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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поворот России на Восток прошел точку невозврата

    Поворот России на Восток стал реальностью благодаря сочетанию наших усилий и благоприятных внешних обстоятельств. Новые виражи в отношениях России и Запада не приведут к затуханию восточного вектора, а вместе с ним и развития Дальнего Востока.

    0 комментариев
    Общественное мнение Общественное мнение Александр Масляков был из поколения первых

    КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.

    9 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как КВН влиял на политику

    Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».

    7 комментариев
    9 сентября 2024, 14:39 • Новости дня

    Появились уточненные данные по крушению самолета в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Рузском районе Московской области, по предварительным данным, потерпел крушение самолет-амфибия «Алекс-251», а не Ан-2, как сообщалось ранее, уточнили в оперативных службах.

    В результате погибли два пилота, на земле жертв и разрушений нет, передает ТАСС.

    Столичная межрегиональная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту инцидента. На место крушения направился заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Репетенко.

    Ранее сообщалось, что в Рузском районе Подмосковья во время тренировочного полета разбился самолет Ан-2.

    8 сентября 2024, 19:05 • Новости дня
    Умер телеведущий Александр Масляков
    Умер телеведущий Александр Масляков
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер на 83-м году жизни.

    О смерти Маслякова сообщается в официальном канале «Клуба веселых и находчивых» (КВН) в Telegram.

    «С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», – говорится в сообщении.

    За годы своей жизни Масляков получил множество наград, стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он также основал творческое объединение «АМиК», которому принадлежит КВН.

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    8 сентября 2024, 21:45 • Новости дня
    Бывшие игроки КВН отреагировали на смерть Маслякова

    Светлаков, Галустян и Воля выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова

    Бывшие игроки КВН отреагировали на смерть Маслякова
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Александр Масляков был «планетой», вокруг которой вращались участники КВН, написал актер и юморист Сергей Светлаков, комментируя смерть телеведущего.

    «Большая утрата… Этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились. Спасибо и вечная память», – написал Светлаков в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Бывший игрок КВН Михаил Галустян в соцсетях поблагодарил Маслякова за все, что он сделал для КВН и для него лично. «Александр Васильевич, спасибо за все, что вы сделали для меня, для КВН, для юмора, я вас всегда любил и буду любить», – написал он.

    Телеведущий Павел Воля выразил Маслякову благодарность «за юность и за путевку в жизнь».

    Среди выходцев из КВН смерть Маслякова прокомментировали также Гарик Харламов, Айдар Гараев, Максим Киселев, Иван Абрамов и другие.

    Ранее смерть Маслякова прокомментировали гендиректор Первого канала Константин Эрнст и режиссер Юлий Гусман.

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    8 сентября 2024, 12:00 • Видео
    Шутка Путина про Харрис наделала шороху

    «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

    Коментарии (2)
    8 сентября 2024, 17:35 • Новости дня
    Шольц: В конфликте на Украине пришло время для переговоров
    Шольц: В конфликте на Украине пришло время для переговоров
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В конфликте на Украине настал момент для обсуждения того, как достичь мира, такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц.

    «На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой военной ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент», – сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF, передает ТАСС.

    Новая конференция по Украине «неизбежна», российская сторона должна принять в ней участие, считает канцлер ФРГ.

    При этом он заявил, что намерен продолжить усилия по поддержке Украины, но признал, что «ряд граждан не согласен с поддержкой Украины», о чем свидетельствует успех выступающих против военной помощи Киеву партий на региональных выборах в Германии.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность после вторжения украинских войск в Курскую область.

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    8 сентября 2024, 21:30 • Новости дня
    Эрнст прокомментировал смерть Маслякова

    Эрнст: Смерть Маслякова стала горькой утратой для всей России

    Эрнст прокомментировал смерть Маслякова
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий Александр Масляков был одним из тех, кто формировал историю телевидения, он открыл дорогу в эту сферу десяткам талантливых людей, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

    Эрнст назвал смерть Маслякова горькой и невосполнимой утратой как для Первого канала, так и для России в целом, передает ТАСС.

    «Утрата горькая и невосполнимая. Для Первого канала и для всей страны. Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения, и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда и всегда был молодым, – сказал он. – И перефразируя Андрея Платонова, хочется сказать: без него народ неполный».

    Напомним, известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни.

