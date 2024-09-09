Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».6 комментариев
Цены на нефть выросли на новостях об ограничении добычи ОПЕК+
Мировые цены на нефть выросли более чем на 1% на новостях об ограничении добычи ОПЕК+
Мировые цены на нефть новую неделю начали ростом: рынки оценивают действия ОПЕК+.
Цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.25 растет на 1,21%, до 71,92 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,27%, до 68,53 доллара, передает РИА «Новости».
Напомним, что ОПЕК+ на два месяца продлил «добровольные» (дополнительные, кроме существующих квот у ряда участников картеля) сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки от расчетного уровня. Согласно сообщениям СМИ, ОПЕК+ близок к тому, чтобы отсрочить запланированное на следующий месяц увеличение добычи.
«Заявление ОПЕК+ об отсрочке начала запланированного увеличения добычи свидетельствует о том, что группа нацелена на балансировку рынка», – цитирует Bloomberg запискe аналитикjd Morgan Stanley.