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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поворот России на Восток прошел точку невозврата

    Поворот России на Восток стал реальностью благодаря сочетанию наших усилий и благоприятных внешних обстоятельств. Новые виражи в отношениях России и Запада не приведут к затуханию восточного вектора, а вместе с ним и развития Дальнего Востока.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Америка повторяет путь Карфагена

    Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

    4 комментария
    Общественное мнение Общественное мнение Александр Масляков был из поколения первых

    КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.

    11 комментариев
    9 сентября 2024, 23:34 • Новости дня

    Лавров обсудил с генсеком ОИС палестинский вопрос

    Лавров обсудил с генсеком ОИС Тахой палестинский вопрос

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Тахой в Эр-Рияде обсудил палестинский вопрос и положение мусульманских общин в мире, сообщили в организации.

    В сообщении ОИС уточняется, что Лавров и Ибрагим Таха обсудили совместные усилия по решению региональных и международных проблем, в том числе палестинского вопроса, передает РИА «Новости».

    Во время встречи обеими сторонами бал подчеркнута важность координации и консультаций для поддержки международных усилий по обеспечению мира и стабильности во всем мире.

    Ранее Лавров провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии.

    9 сентября 2024, 01:20 • Новости дня
    Стало известно, где Масляков провел последние дни жизни
    Стало известно, где Масляков провел последние дни жизни
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Последние дни жизни телеведущий Александр Масляков провел в московской больнице, его семья была с ним до последних минут, сообщают СМИ.

    Масляков, у которого выявили злокачественное новообразование в легком, находился в отделении паллиативной помощи, пишет «Комсомольская правда». Паллиативная помощь оказывается людям с неизлечимыми заболеваниями, для улучшение качества жизни пациентов.

    Опухоль признали неоперабельной весной 2024 года, врачи заявили, что другие виды лечения также не помогут, передает RT.

    Масляков несколько месяцев был в очень плохом состоянии. Он почти не говорил и был прикован к постели. Рядом с телеведущим оставались его близкие. По данным СМИ, он наблюдался в НМИЦ онкологии имени Блохина.

    Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, который ранее временно вел КВН во время болезни Маслякова, рассказал, что последний раз общался с ним два месяца назад. «Месяц назад он трубку не снял. Сняла трубку Светлана, супруга, и сказала, что Александр Васильевич чуть-чуть приболел. Просто насморк. То мужество, с которым человек уходил, угасал, – для меня это урок личного мужества», – рассказал актер в интервью ТАСС.

    Напомним, злокачественное новообразование у Маслякова обнаружили, когда он в 2022 году лечился от коронавирусной инфекции. 8 сентября 2024 года телеведущий скончался.

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    9 сентября 2024, 10:47 • Новости дня
    Премьер Грузии объяснил отзыв Украиной дипломата покупкой стиральной машины
    Премьер Грузии объяснил отзыв Украиной дипломата покупкой стиральной машины
    @ georgia.mfa.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Решение нового главы МИД Украины Андрея Сибиги снять с должности временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина связано с приобретением украинским дипломатом стиральной машины, заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В отличие от отзыва посла (в 2022 году), это не политический акт, это связано с приобретением бытовых вещей представителем дипломатической миссии (Украины), – сказал премьер-министр. – По мнению украинских властей, в военное время не следовало приобретать стиральную машину».

    По его словам, в 2022 году Украина приняла «чисто политическое решение», отозвав из Грузии посла.

    «Мы не ввели санкции (против России), не отправили на Украину с санкции правительства вооруженных добровольцев», – напомнил Ираклий Кобахидзе о решении Киева после начала СВО.

    Напомним, ранее в понедельник новый глава МИД Украины решил снять с поста временного поверенного в Грузии.

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что решение Андрея Сибиги снять с должности временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина может отвечать «политике имитации Киевом сильных дипломатических ходов на фоне собственных больших сложностей».

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    9 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Шольц передумал: Берлин просит переговоров

    Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

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    9 сентября 2024, 08:08 • Новости дня
    Стало известно о жестокости иностранных наемников в Курской области

    Источник: Наемники отличаются особой жестокостью в Курском приграничье

    Стало известно о жестокости иностранных наемников в Курской области
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самые жестокие, действующие на Курском направлении украинские подразделения состоят из наемников из США, Польши и Франции, сообщили в силовых структурах.

    Как отметил источник ТАСС, самым жестким образом по отношению к мирным жителям ведут себя наемники из США, Франции и Польши.

    Ранее источник сообщил, что воюющие в Курской области в рядах ВСУ наемники растеряли пыл из-за тяжелых боев и все чаще просят сменить их на украинские подразделения.

