поставить ВСУ значительные объемы боеприпасов. Есть несколько версий того, с чем связана активизация российских войск на Харьковском направлении. Не исключено решение задач по защите близлежащих городов от обстрелов и оттягивания сил ВСУ из-под Донецка вплоть до создания санитарной зоны и последующего окружения Харькова. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев в День Победы проигрывает войну с исторической памятью

    На Украине, вопреки фактическому запрету, граждане отмечают День Победы. Некоторые приносят цветы к сохранившимся мемориалам, кому-то удалось наблюдать за проведением парада Победы в Москве по телевизору. По мнению экспертов, эта тенденция говорит только об одном: украинцы не готовы принять идеологию Зеленского и предать историческую память о подвиге дедов и прадедов в Великой Отечественной войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Украиной в Южной Америке

      «Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке. Там уже 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Пентагона… Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят Гайану, недооценивая нас», – заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Это означает войну? Вполне вероятно, да.

    • Британия против России: обострение вражды

      Власти Британии приняли решение выслать из страны военного атташе РФ и наложить новые ограничения на российских дипломатов. Этому предшествовал вызов посла Великобритании в МИД РФ. Конфликт между Москвой и Лондоном входит в новую стадию.

    • Инаугурация президента Владимира Путина

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............