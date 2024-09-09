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    Кто в Узбекистане проповедует русофобию
    Харрис наняла дублера Трампа для подготовки к дебатам
    Ганчев рассказал о боях за освобождение Волчанска
    Названы дата и место прощания с Масляковым
    ВС России выбили украинские войска из Красногоровки
    Лавров назвал главную проблему украинских мирных инициатив
    Путин изменил порядок допуска военных к гостайне
    В Латвии установили цель упавшего беспилотника
    Германия усилила контроль на границах страны
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поворот России на Восток прошел точку невозврата

    Поворот России на Восток стал реальностью благодаря сочетанию наших усилий и благоприятных внешних обстоятельств. Новые виражи в отношениях России и Запада не приведут к затуханию восточного вектора, а вместе с ним и развития Дальнего Востока.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Америка повторяет путь Карфагена

    Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

    3 комментария
    Общественное мнение Общественное мнение Александр Масляков был из поколения первых

    КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.

    11 комментариев
    9 сентября 2024, 21:21 • Новости дня

    Эксперт: В Новгородской области происходит рост реальных доходов населения

    Политконсультант Корякин: При Никитине Новгородская область стала важной точкой на карте внутреннего туризма

    Эксперт: В Новгородской области происходит рост реальных доходов населения
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Новгородская область добивается немалых успехов не только в сфере туризма. В регионе развивается промышленность, реальные доходы населения растут быстрыми темпами, запущен пилотный проект по стимулированию рождаемости, сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин. В понедельник Владимир Путин провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

    «Андрей Никитин не случайный человек для федеральной власти. Он долгое время возглавлял Агентство стратегических инициатив (АСИ), которое выступает в качестве креативно-экспертного центра при руководстве страны. Данная должность подарила ему большое количество полезных для лидера региона навыков и контактов. Конечно, это положительно сказывается на социальной политике и экономике Новгородской области», – говорит Станислав Корякин, политконсультант, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии», член Общественного совета при Минприроды РФ.

    «Уже на посту главы региона он зарекомендовал себя как крайне надежного управленца. Новгородская область на момент его назначения выглядела не очень устойчиво, особенно на фоне таких мощных соседей, как Москва, Московская и Ленинградская области. Даже сейчас субъект остается донором кадров. Но за пять лет сделано очень много, и ситуация постепенно исправляется. Мы видим, что в регионе происходит рост реальных доходов населения. Он занимает пятое место по динамике этого показателя во всей стране», – добавляет он.

    «Ведется активная работа по замене аварийного фонда области. Это замечают не только инвесторы, которые начинают уделять повышенное внимание к субъекту, но и простые граждане. Например, за последние пять лет турпоток в регион увеличился в два с половиной раза», – полагает собеседник.

    Сейчас, отмечает эксперт, области есть чем удивить внешнего наблюдателя. «Это и колоссальное историческое наследие, и поразительные природные объекты, например, озеро Ильмень. При Никитине регион стал важной точкой на карте внутреннего туризма. Особо хочу отметить потенциал области в сфере экологического, в частности «Большая Валдайская тропа», и водного туризма, развитие которых может дать дополнительное ускорение экономики региона», – считает Корякин.

    «Сильным драйвером экономики региона является гражданская и оборонная промышленность. В области реализуется нацпроект «Беспилотные авиационные системы», создан научно-производственный центр «Ушкуйник», который вносит огромный вклад в развитие сферы отечественных БПЛА», – дополняет он.

    «Кроме того, любопытна инициатива Никитина, высказанная в мае этого года, об увязке разрабатываемых нацпроектов и принципов распределения финансовых средств в интересах демографической политики. В связи с этим будет особенно интересно посмотреть на результаты нового пилотного проекта по стимулированию рождаемости в трех малых городах: Боровичи, Валдай, Старая Русса, о котором губернатор заявил встрече с президентом», – рассуждает собеседник.

    «То, что все эти начинания активно поддерживаются Владимиром Путиным, более чем понятно. На Валдае расположена одна из резиденций главы государства и у него есть возможность лично оценивать динамику изменений. Благодаря поддержке федерального центра шансов на новые успехи у главы Новгородской области много», – заключил Корякин.

