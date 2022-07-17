Кто были первые Герои Великой Отечественной

Июль 1941 года стал первым месяцем Великой Отечественной, когда бойцы и командиры Красной армии стали удостаиваться званий Героя Советского Союза. И порядок представления документов на эти награждения, и тем более сами подвиги военнослужащих были иногда по-настоящему исключительными.

Герой Советского Союза – почетное звание, высшая степень отличия в СССР за заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига. За время существования Советского государства этого звания были удостоены свыше 12 тысяч человек. Большинство указов о его присвоении вышли в годы Великой Отечественной, когда Героями Советского Союза стали свыше 11 тысяч героев фронта и тыла. Этот факт не удивляет, так как советские граждане, ведя борьбу с врагом, совершили немало подвигов, высоко оцененных правительством СССР.

Но после 22 июня 1941-го советское правительство оказалось в непростой ситуации, так как с началом войны ему пришлось выбирать, кому и за что присваивать звание Героя страны. Уже в первые дни войны военнослужащие Красной армии начали совершать героические поступки, требовавшие выделения и награждения. И руководству СССР нужно было определиться, кто из них достоин Золотой Звезды Героя, чтобы сделать их примером героизма, достойным подражания.

Первые указы о присвоении звания Героя Советского Союза стали выходить в июле 1941-го. За первый месяц войны его были удостоены более двадцати военнослужащих: летчики, танкисты, разведчики и пехотинцы в званиях от рядового до генерала. Кто же были эти первые Герои Великой Отечественной, какие подвиги они совершили?

«Сталинские соколы»

Первыми – 8 июля 1941-го – звания Героя Советского Союза были удостоены летчики 158-го истребительно-авиационного полка 7-го истребительного корпуса ПВО М.П. Жуков, С.И. Здоровцев и П.Т. Харитонов, 27-29 июня совершившие тараны немецких самолетов на подступах к Ленинграду.

Как вспоминал главный маршал авиации А.А. Новиков, бывший в то время командующим ВВС Северного фронта, он доложил о подвигах трех летчиков Андрею Жданову – члену Военного совета Главного командования войсками Северо-Западного направления. В тот же день Жданов позвонил Сталину, прося утвердить их награждение. Вождь одобрил эту идею, но, как писал Новиков, никаких документов об этом не сохранилось, так как их просто не было: «Разговор Жданова со Сталиным да телеграмма в Ставку заменили обычные наградные листы».

На эту тему

Позже Новиков признал, что тараны вражеских самолетов происходили и ранее, так как в первые дни и даже часы войны советские летчики продемонстрировали многочисленные примеры героического самопожертвования. Но об этом стало известно позже. А 14 июля страна узнала еще о двух летчиках-героях – А.К. Антоненко и П.А. Бринько из 13-го истребительного авиаполка ВВС Краснознаменного Балтийского флота, отличившихся при обороне полуострова Ханко. В тот день им было присвоено звание Героя Советского Союза.

Нужно сказать, что упомянутые награждения внесли свой вклад в формировании системы присвоения геройского звания в Великую Отечественную. После них указы советского правительства об этом стали более частыми. К примеру, уже 22 июля вышло сразу несколько указов, в трех из которых снова упоминались авиаторы. Один удостаивал звания Героя сразу семерых пилотов истребительной и бомбардировочной авиации Северного фронта, совершивших тараны или добившиеся успеха в бою с превосходящим противником. Один из них, капитан Л.В. Михайлов стал Героем Советского Союза посмертно за направление своего горящего бомбардировщика в колонну вражеских танков 4 июля у г. Остров.

22 июля впервые в истории войны произошло награждение второй медалью «Золотая звезда». Ее был удостоен командир 401-го истребительного авиаполка, Герой Советского Союза С.П. Супрун, теперь ставший дважды Героем. Правда, это награждение стало посмертным, так как он погиб в начале июля.

