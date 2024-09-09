  • Новость часаВенгерский концерн MOL заключил соглашения о транзите нефти через Украину
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кто в Узбекистане проповедует русофобию
    Харрис наняла дублера Трампа для подготовки к дебатам
    Ганчев рассказал о боях за освобождение Волчанска
    Названы дата и место прощания с Масляковым
    ВС России выбили украинские войска из Красногоровки
    Лавров назвал главную проблему украинских мирных инициатив
    Путин изменил порядок допуска военных к гостайне
    В Латвии установили цель упавшего беспилотника
    Германия усилила контроль на границах страны
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поворот России на Восток прошел точку невозврата

    Поворот России на Восток стал реальностью благодаря сочетанию наших усилий и благоприятных внешних обстоятельств. Новые виражи в отношениях России и Запада не приведут к затуханию восточного вектора, а вместе с ним и развития Дальнего Востока.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Америка повторяет путь Карфагена

    Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

    3 комментария
    Общественное мнение Общественное мнение Александр Масляков был из поколения первых

    КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.

    11 комментариев
    9 сентября 2024, 21:05 • Новости дня

    Путин поручил расширить выплаты по уходу за детьми-инвалидами

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о расширении круга лиц, имеющих право на выплаты в размере 10 тыс. рублей по уходу за детьми-инвалидами.

    В настоящее время на получение данной выплаты могут претендовать только родители и опекуны. Глава государства поручил распространить ее на всех лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Кремля.

    Кроме того, президент поручил предусмотреть ежегодную индексацию выплат с учетом уровня инфляции.

    Ранее Путин заявил о необходимости создавать условия для семей, чтобы в России было модно иметь много детей.


    7 сентября 2024, 12:58 • Новости дня
    Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности
    Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в ходе празднования Дня города назвал Москву надежным оплотом российской государственности.

    «Златоглавая и величавая Москва всегда была и остается сердцем России… Это город-герой и город-труженик, сосредоточение ценностного кода нашего многонационального народа, символ и надежный оплот нашей государственности», – передает ТАСС его слова.

    Путин подчеркнул, что российская столица стала важнейшим центром развития беспилотных технологий, а также крупнейшим производителем критически важных лекарственных препаратов.

    «Полным ходом идет строительство передовых предприятий в строительстве микроэлектроники и фотоники, в других высокотехнологичных областях», – отметил глава государства.

    По мнению президента, Москва является одним из лучших мегаполисов мира.

    «Москва, бесспорно, – один из лучших мегаполисов мира. Мы можем говорить это с уверенностью», – заявил он, уточнив, что лидерство российской столицы объясняется и «качеством жизни, и возможностями для самореализации ее жителей».

    В субботу президент приехал в концертный зал «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города.

    Коментарии (12)
    7 сентября 2024, 00:12 • Новости дня
    Маск оценил высказывание Путина о Камале Харрис

    Маск счел интересным высказывание Путина о Камале Харрис

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск назвал интересным высказывание президента России Владимира Путина о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах в США.

    «Интересно», – написал Маск в социальной сети X(бывший Twitter, заблокирован в России), передает RT.

    Шутка Владимира Путина о «поддержке» Камалы Харрис на выборах в США ввела в замешательство Дональда Трампа.

    Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах в США. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он напомнил, что «фаворитом» Москвы долгое время выступал Джо Байден. «Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – уточнил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх.

    Коментарии (13)
    9 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Шольц передумал: Берлин просит переговоров

    Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

    Коментарии (0)
    8 сентября 2024, 05:54 • Новости дня
    Трампа «обидело» высказывание Путина о Камале Харрис

    Трамп «обиделся» на шутку Путина о «поддержке» Камалы Харрис на выборах в США

    Трампа «обидело» высказывание Путина о Камале Харрис
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал ироничное заявление президента России Владимира Путина о «поддержке» соперницы Трампа на выборах Камалы Харрис.

    Трамп заявил, что «хорошо знал Путина», который «недавно поддержал Камалу». «Меня это очень обидело. Интересно, почему он поддержал Камалу? Он шахматист», – приводит его слова ТАСС.

    Он не исключил, что Путин говорил «с улыбкой». Трамп заявил: «Должен ли я быть из-за этого расстроен? Нет?» – передает РИА «Новости».

    Кроме того, Трамп снова заявил, что, будь он президентом США, обострения украинского конфликта удалось бы избежать.

    Напомним, Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис. Шутка Путина ввела в замешательство Трампа. «Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу», – заявлял он.


    Коментарии (8)
    8 сентября 2024, 15:32 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в военных учениях
    Анонсировано участие Путина в военных учениях
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе принять участие в военных учениях, а также провести мероприятия по линии БРИКС на фоне председательства Москвы в организации в этом году.

    Также у российского лидера запланированы совещания с правительством и Совбезом, сообщила программа «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    В пятницу Путин обсудил с Совбезом контроль воздушного пространства страны.

    Коментарии (0)
    9 сентября 2024, 03:36 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с избранными губернаторами
    Песков анонсировал встречу Путина с избранными губернаторами
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин встретится с избранными губернаторами, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Традиционно она (встреча) проходит», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента подтвердил, что встреча «будет и на этот раз». «Мы сообщим когда», – сказал он.

