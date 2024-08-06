«Деколонизация» – это про кого угодно, но точно не про Россию

Что мы вспоминаем при слове «деколонизация»? 1960 год, год Африки. Кадры кинохроники, где король бельгийцев Бодуэн лично передает власть над Конго Жозефу Касавубу и Патрису Лумумбе. Парады французских и британских войск, покидающих свои владения, и радость недавних заключенных и грамотеев, дорвавшихся до власти. А еще – незабвенного Никиту Сергеевича Хрущева на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В народной памяти он остался стучавшим ботинком по трибуне и грозно предупредившим империалистов, что «мы вам покажем кузькину мать».

Сразу оговорюсь, что история – наука точная. Да, Хрущев снимал там ботинок, но за столом в зале заседаний, а по трибуне стучал кулаком. И кузькину мать он обещал показать, но не там, а в другое время и в другом месте. Но это – детали. А наговорил и нахулиганил он там гораздо больше, чем осталось в мифологии.

«Господа, господин председатель, мы живем на земле не милостью божьей и не вашей милостью, а силою и разумом нашего великого народа Советского Союза и всех народов, которые борются за свою независимость. Не заглушить вам голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать. Конец, могила колониальному рабству! Долой его и похоронить его, чем глубже, тем лучше!» – кричал он с трибуны.

И этот всплеск эмоций был реакцией на предложение представителя Филиппин «деколонизировать Восточную Европу».

А что осталось за кадром? Слезы европейцев, покидавших свои дома в колониях и ехавших домой в никуда, и слова британского премьера Гарольда Макмиллана: «Так хорошо вам еще не бывало!» А еще то, что руководители новообразованных государств вместе с декларациями и торжествами получали от международного сообщества своего рода лицензии на этнические чистки. И много других кошмаров, которые вспоминать не принято в силу политкорректности и «исторической вины белых колонизаторов».

А еще – геополитические реалии того времени, когда интересы СССР и США совпали в том вопросе, что европейцам пора обратно в Европу, а колонии надо освободить. И они привели к соревнованиям по ублажению новых стран. Правда, обоснования у сверхдержав были разными. СССР еще со времен стремления к мировой революции активно насаждал в третьем мире социалистические идеи, и где это получалось, поддерживал режимы «социалистической ориентации» и «национально-освободительное движение» соответствующего окраса. США сначала просто боролись за освободившиеся рынки сбыта и военные базы, а затем упаковали это в обертку противостояния коммунизму и продвижения демократических ценностей.

И левые, и правые, и сверхдержавы, и элиты новых государств – все ринулись обвинять друг друга в колониализме и неоколониализме, тем самым обессмысливая само понятие.

Кому это выгодно?

Тогда, в 1960 году, к Хрущеву обратился с призывом «деколонизировать Восточную Европу» представитель Филиппин – страны, которая была до 1898 года испанской колонией, а затем находилась под американской оккупацией. И США было удобно, чтобы их недавние подчиненные обвиняли в колониализме кого-то другого, а не их самих. Ведь в Вашингтоне методологически верно считали, что давали этой территории максимально возможное самоуправление и готовили к независимости, а не устраивали полное подчинение и откровенную эксплуатацию, как, скажем, бельгийцы в Конго или португальцы в Анголе.

Выгодна такая постановка вопроса была и так называемому Антибольшевистскому блоку народов, то есть всякого рода эмигрантским организациям, действовавшим в США и Канаде после разгрома нацистов. Ведь в их рядах было много откровенных головорезов, участников Холокоста и других массовых убийств мирного населения и военнопленных во время Второй мировой – галицийских бандеровцев, латышской «группы Арайса» и пр. Чтобы избежать предметных судебных разбирательств на месте их убежища и выдачи в СССР, Польшу и другие страны Восточной Европы, они истошно вопили о своей борьбе с коммунизмом и «российским колониализмом», таким образом доказывая свою полезность новым хозяевам. Но в те времена эта тема находилась на обочине информационной войны и ждала своего часа.

Лишь на рубеже 1990-х разговоры о деколонизации попали в мейнстрим. Что же изменилось за 30 лет? Произошла смена поколений, и к работе на восточноевропейском направлении на Западе вместо ветеранов Второй мировой войны, кабинетных ученых и жертв Холокоста пришли дети нацистских прихвостней и леваки всех мастей, привыкшие упрощать и манипулировать. И они стали вбрасывать свои тезисы в уши спонсоров и чиновников.

Это совпало с интересами номенклатуры постсоветских стран, которая решила устранить русских конкурентов на карьерной лестнице и строить системы для своих родственников и земляков. Именно они забили эти идеи и в нормативные акты, и в школьные учебники.

А что местные вузовские и научные кадры, которые не могли не знать реальных исторических фактов? Они получили финансирование или от государства, или в виде грантов от тех фондов, где окопались потомки нацистских преступников и другие апологеты «антиколониальной национально-освободительной борьбы».

«Случай так называемого вранья»

Почему идея, что СССР, а затем и Российская Федерация – колониалисты, является ложной? Любому прослушавшему курс политологии какого угодно качества тут все ясно, но придется напомнить.

Казалось бы, почти каждая этническая группа может предъявить свои претензии к СССР. Чеченцы и крымские татары вспомнят депортации, казахи – распашку целинных земель без плоскорезов и сокращение пастбищ, узбеки – монокультуру хлопка, русские Новороссии и бухарские таджики – переквалификацию в украинцев и узбеков... И все вместе – надругательство над религией, коллективизацию с репрессиями и массовые переселения на «стройки коммунизма». Но какое это все имеет отношение к колониализму?

В СССР было единое для всех гражданство, республиканские и местные элиты были включены в общесоветскую номенклатуру на равных основаниях. То же самое и в РФ.

Социалистические страны имели свою государственность в полном объеме. А вот страны «социалистической ориентации» – все «прелести» третьего мира, то есть военные диктатуры, кровавые перевороты и тотальную нищету населения. Попробуйте найти существенные различия между просоветским режимом Менгисту Хайле Мариама в Эфиопии и, скажем, профранцузским и проамериканским – Хиссена Хабре в Чаде.

В классическом колониальном государственном устройстве выходец из колонии не может попасть в центральные органы власти и занять там высокие посты. Вы можете себе представить гуру индийского общества Махатму Ганди или будущего основателя Пакистана Мухаммада Али Джинну министром в британском правительстве или хотя бы депутатом Палаты общин? Не было уроженцев Мозамбика в Португалии ни при дворе Браганской династии, ни в окружении диктатора Салазара. Только Четвертая республика во Франции была переходной формой от колониальной державы к конфедерации, а Алжир там вообще стал неотъемлемой частью страны.

А вот в Политбюро и ЦК КПСС можно было встретить всех. Ну разве что немцам и полякам с какого-то момента путь был закрыт (у них были свои Политбюро и ЦК ПОРП в Варшаве и СЕПГ в Восточном Берлине), а евреям – строго дозирован.

Но какое дело до этого левакам, которые любое большое государство записывают в «эксплуататоры», а местного людоеда под портретами Маркса и Че Гевары – в «борцы за свободу и независимость»? А уж какое дело до научных доказательств националистам и провинциальным интеллигентам, желающим в своих новообразованных государствах вырезать или депортировать местных русских?

А остальным нужно напоминать, что «деколонизация» – это по адресу кого угодно, но точно не России.