    В понедельник Владимир Путин встретился с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Глава региона поделился с президентом итогами проделанной работы. Так, по его словам, в субъекте за последние годы почти на 160% вырос оборонно-промышленный комплекс. При этом в данной сфере преследуется задача «омоложения кадров».

    В ходе разговора Путин указал губернатору на дефицит узких специалистов в системе здравоохранения. В ответ Никитин указал, что в Новгородской области действует программа, в рамках которой медикам предоставляется жилплощадь. Таким образом, властям субъекта удалось перебороть отрицательную тенденцию – за последние три года число врачей увеличилось на 10%.

    Имеются и масштабные планы: в 2026 году начнется строительство кардиоцентра, на которое уже выделены средства из бюджета. Завершение проекта намечено на 2029 год. В регионе также запустили пилотный проект по стимулированию рождаемости.

    «В целом по экономике ситуация нормальная. Самый, наверное, важный показатель – это рост реальных доходов населения, потому что в регионе исторически бедность выше, чем в среднем по стране. Нам надо этим заниматься в первую очередь, так как успешный регион бедным не бывает, люди должны достойно зарабатывать», – рассказал Никитин.

    Кроме того, глава региона обратил внимание на состояние территории вокруг Новгородского кремля (Детинца). Он поблагодарил Путина за создание отдельной программы по реконструкции парков и центров городов и пообещал воспользоваться ею для улучшения исторической достопримечательности. «И Кремль должен быть, и все, что вокруг, должно выглядеть достойно», – отметил президент.

    8 сентября 2024, 21:45 • Новости дня
    Бывшие игроки КВН отреагировали на смерть Маслякова

    Светлаков, Галустян и Воля выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова

    Бывшие игроки КВН отреагировали на смерть Маслякова
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Александр Масляков был «планетой», вокруг которой вращались участники КВН, написал актер и юморист Сергей Светлаков, комментируя смерть телеведущего.

    «Большая утрата… Этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились. Спасибо и вечная память», – написал Светлаков в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Бывший игрок КВН Михаил Галустян в соцсетях поблагодарил Маслякова за все, что он сделал для КВН и для него лично. «Александр Васильевич, спасибо за все, что вы сделали для меня, для КВН, для юмора, я вас всегда любил и буду любить», – написал он.

    Телеведущий Павел Воля выразил Маслякову благодарность «за юность и за путевку в жизнь».

    Среди выходцев из КВН смерть Маслякова прокомментировали также Гарик Харламов, Айдар Гараев, Максим Киселев, Иван Абрамов и другие.

    Ранее смерть Маслякова прокомментировали гендиректор Первого канала Константин Эрнст и режиссер Юлий Гусман.

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    9 сентября 2024, 17:12 • Новости дня
    Лавров назвал главную проблему украинских мирных инициатив

    Лавров: Ни одна мирная инициатива по Украине не затрагивает права русскоязычного населения

    Лавров назвал главную проблему украинских мирных инициатив
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевой проблемой инициатив по урегулированию украинского конфликта является то, что они не касаются прав русскоязычного населения, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерского заседания Стратегического диалога Россия – ССАГПЗ.

    Лавров подчеркнул, что ни одно из предложений по Украине не затрагивает проблемы с правами людей, которые разговаривают на русском языке, на тех землях, которые глава киевского режима Владимир Зеленский считает своими, передает РИА «Новости».

    «И я говорил сегодня на эту тему с коллегами из Индии и Бразилии, поскольку они проявляют определенный и понятный нам заинтересованный подход к тому, чтобы как-то содействовать преодолению кризиса, я обратил их внимание на то, что это проблема ключевая», – сказал министр.

    Он добавил, что проблема конфликта на Украине заключается не в территориях, а в правах людей, «которые были растоптаны законодательно» и о которых «ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает».

    Ранее Лавров заявил, что представители западных стран «уходят под корягу», если им показывают заявления украинских властей по теме прав проживающих на Украине русскоязычных граждан.

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    9 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Шольц передумал: Берлин просит переговоров

    Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

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    9 сентября 2024, 17:04 • Новости дня
    Ганчев рассказал о боях за освобождение Волчанска
    Ганчев рассказал о боях за освобождение Волчанска
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска оттесняют вооруженные силы Украины (ВСУ) все дальше на Сватовско-Купянском направлении, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

    По словам Ганчева, ВС России продвигаются по левому берегу реки Оскол вглубь позиций украинских войск, передает ТАСС.

