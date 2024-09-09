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Путин поручил расширить выплаты по уходу за детьми-инвалидами
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о расширении круга лиц, имеющих право на выплаты в размере 10 тыс. рублей по уходу за детьми-инвалидами.
В настоящее время на получение данной выплаты могут претендовать только родители и опекуны. Глава государства поручил распространить ее на всех лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Кремля.
Кроме того, президент поручил предусмотреть ежегодную индексацию выплат с учетом уровня инфляции.
Ранее Путин заявил о необходимости создавать условия для семей, чтобы в России было модно иметь много детей.