    Напомним, в России завершился Единый день голосования, в 21 субъекте состоялись прямые выборы глав регионов, и в еще четырех их избирают заксобрания. Действующие руководители регионов стали лидерами голосования на выборах.

    Коментарии (0)
    7 сентября 2024, 13:38 • Новости дня
    Путин принял участие в открытии нового метро, кинопарка и кампуса Бауманки

    Путин в режиме ВКС принял участие в открытии нового метро, кинопарка и кампуса Бауманки

    Путин принял участие в открытии нового метро, кинопарка и кампуса Бауманки
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в режим видео-конференц-связи в парке «Зарядье» принимает участие в открытии новых объектов инфраструктуры Москвы.

    Во время ВКС главе государства рассказали о первом участке Троицкой линии Московского метрополитена от станции «Новаторская» до «Тютчевской», первой очереди кинопарка «Москино», передает ТАСС.

    Кроме того, Путин в День города принял участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана в Москве, в ней также принимает участие мэр Москвы Сергей Собянин.

    Строительство нового кампуса, ставшее одним из самых масштабных и сложных, было реализовано властями Москвы и правительством  по поручению Путина. В рамках проекта построено и отреставрировано 14 зданий общей площадью порядка 170 тыс. кв. метров. Это первый объект, который построен по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов».

    В данный момент завершены работы на объектах центрального кластера вуза, где расположены инновационный хаб и конгресс-центр, кластеры и другие научные центры многофункционального комплекса «Квантум», где размещены лаборатории, коворкинги и пространства для презентаций.

    Также соответствующие работы завершены в двух корпусах общежития вуза, рассчитанного на проживание порядка 2,3 тыс. студентов.

    Кроме того, завершено строительство велопешеходного моста через реку Яузу протяженностью 243 метра. Он обеспечивает связь между учебными корпусами МГТУ им. Н.Э. Баумана.

    В субботу президент приехал в концертный зал «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города. Во время приветственной речи Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности.

    Коментарии (0)
    7 сентября 2024, 20:11 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия и Таджикистан продолжат укреплять связи

    Путин заявил, что Россия и Таджикистан продолжат укреплять связи друг с другом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и таджикистанская стороны продолжат наращивать связи в дальнейшем, заявил президент России в поздравлении президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 33-летием независимости республики.

    «Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных российско-таджикистанских связей. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов», – говорится в поздравлении Путина, передает ТАСС.

    Укрепление связей двух сторон также проходит в русле упрочнения безопасности и стабильности Центральной Азии, подчеркнул Путин.

    Напомним, политики встречались друг с другом в мае 2024 года, в день парада Победы в Москве.

    Коментарии (2)
    7 сентября 2024, 12:49 • Новости дня
    Путин приехал в Зарядье на празднование Дня города

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин приехал в концертный зал «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города.

    Известно, что глава государства выступит с торжественной речью в День города, передает ТАСС.

    Напомним, 7 и 8 сентября в Москве отмечают 877-й день рождения города. Праздничные мероприятия пройдут в центре города, парках, культурных центрах и на районных площадках.

    Жители и гости города смогут посетить концерты, экскурсии, лекции, кинопоказы, турниры и мастер-классы, принять участие в конкурсах. Кроме того, в рамках празднования пройдет благотворительный фестиваль «Добрая Москва».

    Коментарии (0)
    9 сентября 2024, 02:23 • Новости дня
    Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР

    Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму по случаю 76-й годовщины основания КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с 76-й годовщиной основания КНДР, пожелал ему крепкого здоровья и успехов, а гражданам республики – мира и благополучия, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики», – приводит слова Путина РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

    Путин подчеркнул, что отношения между Россией и КНДР основаны «на добрых традициях дружбы и добрососедства» и сейчас «находятся на высоком уровне», о чем свидетельствуют и «содержательные переговоры в Пхеньяне», передает ТАСС.

    Путин выразил уверенность, что странам удастся и в дальнейшем развивать стратегическое партнерство, в котором заинтересованы народы как России, так и КНДР. Укрепление всеобъемлющего партнерства двух стран идет на пользу «безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом», заявил Путин.

    Напомним, в июне президент России Владимир Путин посетил КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Коментарии (0)
    7 сентября 2024, 14:37 • Новости дня
    Путин тет-а-тет пообщался с Собянин после мероприятий в «Зарядье

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин после прошедших в парке «Зарядье» мероприятий отдельно пообщались с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, политики вместе пошли после официальной части мероприятия, они успели пообщаться, передает ТАСС.

    Ранее Путин и Собянин запустили первый участок Троицкой линии московского метро.

    Коментарии (0)
    9 сентября 2024, 13:05 • Новости дня
    Песков: Кремль не видит повода для интервью Путина Гершковичу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кремль пока не заинтересован в интервью президента Владимира Путина осужденному в России за шпионаж и вернувшемуся в США в результате обмена заключенными журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как сообщает WSJ, обращаясь к Путину за помилованием, Гершкович также попросил об интервью у российского президента.