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    9 сентября 2024, 16:09 • Новости дня
    Google перестал подтверждать аккаунты с помощью российских номеров
    Google перестал подтверждать аккаунты с помощью российских номеров
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пользователи столкнулись с трудностями при создании новых аккаунтов Google, так как система перестала принимать российские номера телефонов для подтверждения личности.

    Отмечается, что несмотря на то, что процесс регистрации нового аккаунта проходит стандартно до момента ввода номера телефона, система выдает сообщение «этот номер нельзя использовать для подтверждения». Попытки пользователей связаться с технической поддержкой Google пока не принесли результатов, передает ТАСС.

    Напомним, 3 августа видеохостинг YouTube прекратил показ видео в высоком качестве на большинстве десктопных браузеров в России.

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    9 сентября 2024, 12:04 • Новости дня
    Эксперт оценил угрозу польско-украинской группировки у границ Белоруссии

    Политолог Дзермант: Группировка Польши и Украины у границ Белоруссии – это половина всей белорусской армии

    Эксперт оценил угрозу польско-украинской группировки у границ Белоруссии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинское руководство – при неблагоприятном для них раскладе – может пойти на «безумные действия». Речь в этом случае пойдет о вовлечении в конфликт близлежащих стран, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Дзермант. Так он прокомментировал сообщения Совбеза Белоруссии о скоплении сил ВСУ и ВС Польши у границы.

    «Минск, говоря об украинской и польской группировках, опирается на разведданные. Сведения, на мой взгляд, достоверны и объективны. Численность находившихся там солдат ВСУ в июле была выше, но в результате военно-политических действий, принятых белорусской стороной, в Киеве решили часть войск отвести. Тем не менее обстановка остается напряженной», – сказал белорусский политолог Алексей Дзермант.

    По словам эксперта, совместная группировка Польши и Украины вблизи границ – это чуть меньше половины всей белорусской армии. «Более того, они размещают там и ударное, и наступательное оружие, – добавил он. – Угроза становится все существенней. Мы должны реагировать и отвечать на действия противника, чтобы не пропустить возможный удар».

    «На этом фоне в первую очередь следует сооружать линии обороны. Во-вторых, необходимо создавать новые оперативно-тактические соединения – и это уже происходит. Речь, в частности, о новой части пограничников. В-третьих, важно выстраивать стратегию белорусской армии, подтягивать к границе войска, а также приводить в боевую готовность ракетное вооружение», – перечислил спикер.

    Кроме того, как считает Дзермант, Минск станет тесно взаимодействовать с Москвой по вопросу возможного реагирования. «Таким образом, с одной стороны, мы готовимся к самому худшему, но с другой – понимаем, что от наших слаженных и спокойных действий будет зависеть ситуация в регионе», – акцентировал он.

    При этом, по мнению политолога, Киев и Варшава продолжат курс на эскалацию. Впрочем, добавил собеседник, многое будет зависеть от ситуации в зоне СВО. «Если перед ВСУ поставят цель оттянуть российскую армию в сторону Белоруссии, то возможны провокации на границе. Если же польские власти почувствуют, что украинские войска терпят поражение, то риски для них возрастут, и они вряд ли станут участвовать в конфликте», – рассуждает эксперт.

    Однако украинское руководство – при неблагоприятном для них раскладе – может пойти на «безумные действия», допускает он. «Речь в этом случае пойдет о вовлечении в конфликт близлежащих стран. Ключевой вопрос – где это произойдет: в Приднестровье или в Белоруссии», – заключил Дзермант.

    Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что вблизи украинско-белорусской границы находятся военные ВСУ численностью около 14 тыс. человек. Кроме того, по его словам, в Польше «под предлогом усиления ее охраны» развернута группировка численностью до 17 тыс. человек, «в том числе восемь тысяч непосредственно у рубежей».

    «Все в последнее время высказывания и со стороны Запада, и со стороны Киева, упреки в наш адрес, что мы создали какие-то там группировки для того, чтобы начать наступления на юге на территории Украины, могут вызывать только легкую усмешку», – сказал Вольфович.

    Он подчеркнул, что белорусская группировка в приграничных районах «в разы меньше» той, которая находится на Украине. По его словам, она насчитывает четыре тысячи военнослужащих. На этом фоне Вольфович сообщил, что Минск развернул дополнительные соединения и воинские части на границе с Украиной. По его словам, эти меры были приняты «для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку».

    Ранее в небе Белоруссии в очередной раз были сбиты БПЛА. Власти страны не раскрыли «владельца» беспилотников, однако напряженность, наблюдаемая на границе с Украиной в последние несколько месяцев, указывает на то, что дрон мог принадлежать ВСУ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего офису Зеленского нужна эскалация в отношениях с Минском и какова ее конечная цель.

