Деколонизация России уже идет

В последнее время мы часто слышим о «деколонизации» России. Об этом говорят официальные лица стран НАТО, беглые российские олигархи и экс-депутаты. Принятая в этом году резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) утверждает, что «деколонизация» нашей страны является «необходимым условием установления демократии». На недавней конференции по Украине в Швейцарии президент Польши Анджей Дуда заявил: «Россия остается самой большой колониальной империей в мире, которая – в отличие от европейских государств – никогда не проходила процесс деколонизации и не смогла разобраться с демонами своего прошлого. Мы должны в конце концов сказать, что нет места для колониализма в современном мире». В поддержку подобных тезисов выступают и наши иноагенты. Писатель Акунин, например, уже давно советует России самораспуститься, причем ссылается на пример Англии и Франции, которые, по его мнению, «отказались от своих империй».

Звучит вроде бы логично. Дескать, западные страны от своих колоний отказались, теперь и мы должны от чего-нибудь отказаться. И тут начинается самое интересное: нам предъявляют карту нашей страны, расчлененной на 17 частей (Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе при Конгрессе США) или даже на 34 части (Форум свободных народов России). На этих картах Россия разделена на независимые государства Карелию, Кубань, Мордовию, Чувашию, Татарстан, Алтай, Московскую республику и т. д.

Стоп-стоп-стоп. Позвольте, что это? На дурачков рассчитано? Разве Великобритания провела «деколонизацию», разделившись на Северную Ирландию, Уэльс, Шотландию, Англию и Лондонскую республику? Разве Франция «деколонизировала» себя на Бургундию, Нормандию, Шампань и Прованс (далее по списку)? Нет, ничего подобного. Более того, Лондон и Париж продолжают управлять далекими странами, захваченными в лихие времена колониальной экспансии. Франция, например, владеет заморскими территориями в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. В тех же краях находятся заморские территории Великобритании. Даже небольшие Нидерланды (также почему-то не разделенные на Фрисландию, Зеландию, Северный Брабант, Амстердамскую республику и т. д.) сохраняют за собой кое-какие острова в Карибском море. А уж «деколонизировать» свои страны по этносам и департаментам на Западе вообще никогда не планировали!

Что же тогда это за планы «деколонизации» России – вплоть до «независимых» Воронежа и Смоленска? Очень похоже, что применительно к России «деколонизировать» означает «расчленить, лишить самостоятельности, уничтожить». В принципе, такой семантический сдвиг возможен, ведь слова иногда меняют лексические значения. Когда-то слово «ошеломить» значило не «поразить, обескуражить», а «оглушить ударом булавой по шлему». Может быть, и глагол «деколонизировать» со временем будет употребляться в этом новом значении. Ну, например: «повар вынул из духовки пиццу и деколонизировал ее на восемь равных частей». Или: «в двенадцатом раунде Джонсон деколонизировал Смита, отправив его в глубокий нокаут». Или: «волк нагнал зайца, деколонизировал его и съел». Все это возможно, но пока термин «деколонизация» означает «процесс ликвидации колониализма». К России он мало применим в силу того, что наша страна заморских колоний не имела и в число колониальных держав никогда не входила; что же касается Англии и Франции, то здесь, как говорят, «все сложно».

Вот, например, Ямайка, одна из первых жертв британского колониализма, захваченная аж в 1655 году. Главой этого государства и сейчас является английский монарх. Он же командует военными силами. Кстати, на острове такую ситуацию считают возмутительной, поскольку английская королевская семья у местных жителей ассоциируется с работорговлей. Правительство Ямайки регулярно заявляет о своем желании освободиться от английской монархии, а также о своем праве на репарации за все ужасы колониальной эпохи. Недавно замминистра иностранных дел Ямайки Алландо Терелонг заявил, что Ямайка должна «полностью освободиться» и выразил надежду, что в 2025 году страна «завершит реформы и избавится наконец от британского монарха». Так почему бы Англии, раз уж она такая передовая в деле деколонизации, не пойти навстречу Ямайке и не деколонизировать свои отношения с ней? А заодно и с другими странами и заморскими территориями, где власть английской короны также считают неприятным пережитком прошлого? Почему бы не освободить от своего присутствия Кипр и Карибы? Почему бы не отдать Мальвинские острова Аргентине, а Гибралтар – Испании?