    Он также сообщил о тяжелых боях за освобождение Волчанска и позиционных боях на севере Харьковской области. «На севере Харьковской области идут позиционные бои. В частности, это касается и города Волчанска, где продолжаются тяжелые бои за освобождение», – сказал Ганчев.

    Ранее группировка «Север» нанесла поражение ВСУ около Волчанска, Глубокого и Старицы.

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    9 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Российские войска отразили три атаки ВСУ на Курском направлении
    Российские войска отразили три атаки ВСУ на Курском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили три попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Михайловки, Черкасской Конопельки и 10-го Октября в Курской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, сорваны попытки атак украинских войск в направлении Малой Локни, Коренева, Кремяного и Мартыновки.

    Потери ВСУ составили до 25 человек убитыми и ранеными, три бронемашины, в том числе «Макс Про».

    «Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», – говорится в сообщении в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    Авиацией, артиллерией и активными действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны в районах Апанасовки, Борок, Вишневки, Внезапного, Гуева, Казачьей Локни, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Свердликова и Снагости.

    Авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплениям иностранных наемников в Сумской области и резервов 22-й и 41-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-ой бригады президента, а также 101-й, 103-й, 107-й, 119-й, 129-й бригад теробороны ВСУ в районах Белополья, Беловод, Бояро-Лежачей, Басовки, Глухова, Кондратовки, Локни, Свессы, Владимировки, Первомайского, Сум, Юнаковки и Ямполя.

    Противник за сутки потерял до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, 11 бронемашин, артиллерийское орудие, станцию РЭБ.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла 11 400 военнослужащих, 89 танков, 42 машины пехоты, 74 БТР, 635 бронемашин, 371 автомобиль, 85 арторудий, 24 РСЗО, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, восемь ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

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    9 сентября 2024, 00:10 • Новости дня
    Минченко объяснил, почему выборы глав регионов прошли в один тур

    Минченко: Высокая явка равносильна поддержке курса президента России

    Минченко объяснил, почему выборы глав регионов прошли в один тур
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Действующие главы регионов, идущие на второй срок, смогли представить избирателям уже реализованные проекты, а врио оперативно добились расположения граждан и начали решать их проблемы. Именно поэтому выборы глав регионов прошли в один тур, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «Высокая явка на выборах равносильна поддержке курса президента России и консолидации вокруг власти в ситуации внешней агрессии», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Примечательно и то, что голосование по выборам глав регионов прошло в один тур.

    Этому способствовало несколько факторов. «У действующих глав регионов, которые идут на второй срок, имеется серьезный задел. Им было, что показать в рамках уже реализованных задач и проектов. Например, у Игоря Артамонова в Липецкой области лучшая в стране система социального патронажа с использованием цифровой платформы», – уточнил аналитик.

    «Если же говорить о врио губернаторов, то все они в достаточно короткий срок установили эмоциональный контакт с избирателями и начали оперативно решать их проблемы», – рассуждает спикер. Кроме того, поддержка президента обеспечила кандидатам значительное преимущество на выборах.

    «Я бы тут отметил Андрея Турчака, который стал «своим» в Республике Алтай. Также внимания заслуживает Дмитрий Демешин в Хабаровском крае: он зашел как жесткий силовик, но скорректировал свой образ в пользу большей эмпатии. Необычная и идеологически яркая кампания просвещенного патриотизма была у Георгия Филимонова в Вологодской области», – перечислил политолог.

    Минченко также заметил «очень скудный список нарушений при голосовании». «Более того, к чести наших избирательных комиссий – там, где были справедливые нарекания, их быстро исправляли», – уточнил он.

    Также эксперт выделил работу системы дистанционного электронного голосования, которая проявилась себя как «удобная модель»: «Не надо никуда идти, можно взять в руки смартфон и отдать голос. На мой взгляд, удобство – это главное качество этой системы».

    Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня.

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    9 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России ударом авиабомбы уничтожили командный пункт украинских войск в районе Грушевки в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, пункт управления ВСУ был обнаружен в результате разведывательных мероприятий, для поражения цели был применен авиационный боеприпас ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции.

