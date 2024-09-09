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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поворот России на Восток прошел точку невозврата

    Поворот России на Восток стал реальностью благодаря сочетанию наших усилий и благоприятных внешних обстоятельств. Новые виражи в отношениях России и Запада не приведут к затуханию восточного вектора, а вместе с ним и развития Дальнего Востока.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Америка повторяет путь Карфагена

    Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

    4 комментария
    Общественное мнение Общественное мнение Александр Масляков был из поколения первых

    КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.

    11 комментариев
    9 сентября 2024, 22:32 • Новости дня

    Байден пригрозил наложить вето на снижающий оборонные расходы закон республиканцев

    Байден пригрозил наложить вето на снижающий оборонные расходы закон республиканцев
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден намерен наложить вето на проект республиканцев в Палате представителей Конгресса по временному финансированию правительства США, заявили в Административно-бюджетном управлении (АБУ) Белого дома.

    Отмечается, что федеральное правительство прекратит работу, если полноценный бюджет или временное финансирование не будет принято до конца сентября. Финансовый год начинается в США с 1 октября. В документе АБУ содержится призыв к республиканцам в Конгрессе принять участие в двухпартийном процессе, чтобы «сохранить правительство в рабочем состоянии», передает ТАСС.

    В Белом доме считают, что проект республиканцев «безответственен в вопросах национальной безопасности» и может подорвать военное преимущество США перед Китаем, снизит боеготовность американской армии. Кроме того, проект предусматривает правительству «неоправданно низкий уровень финансирования как на оборонные, так и на необоронные» нужды на полгода.

    Также в Белом доме считают, что законопроект включает в себя циничные законоположения, которые не обеспечивают безопасность выборов в США, затрудняют регистрацию граждан США, которые имеют право голоса.

    Контролирующие Палату представителей республиканцы намерены провести голосование по проекту 11 сентября.

    Напомним, бюджет правительства на 2025 финансовый год вызывает острые споры между администрацией президента-демократа и Палатой представителей, которую контролируют республиканцы.

    7 сентября 2024, 00:12 • Новости дня
    Маск оценил высказывание Путина о Камале Харрис

    Маск счел интересным высказывание Путина о Камале Харрис

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск назвал интересным высказывание президента России Владимира Путина о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах в США.

    «Интересно», – написал Маск в социальной сети X(бывший Twitter, заблокирован в России), передает RT.

    Шутка Владимира Путина о «поддержке» Камалы Харрис на выборах в США ввела в замешательство Дональда Трампа.

    Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах в США. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он напомнил, что «фаворитом» Москвы долгое время выступал Джо Байден. «Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – уточнил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх.

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    8 сентября 2024, 05:54 • Новости дня
    Трампа «обидело» высказывание Путина о Камале Харрис

    Трамп «обиделся» на шутку Путина о «поддержке» Камалы Харрис на выборах в США

    Трампа «обидело» высказывание Путина о Камале Харрис
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал ироничное заявление президента России Владимира Путина о «поддержке» соперницы Трампа на выборах Камалы Харрис.

    Трамп заявил, что «хорошо знал Путина», который «недавно поддержал Камалу». «Меня это очень обидело. Интересно, почему он поддержал Камалу? Он шахматист», – приводит его слова ТАСС.

    Он не исключил, что Путин говорил «с улыбкой». Трамп заявил: «Должен ли я быть из-за этого расстроен? Нет?» – передает РИА «Новости».

    Кроме того, Трамп снова заявил, что, будь он президентом США, обострения украинского конфликта удалось бы избежать.

    Напомним, Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис. Шутка Путина ввела в замешательство Трампа. «Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу», – заявлял он.


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    9 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Шольц передумал: Берлин просит переговоров

    Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

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    7 сентября 2024, 20:07 • Новости дня
    Сенатор Грэм заявил о помощи Зеленскому в обмен на украинские полезные ископаемые

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский сенатор Линдси Грэм (в списке террористов и экстремистов в России) встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и заявил, что украинцы сидят на земле ценой в 1 трлн долларов, которая будет полезна для экономики США.

    Киевский режим не хочет введения американских войск, ему нужно оружие, чтобы отразить наступление России, заявил сенатор, передает «Страна.ua».

    «Они (украинцы – прим. ВЗГЛЯД) сидят на минералах стоимостью в триллион долларов, которые могут быть полезны для нашей экономики. Поэтому я хочу продолжать помогать друзьям на Украине», – сказал американский политик.

    Зеленский отметил, что Киеву требуется поддержка Вашингтона.

    Ранее болгарский политик Пламен Пасков сообщал, что американская корпорация BlackRock Financial Market Advisory потребовала от киевского режима, чтобы тот не хоронил погибших солдат на плодородных украинских черноземах.

