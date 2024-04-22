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    22 апреля 2024, 09:00 • Общество

    Как французские интервенты были изгнаны с Черного моря

    Правда и победа
    Как французские интервенты были изгнаны с Черного моря

    Tекст: Матвей Мальгин

    105 лет назад, во второй половине апреля 1919 года, в Севастополе вспыхнуло восстание французских моряков. По мнению ряда историков, именно оно сыграло ключевую роль в том, что Франция прекратила интервенцию против Советской России и окончательно покинула Крым. Как и почему это произошло?

    Как известно, сегодня официальный Париж «не исключает» отправки войск в Одессу и в целом на Украину. В связи с этим невольно напрашиваются параллели с событиями, происходившими более ста лет назад – оккупация Юга России французскими вооруженными силами. Эти параллели усиливает то обстоятельство, что и тогда, и сегодня интервенцию инициировали французские власти, но сами французские граждане были против.

    Интервенция

    Когда в 1918 году Великобритания и Франция приняли решение об интервенции в Россию, они разделили сферы влияния. Французам достались Бессарабия, Крым, северо-восточное Причерноморье. В момент принятия решения было понятно, что их цель – не дать немцам воспользоваться безвластием в России и захватить побережье с его портами. Но пока страны Антанты готовились к высадке, Первая мировая война закончилась перемирием, и первоначальный смысл интервенции тоже пропал.

    Однако войска в Россию уже были отправлены. В ноябре 1918 года военнослужащие Французской Республики высадились сначала в Новороссийске, затем в Севастополе и Одессе. В начале 1919 года интервенты подчинили себе Херсон и Николаев.

    Французы искали для себя опору среди местного населения. Большевики на эту роль не годились не только из-за своих радикальных взглядов, но прежде всего из-за заключения сепаратного Брестского мира с противниками Антанты. Интервенты сотрудничали с Белым движением, но не только с ним – Париж активно поддерживал и Симона Петлюру. Таким образом, французы запутались в местных реалиях и в отсутствии настоящего врага так и не нашли своего места в русской Гражданской войне.

    Главная же цель интервентов, хоть и не провозглашалась, в этот момент была уже вполне прозаичной: колонизация территорий бывшей Российской империи – недавнего союзника Франции по Антанте. Поэтому французы в первую очередь ставили под свой контроль местные ресурсы и транспортные сети.

    Например, они потребовали от командования войсками Юга России, как указывалось в документах, «передачи права эксплуатации всех железных дорог России, взимания таможенных и портовых пошлин во всех портах Черного и Азовского морей; предоставления в распоряжение Франции излишка хлеба на Украине и в Кубанской области; предоставления в распоряжение Франции добычи нефти и производства бензина; передачи добытого в Донецком районе угля». Руководители Белого движения понимали цели «союзников», но в сложившихся обстоятельствах в открытую ничего поделать не могли.

    Французский бунт

    Однако рядовой состав французских вооруженных сил, переброшенных на Юг России, относился к интервенции иначе. Среди них были широко распространены популярные тогда во всей Европе социалистические идеи. Например, в оккупированной французами Одессе возникла подпольная организация «Иностранная коллегия», в которой активно участвовали и французы – местные жители. Пропагандистская работа подпольщиков оказалась эффективной – французские военнослужащие все чаще отказывались наводить оружие на «русских братьев». В марте 1919 года все участники «Иностранной коллегии» – 11 человек – были арестованы французской контрразведкой и расстреляны. Видя враждебное к себе отношение местного населения, французское командование пришло к выводу, что не сможет удерживать город. Вскоре французы эвакуировались из Одессы в Севастополь.

    Однако и в Севастополе французы столкнулись с сопротивлением – и прежде всего среди собственных солдат и матросов. Брожения начались среди личного состава французской эскадры. Французские моряки были утомлены длительным пребыванием вдали от дома и не хотели воевать. На кораблях вспыхнул мятеж. В списке требований восставших среди прочего звучало и следующее: «Мы не хотим бороться с нашими русскими братьями, такими же рабочими, как и мы».

    В знак солидарности с местными жителями матросы высадились на Графской пристани Севастополя и двинулись по Екатерининской улице. К демонстрации начали примыкать местные рабочие – и вскоре она разрослась до пяти тысяч человек. Для подавления бунта французское командование привлекло морских пехотинцев и прибывших вместе с французами греческих солдат. Они открыли огонь после отказа французских матросов подчиниться приказу вернуться на корабли.

    Расстрел в Севастополе стал для французского командования последней каплей – оно убедилось, что личный состав эскадры не будет выполнять приказы. Вскоре было официально объявлено, что флот и армия Антанты покинут Севастополь. Что и было выполнено к 1 мая. Но окончательно мятеж французских моряков был потушен лишь после возвращения кораблей на родину, где трибунал приговорил 130 человек к разным срокам заключения.


    Оценивая события апреля 1919 года, британский историк Эрик Хобсбаум пишет, что именно восстание французских моряков в Севастополе привело к окончанию интервенции Антанты на Юге России. А все потому, что простые французы не вняли приказам своего начальства и отказались стрелять в русских. Они видели в них не врагов, а недавних союзников и таких же людей, как они сами. Простые французские матросы понимали происходящее лучше, чем их руководство – и военное, и политическое.

    Сегодня официальный Париж тоже, судя по всему, плохо понимает суть конфликта, который происходит на исторически русских землях, в том числе на территориях, которые французские войска пытались занять более ста лет назад.

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