В этот же день посмертно звания Героя было присвоено и летчику 170-го истребительного авиаполка К.Е. Анохину, погибшего 6 июля в неравном бою. Оба стали первыми авиаторами Западного фронта, заслужившими это звание.

А 26 июля за наземный огненный таран звания Героя посмертно был удостоен Н.Ф. Гастелло. Любопытно, что хотя оно было присвоено ему позже, чем Михайлову, именно подвиг Гастелло получил широкое освещение и стал нарицательным, а Михайлов остался в его тени.

«Броня крепка и танки наши быстры»

22 июля 1941-го стал особым днем для советских бронетанковых войск, так как в них появились первые танкисты Великой Отечественной – Герои Советского Союза. Одним из них был командир 19-й танковой дивизии генерал-майор К.А. Семенченко, ставший первым советским генералом, удостоенный этого звания с начала войны. Его соединение отличилось в тяжелых боях на Юго-Западном фронте, где Семенченко был ранен.

Еще одним танкистом-Героем в тот день стал заместитель командира батальона 115-го танкового полка 57-й танковой дивизии И.А. Кадученко. В июле 1941-го его полк вел бои в Белоруссии, действуя совместно с 1-й мотострелковой дивизией. Во время них Кадученко четыре раза руководил двумя танковыми ротами, нанося существенные потери наступавшим колоннам немецкой бронетехники.

Кроме Семенченко и Кадученко, 22 июля звания Героя был удостоен А. М. Борисов - командир танка 1-го танкового полка из 1-й танковой дивизии, отличившийся в боях в Карелии. 3-4 июля, Борисов вместе со своим экипажем 32 часа удерживал переправу через реку Куолайоки, прикрывая отход своей пехоты. Его танк получил семь попаданий, но раненые танкисты продолжали вести огонь до потери сознания. После того, как подбитый танк с экипажем был эвакуирован с поля боя, Борисова отправили в госпиталь, где он скончался от ран.

24 и 25 июля вышли два указа о присвоении звания Героя Советского Союза еще двум танкистам – командиру 57-й танковой дивизии В.А. Мишулину и заместителю командира 56-го танкового полка 28-й танковой дивизии Б.П. Попову. Награждение Мишулина «золотой звездой» поддержал Г.К. Жуков, 23 июля написавший об этом Сталину.

Любопытно, что кроме звания Героя 22 июля полковнику Мишулину в порядке исключения было присвоение звание генерал-лейтенанта. Майор Попов же был представлен к званию Героя за бой у мызы Калтиненай, в Прибалтике. 25 июня 1941-го группа танков под его командованием атаковала оборонительный рубеж немцев. Ее огнем были уничтожены вражеская пехота и несколько пушек, но из 17 танков уцелело лишь 4 машины. Остальные были побиты и сгорели вместе с экипажами, включая танк Попова.

«Пехота – царица полей»

Первым из пехотинцев звания Героя Советского Союза 22 июля был удостоен Я.Г. Крейзер – командир 1-й мотострелковой дивизии. Он умело управлял боем своего соединения, воодушевляя личным примером своих подчиненных, был ранен, но не ушел с поля боя.

Спустя два дня это звание посмертно было присвоено первому военнослужащему Южного фронта – комвзвода 90-го стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии Н. Л. Кудрявцеву. Представляя его к награде, командующий фронтом И.В. Тюленев писал, что младший лейтенант Кудрявцев с тремя бойцами напал на оборонявшуюся вражескую роту и начал уничтожать ее

«метким выстрелом, забросал гранатами, опрокинув штыком и прикладом и тогда, когда у смельчаков вышли все патроны тов. Кудрявцев силой своих рук стал уничтожать противника».

А 25 июля 1941-го вышел указ о новых Героях – пехотинцах: командире 461-го стрелкового полка 142-й стрелковой дивизии В.А. Трубачеве и пулеметчике из той же части А.И. Заходском. Они отличись в боях с финскими войсками на северных подступах к Ленинграду.

