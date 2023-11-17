Орден «огня и дыма» помогает русским побеждать

Tекст: Владимир Нагирняк

17 ноября 1943 года в Красной армии появился первый кавалер ордена Славы – сержант Георгий Исраэлян. Этим событием правительство СССР дало понять, что лучшие традиции старой русской армии не забыты. Ведь ее история была прочно связана с Георгиевским крестом – наградой на черно-оранжевой (получившей название георгиевской) ленте, впитавшей в себя дым и огонь многих сражений. Им награждали своих воинов Суворов и Кутузов.



«Егорий», как именовали этот орден солдаты, был для них знаком отличия за храбрость на поле боя. Такое прозвище могло родиться, потому что первым его кавалером в 1807 году стал унтер-офицер Егор Митюхин. Но после 1917 года традиция награждать солдат «Георгием» прервалась, советское правительство отказалось от царских наград. Лишь в Великую Отечественную войну появился его преемник – орден Славы. 21 ноября 1943-го газета «Красная Звезда» писала: «учрежденный орден Славы является как бы преемником старого солдатского Георгия».

Общего же у старого и нового ордена было немало: и схожая колодка с цветами, символизирующими «дым и огонь», и поочередное награждение каждой степенью. Роднил их и статут Славы, предусматривавший отмечать ею первого ворвавшегося в расположение врага, спасшего своего командира или пленившего вражеского офицера.

Таким образом, награждение Исраэляна за подвиг стало склейкой двух эпох армии нашей страны. А совершил его храбрый сержант в болотах Новгородской области, у деревни Михалково.

«Сапер Божьей милостью»

Осенью 1943 года 182-я стрелковая дивизия Красной армии держала оборону в лесах под Старой Руссой. Немецкие минные поля мешали разведчикам взять языка и выявить вражеские укрепления и огневые точки. Но комдив полковник Шатилов требовал установить детали переднего края немецкой обороны на случай, если придется наступать.

Тогда в 140-м стрелковом полку решили провести инженерную разведку, поручив эту задачу саперному взводу лейтенанта Шепилова.

Молодой командир отобрал в разведгруппу лучших бойцов под командованием сержанта Георгия Исраэляна. Этот сапер был на хорошем счету. Воюя с июня 1941 года, Исраэлян не раз проявлял мастерство при проделывании проходов в минных полях и был награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды. В полку о нем говорили: «сапер Божьей милостью».

В ночь на 7 ноября 1943 года Исраэлян и его бойцы поползли в сторону немцев. Им удалось пройти вражеское минное поле и проникнуть в немецкую траншею. Там они завязали бой с охранением противника, забросав его гранатами. А когда пришла пора отходить, Исраэлян прихватил с собой трофей – немецкий пулемет. Как писал командир 140-го полка полковник Кротов, «саперная разведка установила путь подхода к обороне немцев и начертание переднего края обороны противника». Кроме того, саперы доложили, что взорвали два блиндажа, миномет и убили около 15 немцев. Немецкие документы подтверждают нападение группы Исраэляна той ночью, хотя дают иные сведения о потерях.

В то время разведчиков было принято награждать без проволочек. Поэтому Кротов уже 12 ноября подписал представления к орденам четырем саперам, включая Исраэляна, которого хотел наградить орденом Отечественной войны 2-й степени. Но Шатилов решил иначе, так как двумя днями ранее советские газеты опубликовали указ об учреждении ордена Славы и предоставлении права комдивам награждать бойцов его 3-й степенью. Поэтому 17 ноября Шатилов издал приказ № 052, ставший историческим. Согласно нему комдив наградил саперов-разведчиков медалями, а Исраэлян, как ворвавшийся в немецкую траншею первым, получил Славу 3-й степени. Так в Красной армии появился первый из более 200 тыс. награжденных этим солдатским орденом во время войны. Но на этом Исраэлян не остановился. В 1944-м его наградили 2-й степенью Славы, а 24 марта 1945-го он стал уже полным кавалером этого ордена, заслужив его 1-ю степень.

Любопытно, что сапера Исраэляна мог опередить разведчик 491-го стрелкового полка Василий Малышев. Это представление на орден Славы, ставшее первым в истории, датировалось 13 ноября 1943 года, но приказ о награждении Малышева был подписан лишь 20-го числа.

