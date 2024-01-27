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    40 комментариев
    27 января 2024, 09:20 • Общество

    Снять блокаду Ленинграда помогли два ключевых удара

    Правда и победа
    Снять блокаду Ленинграда помогли два ключевых удара

    Tекст: Владимир Нагирняк

    27 января – одна из важнейших дат в истории России. В этот день, 80 лет назад, Красная армия полностью избавила Ленинград от немецко-фашистской блокады. Ключевую роль в успехе этой операции в итоге сыграли два удара: один – крайне рискованный, а другой – почти случайный. Однако оба они оказались победными.

    Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 года облегчил положение города со снабжением, но не избавил его от угрозы обстрелов. 18-я армия вермахта продолжала давить на узкую полосу у Ладожского озера, которая соединяла город с «большой землей».

    Предпосылки для полной ликвидации блокады сложились к началу 1944 года. К этому моменту Ленинградский и Волховский фронты накопили сил для нового наступления. Противник же – немецкая группа армий «Север» – был ослаблен переброской части сил на юг, где вермахт пытался латать дыры в своем фронте во время успешного наступления Красной армии на Украине.

    По замыслу Ставки Верховного главнокомандования, Ленинградский и Волховский фронты должны были одновременно нанести удары по флангам 18-й немецкой армии. В задачи Ленинградского фронта, в частности, входило окружение и разгром немецких войск юго-западнее Ленинграда. В задачи Волховского – удар в направлении Новгорода. Затем фронты должны были наступать на Кингисепп с Лугой и, завершая операцию (позже названую Ленинградско-Новгородской), нанести удары в Нарвском и Псковском направлениях. Таким образом, советское командование хотело нанести 18-й армии полное поражение.

    14 января 1944-го войска Ленинградского фронта перешли в наступление для окружения и разгрома немецкой группировки в районе Петергофа – Стрельны. Но фронт смог достичь лишь частичного успеха. Значительной части немцев удалось ускользнуть из намечавшегося «мешка». Немецкая армия хоть и понесла чувствительные потери, но лишь ее фланг на юго-западе был оттеснен от Ленинграда.

    К счастью, Волховский фронт действовал успешнее. В ходе удара в направлении Новгород – Луга был достигнут результат, фактически решивший судьбу всей операции по полной ликвидации Ленинградской блокады.

    «Это был огромный риск»

    Замысел удара (точнее, двух – главного и вспомогательного) в направлении Новгорода возник у командующего Волховским фронтом Кирилла Мерецкова еще летом 1943 года. Ставка одобрила эту идею. Как вспоминал Мерецков, ему была поставлена задача, «прорвав вражескую оборону под Новгородом, продвинуться до Луги и расколоть группу армий «Север» как раз на стыке ее 18-й и 16-й армий». Главная роль в этом отводилась 59-й армии генерала Ивана Коровникова, расположенной на левом крыле фронта, перед Новгородом.


    План Мерецкова заключался в том, чтобы маневром с севера и юга зажать в клещи немецкие войска у Новгорода и уничтожить их, взяв город. Главный удар наносился на севере, где на участке шириной 12,5 км должны были наступать сразу три дивизии при поддержке 1374 орудий и минометов. После прорыва вражеской обороны ударной группировке Коровникова было необходимо взять важный немецкий опорный пункт – станцию Подберезье, прикрывавшую Новгород на этом направлении.

    Вспомогательный удар с юга, наносимый группой генерала Теодора-Вернера Свиклина, был изюминкой советского плана. Ядром этой группы была 58-я стрелковая бригада, усиленная стрелковым полком и тремя батальонами лыжников и аэросаней. Ей предстояло пересечь по льду озеро Ильмень, взломать вражескую оборону и оседлать шоссе Новгород – Шимск, не допустив подхода немецких резервов. Затем ее задачей было наступать на север, чтобы замкнуть кольцо вокруг города. Бросок через Ильмень был рискованным ходом, но риск оправдывался тем, что враг ждал там удара меньше всего.

    Общая же численность советской группировки в этой операции составляла свыше 100 тыс. человек и 436 единиц бронетехники. Ей противостояло около 28 тыс. человек из немецкого 38-го армейского корпуса, оборонявшего Новгород и западный берег реки Волхов.

    Наступление началось в пять утра 14 января, когда к западному берегу Ильменя двинулась группа Свиклина. Как вспоминал очевидец, «сотни, тысячи воинов в белых маскировочных халатах шли молча. Лишь снег скрипел под ногами и гудел лед – он был очень тонкий, готовый в любой момент проломиться. Люди тащили за собой пулеметы, выкрашенные в белый цвет. Лошади в белых попонах тянули белые пушки, поставленные на полозья. Это был огромный риск – без артиллерийской подготовки, без единого выстрела преодолеть 15 километров ровной, как стол, поверхности замерзшего озера. Но все решила внезапность».

    Бойцы Свиклина атаковали с ходу, прорвав оборону 256-го литовского и 659-го эстонского (полицейских) батальонов. А к вечеру с боями они вышли к шоссе Новгород – Шимск, после чего повернули на север.

