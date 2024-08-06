  • Новость часаГерасимов посетил в зоне СВО войска группировки «Центр»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Деколонизация» – это про кого угодно, но точно не про Россию

    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    6 августа 2024, 10:55 Мнение

    «Деколонизация» – это про кого угодно, но точно не про Россию

    Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин

    политолог

    Кто увеличил риск нового глобального кризиса
    Киев готовил провокацию на параде в Петербурге, где был Путин
    К делу генерала Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек
    ВСУ понесли большие потери при попытке выйти из окружения в Нью-Йорке

    Что мы вспоминаем при слове «деколонизация»? 1960 год, год Африки. Кадры кинохроники, где король бельгийцев Бодуэн лично передает власть над Конго Жозефу Касавубу и Патрису Лумумбе. Парады французских и британских войск, покидающих свои владения, и радость недавних заключенных и грамотеев, дорвавшихся до власти. А еще – незабвенного Никиту Сергеевича Хрущева на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В народной памяти он остался стучавшим ботинком по трибуне и грозно предупредившим империалистов, что «мы вам покажем кузькину мать».

    Сразу оговорюсь, что история – наука точная. Да, Хрущев снимал там ботинок, но за столом в зале заседаний, а по трибуне стучал кулаком. И кузькину мать он обещал показать, но не там, а в другое время и в другом месте. Но это – детали. А наговорил и нахулиганил он там гораздо больше, чем осталось в мифологии.

    «Господа, господин председатель, мы живем на земле не милостью божьей и не вашей милостью, а силою и разумом нашего великого народа Советского Союза и всех народов, которые борются за свою независимость. Не заглушить вам голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать. Конец, могила колониальному рабству! Долой его и похоронить его, чем глубже, тем лучше!» – кричал он с трибуны.

    И этот всплеск эмоций был реакцией на предложение представителя Филиппин «деколонизировать Восточную Европу».

    А что осталось за кадром? Слезы европейцев, покидавших свои дома в колониях и ехавших домой в никуда, и слова британского премьера Гарольда Макмиллана: «Так хорошо вам еще не бывало!» А еще то, что руководители новообразованных государств вместе с декларациями и торжествами получали от международного сообщества своего рода лицензии на этнические чистки. И много других кошмаров, которые вспоминать не принято в силу политкорректности и «исторической вины белых колонизаторов».

    А еще – геополитические реалии того времени, когда интересы СССР и США совпали в том вопросе, что европейцам пора обратно в Европу, а колонии надо освободить. И они привели к соревнованиям по ублажению новых стран. Правда, обоснования у сверхдержав были разными. СССР еще со времен стремления к мировой революции активно насаждал в третьем мире социалистические идеи, и где это получалось, поддерживал режимы «социалистической ориентации» и «национально-освободительное движение» соответствующего окраса. США сначала просто боролись за освободившиеся рынки сбыта и военные базы, а затем упаковали это в обертку противостояния коммунизму и продвижения демократических ценностей.

    И левые, и правые, и сверхдержавы, и элиты новых государств – все ринулись обвинять друг друга в колониализме и неоколониализме, тем самым обессмысливая само понятие.

    Кому это выгодно? 

    Тогда, в 1960 году, к Хрущеву обратился с призывом «деколонизировать Восточную Европу» представитель Филиппин – страны, которая была до 1898 года испанской колонией, а затем находилась под американской оккупацией. И США было удобно, чтобы их недавние подчиненные обвиняли в колониализме кого-то другого, а не их самих. Ведь в Вашингтоне методологически верно считали, что давали этой территории максимально возможное самоуправление и готовили к независимости, а не устраивали полное подчинение и откровенную эксплуатацию, как, скажем, бельгийцы в Конго или португальцы в Анголе.

    Выгодна такая постановка вопроса была и так называемому Антибольшевистскому блоку народов, то есть всякого рода эмигрантским организациям, действовавшим в США и Канаде после разгрома нацистов. Ведь в их рядах было много откровенных головорезов, участников Холокоста и других массовых убийств мирного населения и военнопленных во время Второй мировой – галицийских бандеровцев, латышской «группы Арайса» и пр. Чтобы избежать предметных судебных разбирательств на месте их убежища и выдачи в СССР, Польшу и другие страны Восточной Европы, они истошно вопили о своей борьбе с коммунизмом и «российским колониализмом», таким образом доказывая свою полезность новым хозяевам. Но в те времена эта тема находилась на обочине информационной войны и ждала своего часа.

    Лишь на рубеже 1990-х разговоры о деколонизации попали в мейнстрим. Что же изменилось за 30 лет? Произошла смена поколений, и к работе на восточноевропейском направлении на Западе вместо ветеранов Второй мировой войны, кабинетных ученых и жертв Холокоста пришли дети нацистских прихвостней и леваки всех мастей, привыкшие упрощать и манипулировать. И они стали вбрасывать свои тезисы в уши спонсоров и чиновников.

    Это совпало с интересами номенклатуры постсоветских стран, которая решила устранить русских конкурентов на карьерной лестнице и строить системы для своих родственников и земляков. Именно они забили эти идеи и в нормативные акты, и в школьные учебники.

    А что местные вузовские и научные кадры, которые не могли не знать реальных исторических фактов? Они получили финансирование или от государства, или в виде грантов от тех фондов, где окопались потомки нацистских преступников и другие апологеты «антиколониальной национально-освободительной борьбы».

