Путин поручил расширить выплаты по уходу за детьми-инвалидами

Tекст: Денис Тельманов

В настоящее время на получение данной выплаты могут претендовать только родители и опекуны. Глава государства поручил распространить ее на всех лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Кремля.

Кроме того, президент поручил предусмотреть ежегодную индексацию выплат с учетом уровня инфляции.

Ранее Путин заявил о необходимости создавать условия для семей, чтобы в России было модно иметь много детей.