29 июня 142-я дивизия заняла вверенную ей полосу советско-финской границы длиной 59 километров. Уже на следующий день ее части вступили в бой с наступавшими финскими войсками. К 3 июля финны прорвали оборону дивизии на правом фланге и вклинились на советскую территорию на 12-15 километров. После этого дивизия неделю контратаковала противника и к 10 июля практически восстановила прежнее положение на границе.

Особенно отличился 461-й полк, чьи подразделения ни разу не отошли без приказа свыше. Одним из примеров героизма его бойцов стал подвиг пулеметчика Заходского, которого Трубачев представил к Герою Советского Союза: «Маневрируя огнем и подготовив ручные гранаты, т. Заходский принял бой в окружении. Более 200 разъяренных шакалов бросилось на героя пулеметчика. Свыше 100 трупов врагов уложил на месте т. Заходский, стреляя из пулемета до последнего патрона, а затем, взвалив станковый пулемет на себя, вышел из окружения». Вскоре после этого отважный пулеметчик погиб.

Любопытно, что вышестоящее начальство утвердило представление Заходского к «Золотой звезде», а самого комполка представило к награждению орденом Красного Знамени. Но командование 23-й армии не согласилось с таким решением и ходатайствовало о присвоении звания Героя обоим.

Разведка

Советская войсковая разведка обрела первого Героя Советского Союза 22 июля 1941-го, когда это звание было присвоено А.М. Грязнову – командиру танка 163-го отдельного разведбатальона 104-й стрелковой дивизии. Свой подвиг разведчик совершил 7 июля в Карелии, в боях с немецко-финскими войсками.

Представляя его к награде, комдив С.И. Морозов писал, что Грязнов вместе со своим механиком-водителем Игнатовым охраняли дорогу, по которой шло пополнение в один из полков. Внезапно появился отряд финнов и танк Грязнова вступил с ним в бой, защищая новобранцев. Когда машина была подбита Грязнов и Игнатов взорвали ее, предпочтя смерть сдаче в плен. Изначально оба разведчика были посмертно представлены к орденам Ленина. Однако командование 14-й Армии ходатайствовало о присвоении Грязнову звания Героя, сочтя его достойным большего.

Стоит отметить, что официальная версия последнего боя Грязного имеет неточности. Оказалось, что в тот день не один, а три танка 163-го разведбатальона несли боевое охранение впереди позиций 217-го полка указанной дивизии. В бою с финской разведгруппой были потеряны все машины. После этого финны смяли роту 217-го полка также бывшую в охранении, но затем были отброшены контратакой советской пехоты. Кроме танка Грязного в том бою сгорел еще один танк с экипажем из И.И. Игнатовского и М.Н. Митехина.

Но, увы, о них в первые дни войны просто забыли и вспомнили лишь в 1942-м, посмертно наградив обоих орденами Ленина.

В завершении рассказа о первых Героях Советского Союза Великой Отечественной хотелось бы отметить интересный факт. Большинство из удостоенных этого звания в июле 1941-го были военнослужащими Северного фронта, простиравшегося тогда от Ленинграда до Мурманска. Можно предположить, что такой перевес награждений в сторону этого фронта произошел благодаря участию Жданова – ближайшего соратника Сталина, курировавшего это военное направление. Кроме того, обстановка на Северном фронте в то время была стабильнее, чем на других фронтах, что позволяло его командованию не забывать о своих подчиненных. Впрочем, это никак не умоляет героизм последних.

Конечно, сейчас, с точки зрения новых знаний о той войне, список ее первых героев Советского Союза выглядит скромным и в нем не хватает многих фамилий. Однако прошлое не изменить и те, кто был удостоен тогда этого звания могут служить напоминаниям о других героях первых дней Великой Отечественной, ивестных и безымянных.