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    7 сентября 2024, 17:59 • Новости дня
    Боуз: Украина близка к пересечению российских красных линий

    Журналист Боуз: Украина близка к пересечению российских красных линий

    Боуз: Украина близка к пересечению российских красных линий
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство может вскоре пересечь красные линии России, заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя высказывание главы Пентагона Ллойда Остина о передаче Украине дальнобойных ракет.

    Киевский режим очень близок к пересечению красных линий, заявил Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости».

    Ранее глава Пентагона заявлял, что США не передают Украине дальнобойные ракеты, поскольку такое оружие не сыграет решающую роль.

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком счел это заявление Остина началом «отступления» США.

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    7 сентября 2024, 01:25 • Новости дня
    США заметили «военную активность» России вблизи подводных коммуникаций

    CNN: США увидели угрозу повреждения подводных коммуникаций со стороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США фиксируют рост активности российских кораблей вблизи международных подводных коммуникаций и опасаются возможной диверсии, сообщил телеканал CNN.

    Источники телеканала сообщили, что США якобы заметили подозрительную активность России вокруг ключевых подводных кабелей и  предположили, что российские военные могут осуществить диверсию и повредить важные участки мировой коммуникационной инфраструктуры. При этом телеканал не приводит никаких доказательств осуществления Россией подобных действий, передает РИА «Новости».

    По информации неназванных источников в американском правительстве, российские корабли якобы патрулируют участки вблизи критически важной морской инфраструктуры и подводных кабелей, которые находятся вдали от берегов России.

    Кроме того, как утверждает источник, Вашингтон беспокоит усиление активности ВМФ России по всему миру и якобы ведущиеся разработки «военно-морских возможностей для подводных диверсионных операций». Конкретные доказательства разработки таких операций телеканал также не приводит.

    Ранее страны Европы договорились о защите от России подводной инфраструктуры Северного моря.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не может гарантировать на 100% безопасность «десятков тысяч километров» подводных трубопроводов и кабелей государств – членов альянса, в том числе в Северном море.

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    8 сентября 2024, 07:50 • Новости дня
    США заявили, что в 2022 году видели риск применения Россией ядерного оружия

    Глава ЦРУ Бернс заявил, что в 2022 году США считали возможным применение Россией ядерного оружия в связи с СВО

    США заявили, что в 2022 году видели риск применения Россией ядерного оружия
    @ Federal government of the United States/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению США, в 2022 году якобы существовал подлинный риск потенциального применения Россией тактического ядерного оружия в связи с конфликтом на Украине, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

    На мероприятии, организованном Financial Times, у Бернса поинтересовались, может ли он раскрыть информацию о «российской эскалации», которую его ведомство не сообщало британской разведке МИ-6. Впорос вызвал смех в зале, передает РБК.

    «Был момент в конце 2022 года, когда мы думали, что был неподдельный риск применения тактического ядерного оружия», – приводит его слова «Регнум».

    Бернс отметил, что в конце 2022 года провел переговоры с главой СВР Сергеем Нарышкиным. Как заявил глава ЦРУ, США использовали беседу, чтобы «четко разъяснить, какими будут последствия такого рода эскалации». «И мы продолжаем говорить об этом очень прямо», – сказал Бернс.

    Напомним, Нарышкин сообщил, что встречался с Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики. Бернс заявил, что отношение со стороны Нарышкина на встрече в ноябре 2022 года было «дерзким».

    Президент России Владимир Путин указывал, что Россию все время пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так. Он призвал не доводить до угрозы применения такого вооружения.

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    7 сентября 2024, 21:23 • Новости дня
    Белый дом решил отправить Байдена в турне в последние месяцы президентства

    The Hill: Белый дом решил отправить Байдена в турне в последние месяцы президентства

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский 81-летний президент Джозеф Байден в последние месяцы своего президентского срока намерен ездить по США с рассказами о своих достижениях, сообщил источник в Белом доме.

    Байден начнет путешествие по Соединенным Штатам, в ходе выступлений он будет рассказывать о достигнутом прогрессе при его администрации, а также о том, что нужно сделать, сообщил собеседник The Hill, передает РИА «Новости».

    Неназванные советники администрации президента сообщили, что глава Белого дома будет напоминать избирателям о том, что он смог сделать на своем посту, а также поддерживать кандидата на пост главы государства от демократов Камалу Харрис.

    Байден намерен рассказывать о снижении стоимости жилья, сокращении студенческих долгов и т.д.

    Ранее действующий госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не станет продолжать работу на этом посту в случае победы Харрис на выборах.