    По словам Пескова, чтобы было интервью зарубежным СМИ и конкретным каким-то журналистам, нужно иметь повод, пока в Кремле такого повода не видят, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что Кремль после обмена заключенными готов рассмотреть заявку помилованного журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на интервью с президентом Владимиром Путиным, если таковая поступит.

    Коментарии (0)
    7 сентября 2024, 14:43 • Новости дня
    Лихачев доложил Путину об итогах визита Гросси

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава Росатома Алексей Лихачев рассказал президенту Владимиру Путину об итогах визитов главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую и Запорожскую АЭС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он отметил, что личных контактов у Путина и Гросси не было, передает РИА «Новости».

    Накануне Лихачев и Гросси провели рабочую встречу в Калининграде. Стороны обсудили безопасность российских АЭС. Также Лихачев также указал главе МАГАТЭ, что Россия ожидает адекватной реакции организации на недавние атаки ВСУ на ЗАЭС.

    Коментарии (0)
    7 сентября 2024, 11:02 • Новости дня
    Песков заявил, что Путин в ближайшее время не планирует поездок за границу

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время зарубежных поездок, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Он отметил, что у него нет информации о том, когда именно может состояться следующая зарубежная поездка, передает ТАСС.

    Путин посетил Монголию с официальным визитом 3 сентября. В рамках визита российский лидер провел переговоры с руководством страны.

    Коментарии (2)
    7 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Путин пригласил создателей фильмов снимать картины в Кремле

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Производители российских кинофильмов смогут работать в Московском Кремле, так у них отпадет надобность в дорогих декорациях, заявил президент Владимир Путин.

    На открытии кинопарка «Москино» в Москве президент указал на декорации одной из картин, передает ТАСС.

    «Соборная площадь выглядит абсолютно натурально. Если у вас еще будет потребность в подобных съемках, обращайтесь напрямую, мы предоставим вам возможность, немножко подвинемся, потеснимся, а деньги, которые вы тратите на создание копий того, что у нас и так имеется, можно будет потратить в данном случае, скажем, на ремонтные работы в самом Кремле», – сказал он.

    Руководство России готово поддержать киноделов не только вкладывая средства, но и непосредственно сотрудничая с ними, подчеркнул президент.

    Коментарии (2)
    7 сентября 2024, 09:42 • Новости дня
    Песков допустил возможность встречи Путина с паралимпийцами

    Представитель Кремля Песков допустил возможность встречи Путина с паралимпийцами

    Tекст: Александра Юдина

    Встречи с российскими медалистами Паралимпийских игр пока нет в ближайших планах президента Владимира Путина, однако график будет уточняться, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Пока в планах нет. Но планы будут верстаться», – передает ТАСС его слова.

    Также Песков напомнил, что президент регулярно поздравляет спортсменов с завоеванными медалями.

    Представитель Кремля заверил, что решение о госнаградах для таких атлетов будет принято позже.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем Россия участвует в Паралимпиаде.

    Коментарии (0)
    Главное
    Россия предложила Узбекистану производить полимеры и гражданские БПЛА
    Иран опроверг поставки оружия России для спецоперации на Украине
    В Румынии нашли обломки дрона у границы с Украиной
    Лавров: Запад не стремится к честным переговорам по Украине
    ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области
    Главком ВСУ отказался называть причину потери F-16
    CAS отклонил апелляции российских биатлонистов Слепцовой и Устюгова

    Как обновляется российский рыболовецкий флот

    Новое соглашение на строительство рыболовецких судов подписано в ходе Восточного экономического форума. Это стало еще одним примером масштабного обновления рыболовецкого флота – несмотря на санкции и сложности в отечественном судостроении. Происходящее имеет значение не только для рыбаков и верфей, но и в целом для продовольственного суверенитета страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Какой будет новая ядерная доктрина России

    Россия пересмотрит свою ядерную доктрину в ответ на действия Запада. По мнению экспертов, сейчас США поднимаются по так называемой лестнице эскалации, причем не только в поддержке ВСУ, но и в других регионах мира, поэтому Москва вынуждена реагировать. Что это может означать на практике и каких изменений в ядерной доктрине ожидают эксперты? Подробности

    Перейти в раздел

    Перспективу украинской ПВО Запад обнаружил в С-300

    Дефицит советских комплексов ПВО и дороговизна западных аналогов вынудили Вашингтон искать новые способы поддержки ВСУ. По сообщениям Пентагона, США вместе с Европой и Украиной начинают разработку замены ЗРК С-300 и авиационных ракет Р-27. В чем заключается особенность подобной работы и в какие сроки она может быть выполнена? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа готовит Украину к следующей войне

    Миллиарды евро вложит Европа сразу в несколько транспортно-логистических проектов, которые реализуются на Украине прямо сейчас. Эти деньги уйдут в том числе на то, чтобы на целом ряде участков переделать российскую железнодорожную колею на европейский формат. Цель этих, казалось бы, чисто мирных проектов – далеко не только бизнес. Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Шольц передумал: Берлин просит переговоров

      Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

    • Шутка Путина про Харрис наделала шороху

      «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

    • Макрон внезапно всех победил

      Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И при чем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............