Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.

Как обновляется российский рыболовецкий флот Новое соглашение на строительство рыболовецких судов подписано в ходе Восточного экономического форума. Это стало еще одним примером масштабного обновления рыболовецкого флота – несмотря на санкции и сложности в отечественном судостроении. Происходящее имеет значение не только для рыбаков и верфей, но и в целом для продовольственного суверенитета страны. Подробности Перейти в раздел

Шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх В США вновь заговорили о попытке России вмешаться в американские выборы. На этот раз причиной стала шутка Владимира Путина о российской «поддержке» Камалы Харрис по рекомендации Джо Байдена. Американские СМИ снова пишут о «руке Москвы», а Дональд Трамп заявил, что высказывание российского лидера поставило его в замешательство. По мнению экспертов, американская реакция на слова российского президента имеет простое объяснение. Подробности Перейти в раздел

Перспективу украинской ПВО Запад обнаружил в С-300 Дефицит советских комплексов ПВО и дороговизна западных аналогов вынудили Вашингтон искать новые способы поддержки ВСУ. По сообщениям Пентагона, США вместе с Европой и Украиной начинают разработку замены ЗРК С-300 и авиационных ракет Р-27. В чем заключается особенность подобной работы и в какие сроки она может быть выполнена? Подробности Перейти в раздел

Новый глава МИД Украины силен своей особенной наглостью Смена министра иностранных дел понадобилась киевскому режиму для нескольких целей, среди которых – укрепление личной власти Владимира Зеленского и необходимость более агрессивного лоббирования военных поставок для Украины. В этом плане Андрей Сибига стал идеальным кандидатом: особенная наглость сочетается в нем с особенной русофобией. Подробности Перейти в раздел

Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности Перейти в раздел