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    Верховной раде пора в утиль

    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    22 июля 2024, 08:56 Мнение

    Верховной раде пора в утиль

    Как минимум украинская власть незаконна с февраля 2014 года – с момента государственного переворота. Когда Верховная рада, не говоря уже о центральной исполнительной власти, стала принимать абсолютно неправомочные решения.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин

    политолог

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    Не только президент Украины теряет легитимность, но и Верховная рада. Выборы в нее должны пройти не позднее 22 июля, а приступить к работе 10-й созыв обязан до 29 августа. И хотя закон позволяет не проводить парламентские выборы в условиях военного положения, в отличие от президентских – законность работы органа, вовремя не ушедшего в историю, оказывается, мягко говоря, под большим вопросом.

    Безусловно, проведение выборов в условиях военного положения бессмысленно. При таком количестве и ушедших в Россию территорий, и разъехавшегося по миру населения, результаты голосования никак не могут отражать волю избирателей. Ведь никто толком не знает, сколько людей смогут и захотят проголосовать. Но даже при этом неоспоримом факте власть, существующая вне зависимости от выборов, законной считаться не может. Просто ряд стран до сих пор хотят иметь дело с самозванцами и помогать им оружием, и им плевать на закон, если это потерявшее берега во всех смыслах этого выражения государство убивает русских.

    А если заглянуть в прошлое и других стран, и своей собственной, то что мы там увидим?

    Знатоки новой и новейшей истории заметят, что в США выборы проводились при любой погоде, например, в 1864 году, в самый разгар Гражданской войны. Так что избирать Авраама Линкольна на второй президентский срок, а также сменившего его на этом посту вице-президента Эндрю Джонсона жители южных штатов не могли никак. В 1944 году, когда Америка вовсю участвовала во Второй мировой войне, Франклин Рузвельт стал президентом четвертый раз подряд, а при нем – и его сменщик Гарри Трумэн. Если учесть, что американский опыт в Киеве является безусловным руководством к действию, то давно пора готовить урны и бюллетени – и пусть голосуют все, кто сможет и не боится наблюдателей от ТЦК (военкоматов) и СБУ.

    В годы мировых войн британский парламент не избирался. В первом случае созыв длился с 1910 по 1918 год, а во втором – с 1935 по 1945 год. Но эта аналогия для Украины никак не применима. Во-первых, в обоих случаях на троне был король, чья легитимность и законность бесспорна. А во-вторых, длительность созыва Палаты общин в то время не регулировалась специальным законом, а ограничивалась только неписаной традицией, а также волей монарха и самих депутатов.

    А если не заглядывать за моря-океаны, а просто обратиться к опыту собственных дедов? Возьмем российский пример. В 1917 году, в самый разгар Первой мировой, заканчивались полномочия IV Государственной думы. Но она ушла в небытие до конца срока. В 1917 году были избраны и городские думы, и Учредительное собрание. Да, судьба их была незавидна, но выборы-то прошли.

    В СССР во время Великой Отечественной войны выборы в Верховный Совет нигде, кроме присоединенной Тувы, не проводились. Президиум Верховного Совета несколько раз, начиная с 9 декабря 1942 года, принимал указы «об отсрочке выборов», таким образом, первый созыв советского парламента проработал восемь лет.

    Но даже эта призрачная законность, которая истекла совсем для президента Украины и скоро окажется более чем сомнительной для Верховной рады, очень относительна. Самые строгие буквоеды от юриспруденции могут заметить, что легитимности, то есть полного признания властей как с точки зрения права, так и населением этих территорий, давно не существует – как максимум с момента отречения Николая II и роспуска Учредительного собрания. Именно тогда, как сказал матрос Железняк, «караул устал». Ни Политбюро (Президиума) ЦК партии, ни союзного и республиканских ЦК, ни съездов компартии в советском законодательстве не существовало, а они принимали судьбоносные решения. Но тут хоть традиция была.

    А как минимум украинская власть незаконна с февраля 2014 года, с момента государственного переворота. Когда Верховная рада, не говоря уже о центральной исполнительной власти, стала принимать абсолютно незаконные решения.

    Кроме того, вот уже два созыва подряд она недоукомплектована, и в 26 территориальных округах выборы депутатов не проводились ни в 2014-м, ни в 2019 году. Таким образом, из заявленных в Конституции и законодательстве 450 депутатов в списках не более 424. Вроде кворум есть, но...

    В 2014 году случилась беда, описанная еще Эдмундом Бёрком в 1790 году. «Должен ли я сегодня поздравлять эту страну с освобождением только потому, что абстрактно свобода может быть отнесена к благу для человечества? Должен ли я всерьез поздравлять безумца, который бежал из-под защиты сумасшедшего дома и благотворного мрака своей палаты только потому, что он вновь получил возможность пользоваться светом и свободой?

    Должен ли я поздравлять убийцу или разбойника с большой дороги, разбившего оковы тюрьмы, с обретением им своих естественных прав? Это походило бы на эпизод освобождения преступников, осужденных на галеры, героическим философом – Рыцарем Печального Образа», – писал ирландский мудрец. Только вот в украинской хронологии разбойники были раньше психов.

    Верховная рада прошлого созыва напоминала тюрьму для особо опасных преступников, где вышедший из строя электрический стул превратился в кресло спикера Андрея Парубия. И казалось, что всего-то делов, нужно только подключить туда проводку и использовать по назначению по отношению к этой реинкарнации Фредди Крюгера. Недаром по-итальянски «палата» называется «сamera».

    А потом в 2019 году прошли выборы. «Зону» перепрофилировали в точку сборки для трудных подростков с дурными наклонностями.

    Законы же о языке, образовании и национальных меньшинствах, принятые Верховной радой с 2018 года, противоречат как конституции страны, так и ратифицированным Украиной международным конвенциям абсолютно. И с этого момента любая заинтересованная сторона получила право на ликвидацию как изнутри, так и извне той власти, которая не соблюдает базовых прав человека и потеряла законность. Увы, то, что должен был сделать единогласным решением Совет Безопасности ООН, России приходится проводить в одиночку.
    Так и сложилась диктатура Зеленского, которая поддерживается теми, кто в силу своих декларируемых намерений должны были бы первыми поставить ее в стойло. Пришлось России брать функцию чистильщика на себя.

    Таким образом, если что и легитимно на территории Украины, то только избранные в 2020 году местные советы (далеко не везде в силу разных причин) и СВО.

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