Или возьмем ту же Францию. В 1853 году эта страна захватила Новую Каледонию. Когда страны Океании стали получать независимость, Франция страну канаков (очень богатую никелем, кобальтом и другими рудами цветных металлов) в свободное плавание не отпустила. Власть на острове до сих пор осуществляет верховный комиссар, которого назначает президент Франции. Много лет народ Новой Каледонии требует независимости, и весной этого года на острове в очередной раз вспыхнули беспорядки. И как же повела себя Франция? С презрением открестилась от «демонов прошлого»? Заявила, что колониализму «нет места в современном мире»? Сказала, что ей нечего делать на острове, который отделен от Парижа расстоянием в 16738 км? Да ничего подобного, Франция запретила публичные собрания, объявила о вводе войск и начала перебрасывать на остров броневики и вертолеты! По данным ООН, Париж «применил чрезмерную силу» – в результате разгона демонстраций несколько человек было убито, десятки получили ранения. Кроме того, сотни людей были арестованы, причем лидеров национально-освободительного движения отправили во Францию, объявив их «грабителями» и «хулиганами».

Не будем наивными. Никакой деколонизации Англия и Франция не проводили. Из некоторых колоний их выдавили силой, из беднейших стран они ушли сами, понимая, что овчинка просто не стоит выделки; в других случаях колонизаторы согласились формально передать независимость, но при этом сохранили за собой экономические, военные и политические рычаги. По своей воле колониальные хищники вегетарианцами не становятся, что бы там ни пели наши сладкоголосые иноагенты. И сейчас страны Запада по-прежнему идут на все, чтобы сохранить свою власть над народами: тут и неравноправные договоры, и обман, и шантаж, и перевороты, и военное вмешательство, а иногда и кровавые разделы стран по этническому и религиозному признаку. Здесь, собственно, мы как раз приближаемся к сути обсуждаемого явления.

В свое время Англия, подпитывая сепаратистские настроения мусульман, расчленила («деколонизировала») Индию Махатмы Ганди – на Индию, Западный Пакистан и Восточный Пакистан (Бангладеш), что привело к гибели одного миллиона человек и перемещению пятнадцати миллионов. Аналогичным образом Бельгия «деколонизировала» Конго Патриса Лумумбы – на собственно Конго, Катангу и Южное Касаи. В результате – гражданская война и кровавый хаос. Таким же образом Франция, США и Великобритания «деколонизировали» Ливию Муаммара Каддафи. В случае с Россией речь идет все о том же – о мести за сопротивление западному колониальному порядку, американской гегемонии и экспансии НАТО. Из этой же серии и план раздела Китая на «враждующие царства» (Тибет, Уйгурию, Маньчжурию, Южную Монголию, Гонконг и т. д.). Называть это «деколонизацией» – все равно что называть взлом чужой калитки «долгожданным освобождением от цепей».

Но вот вопрос: возможна ли в России настоящая деколонизация? Ответ «да», если понимать под этим избавление от тяжелого наследства девяностых, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада. И бегство всяких гудковых-пономаревых, которые теперь с детской непосредственностью забавляются географическими раскрасками где-нибудь в Праге, – явный симптом нашего выздоровления. Из этой же серии бегство компрадорской буржуазии и ее обслуги, деятелей культуры с колониальным менталитетом (всех этих акуниных-быковых-шендеровичей-макаревичей).

Процесс, конечно, еще далек от завершения и идет не так быстро, как хотелось бы. Но это и есть настоящая деколонизация, без кавычек.