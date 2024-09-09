Эксперт: В Новгородской области происходит рост реальных доходов населения

Политконсультант Корякин: При Никитине Новгородская область стала важной точкой на карте внутреннего туризма

Tекст: Олег Исайченко

«Андрей Никитин не случайный человек для федеральной власти. Он долгое время возглавлял Агентство стратегических инициатив (АСИ), которое выступает в качестве креативно-экспертного центра при руководстве страны. Данная должность подарила ему большое количество полезных для лидера региона навыков и контактов. Конечно, это положительно сказывается на социальной политике и экономике Новгородской области», – говорит Станислав Корякин, политконсультант, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии», член Общественного совета при Минприроды РФ.

«Уже на посту главы региона он зарекомендовал себя как крайне надежного управленца. Новгородская область на момент его назначения выглядела не очень устойчиво, особенно на фоне таких мощных соседей, как Москва, Московская и Ленинградская области. Даже сейчас субъект остается донором кадров. Но за пять лет сделано очень много, и ситуация постепенно исправляется. Мы видим, что в регионе происходит рост реальных доходов населения. Он занимает пятое место по динамике этого показателя во всей стране», – добавляет он.

«Ведется активная работа по замене аварийного фонда области. Это замечают не только инвесторы, которые начинают уделять повышенное внимание к субъекту, но и простые граждане. Например, за последние пять лет турпоток в регион увеличился в два с половиной раза», – полагает собеседник.

Сейчас, отмечает эксперт, области есть чем удивить внешнего наблюдателя. «Это и колоссальное историческое наследие, и поразительные природные объекты, например, озеро Ильмень. При Никитине регион стал важной точкой на карте внутреннего туризма. Особо хочу отметить потенциал области в сфере экологического, в частности «Большая Валдайская тропа», и водного туризма, развитие которых может дать дополнительное ускорение экономики региона», – считает Корякин.

«Сильным драйвером экономики региона является гражданская и оборонная промышленность. В области реализуется нацпроект «Беспилотные авиационные системы», создан научно-производственный центр «Ушкуйник», который вносит огромный вклад в развитие сферы отечественных БПЛА», – дополняет он.

«Кроме того, любопытна инициатива Никитина, высказанная в мае этого года, об увязке разрабатываемых нацпроектов и принципов распределения финансовых средств в интересах демографической политики. В связи с этим будет особенно интересно посмотреть на результаты нового пилотного проекта по стимулированию рождаемости в трех малых городах: Боровичи, Валдай, Старая Русса, о котором губернатор заявил встрече с президентом», – рассуждает собеседник.

«То, что все эти начинания активно поддерживаются Владимиром Путиным, более чем понятно. На Валдае расположена одна из резиденций главы государства и у него есть возможность лично оценивать динамику изменений. Благодаря поддержке федерального центра шансов на новые успехи у главы Новгородской области много», – заключил Корякин.

В понедельник Владимир Путин встретился с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Глава региона поделился с президентом итогами проделанной работы. Так, по его словам, в субъекте за последние годы почти на 160% вырос оборонно-промышленный комплекс. При этом в данной сфере преследуется задача «омоложения кадров».

В ходе разговора Путин указал губернатору на дефицит узких специалистов в системе здравоохранения. В ответ Никитин указал, что в Новгородской области действует программа, в рамках которой медикам предоставляется жилплощадь. Таким образом, властям субъекта удалось перебороть отрицательную тенденцию – за последние три года число врачей увеличилось на 10%.

Имеются и масштабные планы: в 2026 году начнется строительство кардиоцентра, на которое уже выделены средства из бюджета. Завершение проекта намечено на 2029 год. В регионе также запустили пилотный проект по стимулированию рождаемости.

«В целом по экономике ситуация нормальная. Самый, наверное, важный показатель – это рост реальных доходов населения, потому что в регионе исторически бедность выше, чем в среднем по стране. Нам надо этим заниматься в первую очередь, так как успешный регион бедным не бывает, люди должны достойно зарабатывать», – рассказал Никитин.

Кроме того, глава региона обратил внимание на состояние территории вокруг Новгородского кремля (Детинца). Он поблагодарил Путина за создание отдельной программы по реконструкции парков и центров городов и пообещал воспользоваться ею для улучшения исторической достопримечательности. «И Кремль должен быть, и все, что вокруг, должно выглядеть достойно», – отметил президент.