    В результате авиаудара было уничтожено до 80 украинских военнослужащих и восемь единиц военной техники.

    «Результативность авиаудара и большое число уничтоженных боевиков подтверждается кадрами объективного контроля, фиксирующими оперативное прибытие к месту поражения автомобилей эвакуации ВСУ», – говорится в сообщении.

    Ранее экипаж Су-34 авиабомбами поразил скопление личного состава и ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    9 сентября 2024, 03:36 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с избранными губернаторами
    Песков анонсировал встречу Путина с избранными губернаторами
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин встретится с избранными губернаторами, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Традиционно она (встреча) проходит», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента подтвердил, что встреча «будет и на этот раз». «Мы сообщим когда», – сказал он.

    Напомним, в России завершился Единый день голосования, в 21 субъекте состоялись прямые выборы глав регионов, и в еще четырех их избирают заксобрания. Действующие руководители регионов стали лидерами голосования на выборах.

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    9 сентября 2024, 14:39 • Новости дня
    Появились уточненные данные по крушению самолета в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Рузском районе Московской области, по предварительным данным, потерпел крушение самолет-амфибия «Алекс-251», а не Ан-2, как сообщалось ранее, уточнили в оперативных службах.

    В результате погибли два пилота, на земле жертв и разрушений нет, передает ТАСС.

    Столичная межрегиональная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту инцидента. На место крушения направился заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Репетенко.

    Ранее сообщалось, что в Рузском районе Подмосковья во время тренировочного полета разбился самолет Ан-2.

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    9 сентября 2024, 18:48 • Новости дня
    Названы дата и место прощания с Масляковым

    Прощание с Масляковым состоится в «Планете КВН»

    Названы дата и место прощания с Масляковым
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Церемония прощания с телеведущим Александром Масляковым состоится в среду в концертном зале «Планета КВН», сообщил Международный союз КВН.

    «11 сентября с 10.00 до 14.00 в «Планете КВН» пройдет гражданская панихида <…> по Александру Васильевичу», – говорится в публикации в Telegram-канале МС КВН.

    Напомним, известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Последние два года, по данным СМИ, он боролся с онкологическим заболеванием.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова. Он отметил профессионализм и талант ведущего. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин хорошо знал и ценил Маслякова.

    Сообщалось, что телеведущего похоронят на Новодевичьем кладбище.

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    8 сентября 2024, 23:01 • Новости дня
    Политолог назвала основные запросы граждан на выборах

    Политолог Август: Избиратели голосуют за правду и благополучие

    Политолог назвала основные запросы граждан на выборах
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская избирательная система показала, что у нее практически нет уязвимостей. В то же время избиратели демонстрируют запрос на простые и понятные вещи: им нужны правда и благополучие дома, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август.

    «Сейчас очень непростое, но интересное время: если раньше мы учебники истории читали, то теперь мы их пишем своими действиями и жизнями. И выборы, которые проходят даже в прифронтовых регионах, говорят о том, что наша избирательная система практически не имеет уязвимостей», – сказал Алена Август, политолог, председатель оргкомитета «Ночи выборов».

    По ее словам, «Россия готова ко всему: к информационным и цифровым атакам, валу фейков, которые выливает Украина и Запад». «Люди понимают: жизнь все равно идет так как надо, даже в условиях СВО и вторжения ВСУ на территорию Курской области. А перенос или отмена выборов были бы восприняты как слабость», – добавляет аналитик.

    Она также обратила внимание на тенденции в запросах избирателей, «которые направлены на очень простые и понятные вещи». «Первое – это правда. Сейчас вообще время правды, потому что когда четко понятно, кто враг, а кто друг, то уже не остается места для лжи», – говорит собеседница.

    «Также у граждан фиксируется запрос на абсолютно четкие, полезные решения для себя. Это не удивительно – каждый хочет, чтобы у него дома все было нормально: в холодильнике – еда, дети сыты, есть работа, его семья в безопасности. И за политиков, способных это дать, они и голосуют», – заключила политолог.

    Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня. В регионах страны закрылись избирательные участки, и первые промежуточные результаты уже стали появляться на онлайн-табло в информационном центре ЦИК России.

    Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90%. «Наблюдаем определенную тенденцию, надеемся, что она будет продолжена. Мы видим, что все-таки в тех 25 регионах, где было дистанционное электронное голосование, по крайней мере там, где уже более или менее подводите итоги, видно, что избиратели осознанно идут на это. 90% – высокая явка», – цитирует ТАСС председателя Центризбиркома Эллу Памфилову.

    Нарушения, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов в России, не выявлены, заявил Дмитрий Дацко, замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России.

    Эксперты также отмечают: избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными.

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    9 сентября 2024, 17:20 • Новости дня
    Иран опроверг поставки оружия России для спецоперации на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани категорически отверг обвинения США в поставках Тегераном вооружений Москве для использования в ходе спецоперации на Украине.

    Канаани отметил, что обвинения в адрес Ирана являются безосновательными и направлены на дискредитацию страны. Дипломат также отметил, что «те, кто обвиняют Иран, сами являются крупнейшими экспортерами оружия одной из воюющих сторон» и тем самым дестабилизируют ситуацию в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и Иран продолжат сотрудничество в самых чувствительных областях. При этом он заметил, что публикации о якобы «помощи Ирана» не всегда правдивы.

    Ранее постоянное представительство Ирана при ООН опровергло появившиеся в западных СМИ сообщения о передаче Россией иранских баллистических ракет, подчеркнув приверженность Тегерана политическому урегулированию конфликта на Украине.

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    9 сентября 2024, 02:23 • Новости дня
    Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР

    Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму по случаю 76-й годовщины основания КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с 76-й годовщиной основания КНДР, пожелал ему крепкого здоровья и успехов, а гражданам республики – мира и благополучия, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики», – приводит слова Путина РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

    Путин подчеркнул, что отношения между Россией и КНДР основаны «на добрых традициях дружбы и добрососедства» и сейчас «находятся на высоком уровне», о чем свидетельствуют и «содержательные переговоры в Пхеньяне», передает ТАСС.

    Путин выразил уверенность, что странам удастся и в дальнейшем развивать стратегическое партнерство, в котором заинтересованы народы как России, так и КНДР. Укрепление всеобъемлющего партнерства двух стран идет на пользу «безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом», заявил Путин.

    Напомним, в июне президент России Владимир Путин посетил КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    9 сентября 2024, 13:05 • Новости дня
    Песков: Кремль не видит повода для интервью Путина Гершковичу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кремль пока не заинтересован в интервью президента Владимира Путина осужденному в России за шпионаж и вернувшемуся в США в результате обмена заключенными журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как сообщает WSJ, обращаясь к Путину за помилованием, Гершкович также попросил об интервью у российского президента.

    По словам Пескова, чтобы было интервью зарубежным СМИ и конкретным каким-то журналистам, нужно иметь повод, пока в Кремле такого повода не видят, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что Кремль после обмена заключенными готов рассмотреть заявку помилованного журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на интервью с президентом Владимиром Путиным, если таковая поступит.

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    9 сентября 2024, 14:14 • Новости дня
    Внук де Голля рассказал о планах переехать в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Внук экс-президента Франции Шарля де Голля общественный деятель Пьер де Голль сообщил о намерении переехать в Москву.

    О планах по переезду де Голль рассказал в ходе встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, передает ТАСС.

    «Внук Шарля де Голля также сказал, что планирует переезд в Москву», – говорится в сообщении в Telegram-канале Госдумы.

    Встреча де Голля и Володина состоялась в понедельник в Госдуме. Стороны обсудили вопросы сохранения исторической памяти, в первую очередь о Второй мировой войне, а также укрепления культурных и гуманитарных связей между двумя странами.

    Накануне де Голль сопровождал лидера ЛДПР Леонида Слуцкого на голосовании на выборах депутатов в Мосгордуму.

    Ранее Пьер де Голль возмутился отказом Франции пригласить Россию на годовщину Нормандской операции.

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    9 сентября 2024, 14:04 • Новости дня
    Самолет Ан-2 потерпел крушение в Подмосковье, есть жертвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Рузском районе Московской области разбился самолет Ан-2, по предварительной информации, погибли два человека.

    Ан-2 потерпел крушение в ходе тренировочного полета, он принадлежал аэроклубу «Вербилки», передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    Предварительно установлено, что два человека, находившихся на борту, погибли.

    Ранее на Ставрополье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот.

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