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    8 сентября 2024, 21:35 • Новости дня
    Гусман: Семья продолжит дело Маслякова
    Гусман: Семья продолжит дело Маслякова
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий Александр Масляков был великим человеком, его потеря невообразима и незаменима, заявил режиссер театра и кино, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман.

    Гусман долгие годы был бессменным членом жюри игр КВН. «Почти 60 лет я был частью этой замечательной истории под названием КВН и частью жизни, надеюсь, и судьбы Александра Васильевича», – приводит его слова ТАСС.

    Гусман назвал Маслякова «великим человеком, великим художником, великим создателем программ, не только КВН». Режиссер уверен, что дело Маслякова будет продолжено его семьей.

    «Большое и доброе сердце Александра Маслякова, я думаю, продолжает биться и будет биться много лет, пока существует КВН, – сказал он. – Эта потеря невообразима и незаменима. Но все сделанное им никуда не пропадет. Жизнь у всех людей конечна».

    По словам Гусмана, мало кому из великих художников «удается оставить о себе память на века». Однако Гусман выразил уверенность в том, что «память, любовь и уважение» к Маслякову сохранятся, «пробившись сквозь слезы сегодняшнего дня».

    «Сегодня можно только сказать слова глубоко соболезнования Светлане Анатольевне, его супруги, его сыну Саше, всей его семье, и всем его близким и родным, мы это потому что нас миллионы…» – приводит его слова РИА «Новости».

    Известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал смерть Маслякова горькой утратой для всей России.

    Соболезнования в связи со смертью Маслякова выразили многие выходцы из КВН, в том числе Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Павел Воля, а также Академия Российского телевидения. Галустян при этом отметил, что большое количество выходцев из КВН сейчас занимают лидирующие позиции на российском телевидении, в кино и шоу-бизнесе.

    Александр Масляков родился в 1941 году в Свердловске (Екатеринбурге). Работал на ТВ с 1964 года, вел ряд передач, включая «Клуб веселых и находчивых», «Алло, мы ищем таланты!» и «Веселые ребята». Позднее Масляков возглавил КВН, а также телевизионное творческое объединение «АМиК», которое производит эту программу. Масляков является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», получил звание заслуженного деятеля искусств России, а также другие награды.

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    8 сентября 2024, 18:14 • Новости дня
    Российские бойцы выжили после подрыва на мине на Угледарском направлении

    Коц: Российские бойцы выжили после подрыва на мине на Угледарском направлении

    Российские бойцы выжили после подрыва на мине на Угледарском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Автомобиль УАЗ, на котором ехали трое военнослужащих ВС России, подорвался на противотанковой мине ТМ-62 на Угледарском направлении, бойцы выжили, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Инцидент произошел, когда военнослужащие ехали через поле на срочную эвакуацию, написал Коц в Telegram-канале, передает Ura.ru.

    Он добавил, что все трое бойцов выжили и уже вернулись в строй.

    Ранее российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, в условиях отсутствия медицинской помощи принял отчаянное решение самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови и спасти свою жизнь.

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    8 сентября 2024, 15:32 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в военных учениях
    Анонсировано участие Путина в военных учениях
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе принять участие в военных учениях, а также провести мероприятия по линии БРИКС на фоне председательства Москвы в организации в этом году.

    Также у российского лидера запланированы совещания с правительством и Совбезом, сообщила программа «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    В пятницу Путин обсудил с Совбезом контроль воздушного пространства страны.

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    9 сентября 2024, 00:10 • Новости дня
    Минченко объяснил, почему выборы глав регионов прошли в один тур

    Минченко: Высокая явка равносильна поддержке курса президента России

    Минченко объяснил, почему выборы глав регионов прошли в один тур
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Действующие главы регионов, идущие на второй срок, смогли представить избирателям уже реализованные проекты, а врио оперативно добились расположения граждан и начали решать их проблемы. Именно поэтому выборы глав регионов прошли в один тур, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «Высокая явка на выборах равносильна поддержке курса президента России и консолидации вокруг власти в ситуации внешней агрессии», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Примечательно и то, что голосование по выборам глав регионов прошло в один тур.

    Этому способствовало несколько факторов. «У действующих глав регионов, которые идут на второй срок, имеется серьезный задел. Им было, что показать в рамках уже реализованных задач и проектов. Например, у Игоря Артамонова в Липецкой области лучшая в стране система социального патронажа с использованием цифровой платформы», – уточнил аналитик.

