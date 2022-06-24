Деятели культуры поздравили ветеранов с годовщиной Парада Победы 1945 года на Красной площади

Российские артисты поздравили ветеранов с годовщиной Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади, где 77 лет назад бойцы армии-победительницы прошли торжественным маршем под стенами Кремля.

«Сегодня годовщина одного очень важного события. Для меня оно одно из самых сильных символов нашей победы в Великой отечественной войне... В 77-ю годовщину хочу поздравить ветеранов, для меня они все герои. Я хочу обратиться к одному из них – Василию Васильевичу Решетникову, герою Советского союза, боевому летчик дальней авиации, бомбившему Берлин. Совершил 307 боевых вылетов, дважды был сбит, прошел всю войну. Сегодня его имя носит один их стратегических бомбардировщиков Ту-160. Я хотел бы пожелать ему крепкого здоровья», – говорится в поздравлении Александра Маршала ветерану Василию Васильевичу Решетникову в Telegram-канале «Ломовка».

Александр Олешко поздравил Николая Наумовича Киртока. «Есть замечательное изречение – «некоторые люди забывают записаться в списки присутствующих на земле». Сегодня я хочу рассказать о человеке, который неоднократно расписался в этом списке своей жизнью, своими подвигами, своей преданностью и искренней истиной любовью к Отчизне, Родине. Я имею честь сегодня поздравить человека, который ныне живет и здравствует. Герой Советского союза, летчик – ас, который совершил более 210 боевых вылетов, дошел до Берлина, подарил нам чистое мирное небо над головой. Я хочу, чтобы люди знали и помнили его. Я очень хочу, чтобы Валерий Наумович еще неоднократно видел парад Победы. Сегодня в вашу честь звучит салют, сегодня в вашу честь раздаются аплодисменты», – сказал он.

Ветерана Павла Павловича Сюткина поздравил Борис Галкин. «Дорогой, уважаемый Павел Павлович. От всего сердца поздравляю вас с вековым юбилеем. От всего сердца желаю вам здравия. И примите также поздравления моего поколения, от тех, кто родился сразу после войны. Мы желаем крепости духа, мы в наибольшей степени понимаем, чувствуем и любим вас. Мы бесконечно благодарны за тот невероятный труд, который вы вложили в судьбу нашего Отечества во имя великой победы. Храни вас Господь», – сказал он.

Сергей Никоненко выразил теплые слова ветерану Андрею Лаврентьевичу Титенко. «Я хорошо помню тот день, правда, мне было четыре года. Мы с бабушкой вышли на Садовое кольцо и увидели героев-победителей. Особенно мне запомнился один «дяденька на лошади» со знаменем. Он смотрел на меня и широко улыбался. Вы принадлежите к поколению, которое не только раздавило фашизм в его логове, вы еще и в кратчайшие сроки восстановили страну из пепла, руин. Это такой же подвиг, как и победа. Будьте здоровы», – сказал он.

Ветерана Георгия Федоровича Платонова поздравил Дмитрий Певцов. «Я хочу поздравить с этим знаменательным праздничным днем ветерана-фронтовика Георгия Федоровича. В годы войны он был командиром кавалерийского полка Краснознаменной дивизии. С днем парада Победы, с праздником!» – сказал он, процитировав также стихотворение поэта-фронтовика Семена Гудзенко.