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    9 сентября 2024, 08:37 • Новости дня
    Самолет Москва – Стамбул внезапно приземлился в Варшаве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Самолет Airbus A320 турецкой авиакомпании Pegasus, совершавший рейс из Москвы в Стамбул, незапланированно сел в Варшаве, это следует из данных портала по отслеживанию воздушных судов FlightRadar.

    Рейс PC389 вылетел из столичного аэропорта Внуково в воскресенье в 19.46, однако позже борт изменил курс и в 21.57 приземлился в варшавском аэропорту им/ Фредерика Шопена, передает РИА «Новости».

    Причина посадки неизвестна, комментариев от авиакомпании не поступало.

    Ранее в Турции экстренно приземлился самолет из Индии после сообщения о бомбе.

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    9 сентября 2024, 08:57 • Новости дня
    Рогов указал на попытки Запада навязать России переговоры

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Коллективный Запад пытается навязать Москве переговоры по Украине, чтобы не допустить обвал фронта и остановить продвижение ВС России вперед, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Он отметил, что заявления о переговорах от западных лидеров вполне логичны. Запад видит, как у ВСУ сыплется фронт, его нужно фиксировать, иначе Киев потеряет куда большие территории, а продвижение ВС России на запад будет куда ощутимее, передает его слова РИА «Новости».

    «Им нужен любой формат, чтобы водить нас за нос и не допустить обвала фронта», – сказал Рогов.

    Западу сейчас нечего предложить ВСУ для удержания фронта, отметил он. При этом Рогов считает, что переговоры могут быть только о капитуляции режима Зеленского, но сейчас Россию ждет колоссальное давление и попытка навязать диалог.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что наступил момент начать переговоры по Украине.

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    9 сентября 2024, 10:50 • Новости дня
    Анонсирован визит главы МИД Китая в Россию

    МИД: Ван И посетит Россию 11-12 сентября

    Анонсирован визит главы МИД Китая в Россию
    @ KHALED ELFIQI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И 11–12 сентября посетит Санкт-Петербург для участия во встрече высоких представителей стран БРИКС, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Как сообщила Мао Нин, Ван И прибудет в Санкт-Петербург по приглашению секретаря Совбеза Сергея Шойгу для участия в 14-й встрече высоких представителей БРИКС, курирующих вопросы безопасности, передает ТАСС.

    Ранее был анонсирован визит советника премьера Индии по нацбезопасности Аджита Довала в Россию.

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    9 сентября 2024, 06:59 • Новости дня
    Назначение Барнье премьером Франции сочли угрозой для Украины

    Responsible Statecraft назвал решение Макрона назначить Барнье премьером Франции результатом сделки с Ле Пен

    Назначение Барнье премьером Франции сочли угрозой для Украины
    @ Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Назначение бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье премьером Франции говорит о том, что президенту страны Эммануэлю Макрону пришлось заключить соглашение с «Национальным объединением» Марин Ле Пен, пишет американский журнал Responsible Statecraft.

    Как пишет Responsible Statecraft, решение Макрона может грозить стране усилением «беспорядка», который «подорвет поддержку Украины». «Отказ Макрона от сделки с левыми говорит о том, что ему предварительно пришлось заключить соглашение со своим <...> злейшим врагом – Марин Ле Пен», – приводит РИА «Новости» текст статьи.

    Responsible Statecraft считает, что Барнье попал в зависимость от «Национального объединения», без поддержки которого премьеру грозит вотум недоверия со стороны левых. В результате выступающая против активной поддержки Киева Ле Пен получает возможность ставить властям Франции свои условия, пишет издание. Также подчеркивается, что назначение премьера от самой непопулярной парламентской партии «Республиканцы» подорвет доверие французов ко всем решениям Макрона и нового кабмина, включая поддержку Украины.

    «Помощь Киеву может стать первой жертвой решения французского президента о назначении премьера», – говорится в статье.

    Напомним, победивший на выборах в парламент блок левых партий «Новый народный фронт» согласовал единого кандидата на пост премьер-министра, но Макрон отверг кандидатуру Люси Касте после консультаций. Макрон назначил новым главой французского правительства Мишеля Барнье.

    Утверждение на пост премьера Барнье состоялось после долгих консультаций с представителями различных сил и не могло бы состояться, если бы «Национальное объединение» высказалось против.

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    9 сентября 2024, 16:33 • Новости дня
    Путин изменил порядок допуска военных к гостайне

    Порядок допуска к гостайне российских военных будет устанавливать министр обороны

    Путин изменил порядок допуска военных к гостайне
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Порядок оформления допуска к государственной тайне в Министерстве обороны России будет устанавливать глава военного ведомства по согласованию с ФСБ России. Это предусмотрено новым указом президента РФ.