    «Если же говорить о врио губернаторов, то все они в достаточно короткий срок установили эмоциональный контакт с избирателями и начали оперативно решать их проблемы», – рассуждает спикер. Кроме того, поддержка президента обеспечила кандидатам значительное преимущество на выборах.

    «Я бы тут отметил Андрея Турчака, который стал «своим» в Республике Алтай. Также внимания заслуживает Дмитрий Демешин в Хабаровском крае: он зашел как жесткий силовик, но скорректировал свой образ в пользу большей эмпатии. Необычная и идеологически яркая кампания просвещенного патриотизма была у Георгия Филимонова в Вологодской области», – перечислил политолог.

    Минченко также заметил «очень скудный список нарушений при голосовании». «Более того, к чести наших избирательных комиссий – там, где были справедливые нарекания, их быстро исправляли», – уточнил он.

    Также эксперт выделил работу системы дистанционного электронного голосования, которая проявилась себя как «удобная модель»: «Не надо никуда идти, можно взять в руки смартфон и отдать голос. На мой взгляд, удобство – это главное качество этой системы».

    Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня.

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    8 сентября 2024, 16:26 • Новости дня
    Ликвидирован пожар на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожар, произошедший в воскресенье на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти, ликвидирован, сообщило ГУ МЧС России по Самарской области.

    Огонь был потушен в 15.45 мск, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

    Напомним, на формовочной линии завода «АвтоВАЗ» в Тольятти в воскресенье возник пожар, площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Пожарные в 14.19 мск локализовали возгорание на площади 70 квадратных метров.

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    8 сентября 2024, 21:01 • Новости дня
    Эксперт: Более технократичными и современными выборы сделали два вызова

    Политолог Шаповалов: СВО и пандемия подтолкнули развитие избирательной системы

    Эксперт: Более технократичными и современными выборы сделали два вызова
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными, заявил политолог, руководитель проектов ЭИСИ, член правления РАПН Владимир Шаповалов.

    «Наша избирательная система развивается постоянно. Если мы берем период с 2017 года – очень хорошо заметна динамика развития», – отметил Шаповалов на круглом столе в рамках онлайн-марафона «Ночь выборов».

    Появление таких опций, как многодневное голосование, дистанционное электронное голосование, механизм «Мобильный избиратель» значительно улучшили избирательную систему, считает эксперт.

    «Во время пандемии страны начали отменять выборы. Мы же не отменяли, не переносили, сделали процесс более совершенным. Ввели многодневное голосование и дистанционные возможности. Второй пример – СВО. Мы проводим выборы на приграничных и новых территориях, минимизируя угрозы», – сказал он, подчеркнув, что западным странам «есть чему поучиться у России».

    Уровень комфорта при голосовании в России на данный момент является одним из самых высоких в мире, заявила депутат Госдумы, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

    «Нам не надо пытаться доказать всему миру, что у нас лучшая система, – это и так понятно. А вот совершенствовать ее для своих – необходимо, что мы и делаем», – сказала она.

    Сравнивая технологии интернет-голосования в России и в других странах, Бутина отметила, что в США онлайн-голосование сопряжено со значительными бюрократическими проблемами и сложностью использования.

    Постоянные новшества в российской избирательной системе делают процесс выборов более удобным для людей, а также придают дополнительную чистоту и прозрачность избирательной системе, заявила заместитель генерального директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерина Соколова.

    «Важно нам внутри убедиться и признаться, что у нас хорошая избирательная система, мы как-то все время боимся это признать», – сказала она.

    Круглый стол «Ночь выборов в России и за рубежом – что изменилось?», посвященный ключевым изменениям отечественной избирательной системы за последние годы и ее преимуществам перед избирательными системами других стран, состоялся в рамках юбилейного X онлайн-марафона «Ночь выборов. Десятая. Юбилейная. Наша».

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    8 сентября 2024, 16:57 • Новости дня
    Политолог указал на особенности голосования на Дальнем Востоке и в Сибири

    Политолог Шаповалов: Участники выборов на Дальнем Востоке и в Сибири сделали все, чтобы голосование прошло на высоком уровне

    Политолог указал на особенности голосования на Дальнем Востоке и в Сибири
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад развернул большую кампанию по дискредитации выборов в России. Однако Дальний Восток и Сибирь показали, что все участники голосования сделали все необходимое для того, чтобы процесс прошел на высоком уровне, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ране на Дальнем Востоке закрылись избирательные участки.