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    7 сентября 2024, 18:26 • Новости дня
    Пушков: Маск идет ва-банк, публикуя карикатуры на Харрис
    Пушков: Маск идет ва-банк, публикуя карикатуры на Харрис
    @ Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский миллиардер Илон Маск рискует подвергнуть свою соцсеть X цензуре, публикуя карикатуры на кандидата в президенты США Камалу Харрис, в случае ее прихода к власти, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    «Илон Маск сжигает мосты: назвал Камалу Харрис «новой марионеткой – такой же, как старая», то есть (действующий президент США) Джо Байден», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Он приложил к посту карикатуру Маска, где неизвестный снимает с руки предыдущую марионетку в образе Байдена, и надевает вместо нее новую в виде Харрис. По мнению Пушкова, этот неизвестный символизирует «глубинное государство».

    По мнению сенатора, Маск идет ва-банк, поскольку Харрис обещала в случае прихода к власти цензуру «дезинформации и призывов к ненависти».

    «Можно не сомневаться, что первым, кого она подвергнет цензуре, если станет президентом, будет Маск с его социальной платформой, которую ненавидят демократы и все противники Трампа», – заключил Пушков.

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    6 сентября 2024, 23:43 • Новости дня
    Политолог Саймс назвал «беспределом» выдвинутые против него властями США обвинения

    Tекст: Вера Басилая

    Политолог Саймс назвал «беспределом и наглой ложью» обвинения Министерства юстиции США против него и его супруги Анастасии, отметив, что журналистская деятельность защищена Конституцией США.

    По словам политолога, Минюст США обвиняет его в «отмывании» денег лишь за то, что он переводил часть зарплаты с российского счета на счет своего банка в Вашингтоне через третью финансовую организацию в связи с невозможностью провести операцию напрямую из-за санкций.

    «И как вы думаете, зачем? Чтобы оплачивать мои американские налоги! В этом, по-моему, не было не только ничего нелегального, но и ничего неэтичного», – заявил Саймс «Коммерсанту».

    Политолог считает, что ничего незаконного ни по российским, ни по американским законам в переводе денег через третий банк нет, и называть это «отмыванием» просто неприлично.

    Саймс не считает преступлением работу на «Первый канал», обосновывая это первой поправкой Конституции США, гарантирующей свободу слова и печати. Он рассказал, что высокопоставленный чиновник администрации США предупредил, что его работа на «Первом канале» не будет способствовать репутации и карьере в Америке, но санкции США направлены на «пресечение финансовых поступлений» канала, а работы журналистов они не касаются.

    По словам политолога, обыск в его доме в США длился четыре дня. Соседи рассказали Саймсу, что на лужайке находилось около 50 человек, большинство из которых приехали не на официальных автомобилях ФБР, а на обычных машинах. При этом вещи вывозили грузовиками с прицепами, в доме повредили стены и потолок, а люди, которые пришли с обысками к Саймсу, были замечены в соседнем маленьком городке в магазине и говорили по-украински.

    В августе агенты ФБР уже провели обыски в домах американского политолога, ведущего Первого канала Дмитрия Саймса и экс-инспектора ООН, бывшего разведчика США Скотта Риттера, который регулярно критикует политику Вашингтона.

    Саймса и его жену обвинили в «нарушении американских санкций». Им может грозить до 60 лет заключения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о преследовании Саймса в США, отмечал, что Вашингтон устроил «охоту на ведьм».

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    9 сентября 2024, 13:22 • Новости дня
    Нуланд косвенно признала вину США в срыве переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле
    Нуланд косвенно признала вину США в срыве переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина не заключила в Стамбуле мирное соглашение с Россией в марте 2022 года после консультации с США и Британией, это косвенно признала экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью журналисту Михаилу Зыгарю (признан иностранным агентом).

    Она отметила, что площадку для переговоров предложила турецкая сторона, американцев при этом там не было, США также не были осведомлены о деталях сделки, передает РИА «Новости».

    «Однако на одной из поздних стадий (переговоров) украинцы начали просить совета по поводу того, куда это все приведет», – сказала Нуланд.

    Политик не подтвердила прямо, что соглашения между Москвой и Киевом не одобрили США, однако она пояснила, что Вашингтону было невыгодно основное условие России, которое якобы состояло в «нейтрализации Украины» в военном плане без подобных ограничений для РФ.

    «Люди внутри Украины и за ее пределами начали задавать вопросы по поводу того, является ли сделка хорошей, и именно в этот момент все развалилось», – сказала она.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что стамбульские договоренности Москвы и Киева остаются на столе и могут лечь в основу мирного урегулирования украинского конфликта.

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    7 сентября 2024, 11:46 • Новости дня
    Американский журналист рассказал, сможет ли Трамп развязать войну с Россией

    Tекст: Кристина Цыцура

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, в отличие от демократов, может получить поддержку простых американцев для ведения крупной войны с Россией, если не сможет решить конфликт на Украине, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    «Я сомневаюсь, что демократы смогут сделать то же самое, но у Трампа это вполне реально. Большая война с Россией или Китаем – да», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Хинкла, экс-президент имеет серьезное желание добиться мира на Украине. Однако, если Трамп вернется в Белый дом, есть вероятность, что США выберут путь дальнейшей эскалации конфликта.