    «Случай так называемого вранья» 

    Почему идея, что СССР, а затем и Российская Федерация – колониалисты, является ложной? Любому прослушавшему курс политологии какого угодно качества тут все ясно, но придется напомнить.

    Казалось бы, почти каждая этническая группа может предъявить свои претензии к СССР. Чеченцы и крымские татары вспомнят депортации, казахи – распашку целинных земель без плоскорезов и сокращение пастбищ, узбеки – монокультуру хлопка, русские Новороссии и бухарские таджики – переквалификацию в украинцев и узбеков... И все вместе – надругательство над религией, коллективизацию с репрессиями и массовые переселения на «стройки коммунизма». Но какое это все имеет отношение к колониализму?

    В СССР было единое для всех гражданство, республиканские и местные элиты были включены в общесоветскую номенклатуру на равных основаниях. То же самое и в РФ.

    Социалистические страны имели свою государственность в полном объеме. А вот страны «социалистической ориентации» – все «прелести» третьего мира, то есть военные диктатуры, кровавые перевороты и тотальную нищету населения. Попробуйте найти существенные различия между просоветским режимом Менгисту Хайле Мариама в Эфиопии и, скажем, профранцузским и проамериканским – Хиссена Хабре в Чаде.

    В классическом колониальном государственном устройстве выходец из колонии не может попасть в центральные органы власти и занять там высокие посты. Вы можете себе представить гуру индийского общества Махатму Ганди или будущего основателя Пакистана Мухаммада Али Джинну министром в британском правительстве или хотя бы депутатом Палаты общин? Не было уроженцев Мозамбика в Португалии ни при дворе Браганской династии, ни в окружении диктатора Салазара. Только Четвертая республика во Франции была переходной формой от колониальной державы к конфедерации, а Алжир там вообще стал неотъемлемой частью страны.

    А вот в Политбюро и ЦК КПСС можно было встретить всех. Ну разве что немцам и полякам с какого-то момента путь был закрыт (у них были свои Политбюро и ЦК ПОРП в Варшаве и СЕПГ в Восточном Берлине), а евреям – строго дозирован.

    Но какое дело до этого левакам, которые любое большое государство записывают в «эксплуататоры», а местного людоеда под портретами Маркса и Че Гевары – в «борцы за свободу и независимость»? А уж какое дело до научных доказательств националистам и провинциальным интеллигентам, желающим в своих новообразованных государствах вырезать или депортировать местных русских?

    А остальным нужно напоминать, что «деколонизация» – это по адресу кого угодно, но точно не России.

    Другие материалы автора

    Главное
    Суд арестовал еще троих обвиняемых в покушении на убийство боксера Двали
    Зеленский заявил о намерении создать в этом году основу для окончания конфликта
    Разведчики Дульцевы рассказали о реакции детей на новость о том, что они русские
    В ВСУ заявили о невозможности возврата Крыма
    Родители навестили подрывника автомобиля в Москве в СИЗО
    Пленный ВСУ рассказал, как его «белый билет» просто выбросили
    СМИ: В Киевской области атаковано оборонное предприятие

    Кто увеличил риск нового глобального кризиса

    Прошедший понедельник уже окрестили «черным» в мировой экономике. Почему фондовые рынки стали падать один за другим, как карточные домики, может ли это перерасти в финансовый кризис, а затем и в мировой экономический кризис – и как это затронет Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Обмен Красикова и Уилана показал разницу в принципах России и Запада

    Все, кто вернулся в Россию в результате сделки по обмену заключенными, будут представлены к государственным наградам. Всех их лично приветствовал в аэропорту президент Владимир Путин. Но в центре внимания европейских СМИ один человек – Вадим Красиков. Немцы не хотели его отпускать – и у них были на то причины. Подробности

    Перейти в раздел

    Охота на украинские F-16 пойдет у румынской границы

    ВСУ намерены разместить западные F-16 около границы с Румынией. По замыслу противника, это обеспечит возможность быстрой дозаправки иностранных машин, а также их своевременное техническое обслуживание. Эксперты также полагают, что так противник намеревается спрятать дефицитные истребители от российских ракет – и решение этой задачи станет новым вызовом для отечественной разведки. Подробности

    Перейти в раздел

    Провал Украины в Африке играет в пользу России

    В попытках навредить России Украина потерпела дипломатическое фиаско в Африке. Сразу три страны африканского региона Сахель выразили крайнее неудовольствие заявлениями киевского режима, а одна из этих стран – Мали – разорвала с Украиной дипломатические отношения. В итоге позиции России в Африке только усилились. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Евросоюз боится Трампа

      Руководство Евросоюза создало специальную рабочую группу, задача которой – подготовиться к смене власти в США. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры ЕС боятся возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Но почему они этого боятся?

    • Зеленский решил спрятаться за спину народа

      Владимир Зеленский впервые публично допустил изменение границ Украины по итогам конфликта с Россией. По его словам, вопрос можно решить на референдуме, хотя лично ему такая идея не нравится. Кроме того, Зеленский больше не требует от Москвы вывода войск для начала переговоров. В чем его тактика?

    • Обмен заключенными с Западом: главное

      Между Россией и странами Запада состоялся крупнейший обмен заключенными со времен первой холодной войны. Самые известные имена в списке обменянных – Пол Уилан и Вадим Красиков. Они же – наиболее знаковые.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............