    Прорыв без приказа

    На участке же главного удара артподготовка началась в 09:30 и длилась почти два часа. Когда огонь был перенесен вглубь вражеской обороны, пехота поднялась в атаку. Но стрелковые батальоны действовали медленно, поэтому не успели преодолеть нейтральную полосу раньше, чем ожили немецкие пулеметы. Не смогли помочь залегшей пехоте и брошенные в бой танки. Казалось, успех всей операции повис на волоске.

    Прорвать вражескую оборону в итоге помог случай – и решительность бойцов и командиров 1258-го стрелкового полка 378-й дивизии. Через полтора часа после начала артподготовки они заметили, что немцы, спасаясь от обстрела, убегают с переднего края вглубь обороны. Тогда командир 1258-го полка полковник Александр Швагирев запросил у своего начальства разрешения поднять пехоту для броска вперед. Однако комдив приказал ждать конца артподготовки, то есть пока огонь не будет перенесен за вражеский передний край.

    Но пока шли переговоры, отдельные подразделения Швагирева уже пошли в атаку без приказа. За ними поднялся весь полк, увлекший в атаку другие полки дивизии. Таким образом, они атаковали в самый удобный момент, когда противник прятался от огня.

    Артиллеристы, видя, что пехота уже поднялась, перенесли огонь вглубь обороны противника. К этому моменту «швагиревцы» уже ворвались во вражеские траншеи, к которым также подошли и советские танки, и другие наступавшие части.

    Данная атака советских войск оказалась исключительно успешной – за два часа боя дивизия смогла прорвать вражескую оборону на глубину в четыре километра, имея всего лишь несколько раненых, да и то от разрывов своих же снарядов. Успех 378-й дивизии фактически обеспечил успех всей операции, так как ее прорыв облегчил действия другим частям и соединениям.

    «Если не удержим Новгород, проиграем войну»

    Как сообщают немецкие документы, командовавший 38-м армейским корпусом вермахта генерал Курт Херцог 14 января еще рассчитывал заблокировать все прорывы советских войск севернее Новгорода, кроме участка наступления 378-й стрелковой дивизии. Против нее был брошен в бой штрафной батальон, но немецкие штрафники либо бежали с поля боя, либо сдавались в плен. В результате двухдневных боев главным силам Коровникова удалось взять Подберезье. Теперь уже для немцев на волоске повисла возможность удержать Новгород.

    Хорошо действовала и группа Свиклина, отвлекавшая на себя внимание врага на юге. Она так беспокоила немцев, что те даже бомбили лед, чтобы не дать ей получать подкрепления через Ильмень.

    К 17 января наступил переломный момент в битве за Новгород. Немцы сражались отчаянно. Командующий 18-й армией вермахта генерал Георг Линдеман взывал к своим солдатам: «Если мы не удержим Новгород и Волхов, то мы проиграем войну, если же удержимся на этом рубеже, то войну выиграем».

    Но его подчиненному, генералу Херцогу уже было ясно, что пора отводить свои побитые части на запад, пока они не попали в «мешок» у Новгорода. Бои перед городом шли еще два дня, после чего в ночь на 20 января немцы ушли из Новгорода, прикрывшись арьергардным отрядом. Утром того же дня вражеский арьергард был уничтожен советскими частями, замкнувшими кольцо окружения. Так был освобожден этот старинный русский город, в боях за который отдали свои жизни три тысячи советских воинов.

    Продолжив наступление, на юге части 59-й армии подошли вплотную к Шимску, а на западе вышли к реке Луга, вырвавшись из узкого дефиле непроходимых новгородских болот. За время операции они освободили 280 населенных пунктов на территории в 2,3 тыс. кв. километров.

    Эффект от поражения у Новгорода и последующего наступления войск генерала Мерецкова уже по всему фронту был для 18-й армии вермахта катастрофичным. Чтобы избежать окружения, 20 января немецкое командование начало отвод своих корпусов из Мгинского выступа к Октябрьской железной дороге. Преследовавшие их части Мерецкова 26-29 января овладели станциями Тосно, Любань и Чудово, полностью очистив ж/д линию, соединявшую Ленинград с Москвой.

    Успехи Волховского фронта помогли Ленинградскому, который смог сосредоточить свое внимание на южном и юго-западном направлениях. Возобновив наступление, фронт освободил южные пригороды Ленинграда – Пушкин и Павловск.

    Противник пытался создать новую линию обороны южнее Ленинграда. Но взятие 26 января Красногвардейска (сейчас Гатчина) поставило крест на его планах задержать советские войска на этом рубеже. В результате 18-я армия вермахта была отброшена от Ленинграда на 60-80 км.

    * * *

    27 января 1944 года в Ленинграде был дан салют в честь доблестных войск Красной армии, окончательно освободивших город от вражеской блокады. Любопытно, что во время войны победные салюты гремели исключительно в столице, но в этот раз Москва уступила это право Ленинграду. Тем вечером в городе на Неве прогремели 24 залпа из 324 орудий.

    Ленинградцы праздновали свою победу, к которой шли почти два с половиной года, славя советские войска, лишившие врага возможности обстреливать их город, убивать его жителей, разрушать его здания. Салют 27 января стал символом победы над врагом и избавления от ужасов блокады.

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