    «Министр... устанавливает в соответствии с законодательством РФ о государственной тайне по согласованию с ФСБ РФ в Минобороны России, подведомственных Минобороны России органах и организациях порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим государственную тайну», – говорится в документе, передает ТАСС.

    Отмечается, что новый порядок будет учитывать специфику решаемых Минобороны задач.

    Ранее Путин также утвердил положения, касающиеся выезда за рубеж экс-чиновников.

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    9 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Названа причина смерти Героя России Игоря Родобольского

    Tекст: Денис Тельманов

    Полковник в отставке Игорь Родобольский, ставший обладателем наибольшего числа военных наград, скончался из-за тяжелой болезни. Об этом сообщили родственники офицера.

    «Он долгое время тяжело болел», – приводит слова родных Родобольского «Российская газета». По данным издания, у Родобольского были проблемы с сердцем, а недавно он перенес пневмонию.

    Игорь Родобольский – участник войны в Афганистане и обеих чеченских кампаний. Он считается обладателем наибольшего числа боевых наград в истории российской армии, в том числе Звезды Героя России.

    Ранее сообщалось, что летчик-снайпер Игорь Родобольский умер в возрасте 64 лет в Екатеринбурге.

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    9 сентября 2024, 18:23 • Новости дня
    В Латвии установили цель упавшего беспилотника

    Командующий армией Латвии Калниньш: Упавший в стране дрон прилетел из Белоруссии

    В Латвии установили цель упавшего беспилотника
    @ Dirk Waem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Беспилотник, упавший на территории Латвии, прибыл из воздушного пространства Белоруссии и не был намеренно направлен в страну, об этом свидетельствуют данные, полученные от партнеров по НАТО, заявил командующий латвийской армией Леонид Калниньш.

    Как указал Калниньш на пресс-конференции, дрон пересек латвийскую границу со стороны Белоруссии. Однако после тщательного анализа информации, предоставленной союзниками, латвийские военные пришли к выводу, что целью беспилотника была не Латвия, отметил он. По его словам, «открытой эскалации не отмечено», передает РИА «Новости» со ссылкой на портал TVnet.

    Министр обороны Андрис Спрудс в ответ на инцидент распорядился усилить противовоздушную оборону на восточной границе страны.

    Накануне президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о падении российского дрона на востоке страны. Позже стало известно, что латвийский МИД вызвал временного поверенного в делах России в Латвии Дмитрия Касаткина после заявления властей республики о падении якобы российского беспилотника на востоке страны.

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    9 сентября 2024, 07:29 • Новости дня
    Глава «Царьграда» женился на детском омбудсмене Львовой-Беловой

    Глава «Царьграда» Малофеев женился на детском омбудсмене Львовой-Беловой

    Глава «Царьграда» женился на детском омбудсмене Львовой-Беловой
    @ vkmalofeev

    Бизнесмен и глава телеканала «Царьград» Константин Малофеев женился на уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, сообщили СМИ.

    Как пишет «Лента.ру», свадьба прошла 8 сентября, этот день связан с памятью покровителей брака святых мучеников Адриана и Наталии.

    Издание отмечает, что Львова-Белова уже была замужем за священником Павлом Когельманом, у нее девять детей. 50-летний Малофеев тоже уже состоял в браке, у него трое детей.

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    9 сентября 2024, 19:28 • Новости дня
    ВС России выбили украинские войска из Красногоровки
    ВС России выбили украинские войска из Красногоровки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска оставили свои позиции в Красногоровке. Об этом сообщили силовые структуры ДНР.

    «Оставшаяся группировка противника в Красногоровке сбежала с оставшихся позиций. ВСУ в городе нет», – передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения могли попасть в окружение на Покровском направлении.


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    9 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    «Алроса» добыла в Якутии особо крупный алмаз
    «Алроса» добыла в Якутии особо крупный алмаз
    @ alrosa.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания «Алмазы Анабара» (входит в «Алросу») добыла в конце лета на месторождении Эбелях прииска Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия) особо крупный алмаз ювелирного качества, его вес составил 262,5 карата, сообщила пресс-служба «Алросы».

    Как сообщили в пресс-службе, это прозрачный кристалл с единичными включениями графит-сульфида и слабым ожелезнением, обладающий характерной формой для минералов месторождения Эбелях, передает ТАСС. Алмаз нашли во время промывки алмазоносных песков, его отправили на экспертную оценку морфологических характеристик.

    В «Алросе» напомнили, что это уже второй алмаз-рекордсмен, найденный в России менее чем за год. 10 сентября 2023 года на том же месторождении Эбелях был добыт кристалл весом 390,7 карата.

    Напомним, в августе один из крупнейших когда-либо найденных в мире алмазов, необработанный камень весом 2492 карата, добыла в Ботсване канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp.

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      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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