Три подвига за полтора месяца

Особое место в истории ордена Славы занимают трое саперов – бойцы 665-го отдельного саперного батальона Сергей Баранов, Михаил Большов и Андрей Власов.

25 ноября 1943 года за успехи в разведпоисках они были награждены орденами Славы 3-й степени. Но уже через две недели, 10 декабря, был издан приказ, сделавший их первыми обладателями ордена Славы 2-й степени за новый подвиг – они проделали проходы в проволочном заграждении и тем самым обеспечили прорыв вражеской обороны. Еще через месяц, в ночь на 25 декабря, саперы совершили похожий подвиг, еще и ворвавшись в немецкую траншею впереди наступавших стрелков. Спустя три дня их комбат майор Пережогин ходатайствовал о награждении Большова, Баранова и Власова 1-й степенью Славы.

Скорость их награждений была столь высока, что три сапера числились кавалерами еще не врученных им орденов. Но первыми полными кавалерами орденов Славы стали не они – произошла накладка. Их документы долгое время, до марта 1945 года, лежали на утверждении в Москве. За это время в июле 1944-го вышел указ о награждении 1-й степенью ордена Славы разведчика Константина Шевченко и сапера Митрофана Питенина, к тому моменту погибшего. Именно они стали первыми полными кавалерами ордена.

От «Георгия» к «Славе» и обратно

Среди красноармейцев было немало ветеранов царской армии – кавалеров Георгиевского креста, некоторые из них еще и носили на груди орден Славы. Среди них выделяется санитар 330-й стрелковой дивизии ефрейтор Иван Ходырев, получивший эту награду 23 февраля 1944 года за «долголетнюю, самоотверженную службу в русской армии». В его представлении к ордену было сказано:

«Участник трех войн: империалистической, гражданской и отечественной. В общей сложности в армии прослужил 10 лет. Бывший старший унтер-офицер и кавалер всех 4-х степеней ордена «Георгиевского креста» (…) Несмотря на свой 53-летний возраст службу несет исправно. Как старый солдат является образцом для молодых бойцов в вопросах дисциплины, личного поведения и четкости в выполнении приказаний».

Иногда можно встретить утверждения, что в Красной армии даже существовал целый «батальон Славы» – 1-й батальон 215-го гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии. Его бойцы проявили мужество, прорвав 14 января 1945 года немецкую оборону на Пулавском плацдарме. И якобы за этот подвиг Военный совет 69-й армии массово наградил всех бойцов батальона (350 человек) орденами Славы разных степеней (и живых, и погибших). На самом деле перед нами лишь красивая легенда. Она, однако, имеет реальное основание – в январе–марте 1945 года 375 военнослужащих данного полка действительно были награждены Славой 3-й степени, но 17 разными приказами, то есть за разные подвиги.

Советский орден, как и «Георгий», был интернациональной наградой, во время войны его кавалерами становились союзники СССР. К примеру, его 3-й степенью награждались военнослужащие Войска польского, Чехословацкого корпуса и даже 1-й румынской пехотной дивизии, сражавшиеся на стороне Красной армии. Кроме того, в июне–июле 1945 года 11 военнослужащих армии США и 45 офицеров и матросов ВМС США – участников полярных конвоев также стали кавалерами Славы 3-й степени.

За годы Великой Отечественной кавалерами ордена Славы стали более 200 тыс. человек, включая почти две с половиной тысячи его полных кавалеров. По состоянию на 1989 год орденом Славы I степени было награждено свыше 2,6 тыс. человек, орденом Славы II степени – более 46 тыс. человек, орденом Славы III степени – почти миллион человек.

Награждение Георгия Исраэляна стало продолжением традиции солдатского ордена в нашей армии.

Эта традиция награды «огня и дыма» существует и по сей день. И хотя орденом Славы больше не награждают, его преемником в современной России снова стал Георгиевский крест, восстановленный как «Знак отличия ордена Святого Георгия».

Внешне новый «Георгий» напоминает старый солдатский «Егорий», а также вновь имеет четыре степени. Первые награждения им состоялись в 2008 году по итогам операции по принуждению Грузии к миру. И прямо сейчас этим орденом награждают военнослужащих, отличившихся при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине.