    Ранее Трамп заявлял, что, если победит на выборах, сможет остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов.

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    7 сентября 2024, 11:27 • Новости дня
    Медведев оценил, стоит ли ждать сюрпризов от Харрис

    Зампред Совбеза Медведев: Ни один президент США не снимет санкции с России

    Медведев оценил, стоит ли ждать сюрпризов от Харрис
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ни один из новых президентов США не станет снимать санкции против России, не стоит этого ждать, выразил мнение зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп обещал снять с России санкции, однако не станет этого делать, так как он при всей своей кажущейся «несистемности» является системным персонажем.

    По мнению Медведева, для республиканца как прагматика вред американских санкций доллару не настолько силен, «чтобы устроить в США революцию».

    «А что вице-президент Камала Харрис? От нее тем более не стоит ждать никаких сюрпризов. Она неопытна и, как утверждают ее недруги, просто глупа», – заверил Медведев, подчеркнув, что для россиян со стороны США – sanctions forever (санкции навсегда, – прим. ВЗГЛЯД).

    Ранее Трамп заявил, что санкции США убивают доллар как мировую валюту. Он также обещал, что в случае победы на выборах создаст комиссию, которая будет искать способы повышения эффективности правительства.

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    7 сентября 2024, 18:12 • Новости дня
    Зеленский решил создать новый план урегулирования и показать его Трампу, Байдену и Харрис
    Зеленский решил создать новый план урегулирования и показать его Трампу, Байдену и Харрис
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский объявил о создании новой дорожной карты по украинскому урегулированию, он хочет представить его кандидатам в президенты США и странам G7.

    Работа над проектом окончится в ноябре, заявил Зеленский итальянской газете Repubblica, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что покажет его действующему главе Белого дома Джозефу Байдену, кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис, а также и лидерам G7. Зеленский отметил, что хочет услышать мнение этих политиков по поводу своего плана.

    По данным издания, в план планируется активно включить западные страны для защиты Украины.

    Ранее Зеленский заявлял, что подготовил «план победы» Украины в конфликте с Россией, он отмечал, что покажет его Байдену.

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    7 сентября 2024, 08:49 • Новости дня
    В США оценили шансы Трампа на «большую войну» с Россией

    Американский журналист Хинкл: Трамп может заручиться поддержкой «на большую войну» с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат-республиканец в президенты США Дональд Трамп может заручиться поддержкой американцев на «большую войну» с Россией, если у него не получится урегулировать конфликт на Украине, выразил мнение Хинкл на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) американский журналист Джексон Хинкл.

    «Трамп из тех парней, которые, в отличие от Камалы Харрис и Джо Байдена, на самом деле могут заручиться внутри США поддержкой рядовых солдат и среднестатистического населения на ведение большой войны», – передает РИА «Новости» слова журналиста.

    Хинкл добавил, что разговаривал с представителями окружения Трампа, а те всерьез заявляли о желании экс-президента достичь мира на Украине. Однако, как заметил журналист, есть вероятность движения США при Трампе к большей эскалации конфликта.

    «Россия сама выбирает, что для нее лучше. Тогда Трамп злится и выбирает путь на дальнейшую эскалацию», – допустил Хинкл.

    Ранее президент Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Харрис на выборах в США. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он напомнил, что «фаворитом» Москвы долгое время выступал Джо Байден. «Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – уточнил Путин.

    Шутка Путина о «поддержке» Харрис на выборах в США ввела в замешательство Дональда Трампа.

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    7 сентября 2024, 14:53 • Новости дня
    В США заявили о скорой «независимости» Европы от энергоресурсов из России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В скором будущем Европейский союз сможет стать полностью независимым от поставок российских энергоресурсов, заявил заместитель госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетт.

    Европа в последние два года смогла достичь больших успехов, пытаясь стать «независимой от России», в этом важную роль сыграло производство СПГ в США, сказал Пайетт, передает РИА «Новости».

    По его словам, 70% американского экспорта СПГ отправлялось на рынок Европы.

    «Мы считаем, что Европа и ЕС полностью избавятся от российской энергии к 2027 году», – подчеркнул он.

    По его словам, диверсификация поставок означает, что в Европе не будет российского трубопроводного газа, российского СПГ, а также не будет российской нефти и угля.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал заявления из Германии о нежелании использовать российский газ через рабочую нитку газопровода «Северный поток» шизофренией.

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

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    • Шольц передумал: Берлин просит переговоров

      Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

    • Шутка Путина про Харрис наделала шороху

      «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

    • Макрон внезапно всех победил

      Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И при чем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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