    «На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири голосование прошло спокойно, никаких серьезных нарушений зафиксировано не было. Это самое главное». – сказал Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук.

    Спикер напомнил – «Западом сегодня развернута большая кампания по дискредитации российских выборов». «Однако кандидаты, члены избиркомов и избиратели сделали все для того, чтобы процесс прошел на высоком уровне», – подчеркнул он.

    Аналитик также заострил внимание на явке. «Показатели везде разные. Так, Кемеровская область – Кузбасс стандартно демонстрирует высокую явку, такая вот у региона особенность. В ряде других субъектов мы видим схожие цифры», – продолжает политолог.

    «Есть регионы с умеренной явкой, что тоже неплохо. Тенденция свидетельствует об отсутствии попыток искусственным образом принудить и стимулировать избирателей приходить на участки. В то же самое время стоит понимать – явка везде достаточна для того, чтобы считать результаты выборов легитимными», – объясняет Шаповалов.

    «Стоит отметить, что Дальний Восток в прошлом часто был в достаточной степени проблемным регионом. Однако сейчас мы видим иную ситуацию. И ярким тому примером стал Хабаровский край, где проходили выборы губернатора. Обстановка была спокойной, без каких-либо эксцессов», – обратил внимание спикер.

    По словам аналитика, все регионы продемонстрировали хороший уровень конкурентной борьбы среди кандидатов. «По всей стане были зарегистрированы представители 20 партий из 24 существующих в России на данный момент, очень высокий процент. При этом ни в одном субъекте, где уже завершилось голосование, не было примеров особенно жесткого противостояния, выходящего за рамки норм», – заключил Шаповалов.

    Напомним, в России проходит завершающий день голосования на выборах разного уровня. Избирательные участки на Дальнем Востоке и в Сибири уже закрылись.

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    8 сентября 2024, 16:41 • Новости дня
    В тройном ДТП в Башкирии погибли два человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате столкновения трех автомобилей на трассе Уфа – Оренбург в Мелеузовском районе Башкирии погибли два человека и пятеро пострадали, сообщила Госавтоинспекция региона.

    По информации ведомства, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado при обгоне допустил касательное столкновение со встречной Daewoo Leganza, передает РИА «Новости». После этого Toyota съехала в кювет и опрокинулась, а Daewoo столкнулся с Renault Duster, движущимся во встречном направлении.

    В результате погибли водитель Toyota и его пассажирка, пять человек доставлены в медучреждение. В числе пострадавших есть ребенок, сообщила прокуратура Башкирии.

    Ранее в ДТП в Крыму погиб ребенок и двое взрослых.

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    8 сентября 2024, 20:25 • Новости дня
    Возникший из-за БПЛА ВСУ пожар в Воронежской области локализован

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ландшафтный пожар, произошедший в Острогожском районе Воронежской области после падения фрагментов украинских беспилотников, локализован, детонация происходит реже, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Он добавил, что угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует, передает ТАСС.

    Гусев также сообщил, что специалисты восстановили электроснабжение одного из оставшихся без света сел, еще в одном продолжаются работы на электросетях. Ведется разминирование территории и тушение пожара.

    Ранее сообщалось, что после уничтожения беспилотника в Острогожском районе в Воронежской области возник пожар и детонация «взрывоопасных предметов». Объявлена эвакуация нескольких сел. На территории региона из-за пожара ввели режим ЧС.

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    8 сентября 2024, 18:54 • Новости дня
    Резервуары с топливом загорелись в Белгородской области после атаки ВСУ

    Гладков: Резервуары с топливом загорелись в Белгородской области после атаки ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска с помощью беспилотника атаковали площадку для хранения топлива в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    В результате взрыва произошло возгорание, пожарные приступили к тушению огня, написал Гладков в Telegram-канале.

    «Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте», – добавил он.

    Накануне в Воронежской области ввели режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА.

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    8 сентября 2024, 21:10 • Новости дня
    МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов
    МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нарушения, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов в России, не выявлены, сообщил замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России Дмитрий Дацко.

    «Нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования, не выявлено», – сказал Дацко в ходе брифинга в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что МВД возбудило пять уголовных дел, связанных с избирательными кампаниями, большинство из них – по факту ложных сообщений об актах терроризма.

    По словам Дацко, в заключительный день голосования в полицию поступило около 300 сообщений о правонарушениях.

    Ранее Роскомнадзор зафиксировал 222 DDoS-атаки в ходе голосования.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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