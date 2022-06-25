Всероссийская акция «Лучи Победы» прошла в городах России

В День парада победителей 24 июня в 23.00 ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец – вокруг Кремля, по кольцам Бульварному и Садовому, по вокзалам и по Окружной железной дороге.

В год 75-летия Победы с целью почтить память всех, кто отдал свои жизни в борьбе за Победу, была реализована Акция «Лучи Победы». Впервые акция прошла в Севастополе в 2020 году, когда за 10 минут до начала салюта в честь 75-летия Победы небо города подсветили прожекторами. Акция получила большой отклик среди жителей страны. Российский лидер Владимир Путин поддержал идею распространить акцию на другие города нашей страны, и 22 июня 2021 года «Лучи Победы» взмыли в небо в 58 Городах-Героях и Городах воинской славы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В этом году Акция прошла более чем в 75 городах Городах-Героях, Городах воинской славы, Городах трудовой доблести.

В Севастополе акция прошла на территории музея-заповедника Херсонеса Таврического. Акция реализована совместно с фондом «Моя история». В ней принял участие военный оркестр Севастопольского полка Росгвардии. В исполнении оркестра и ведущих солистов города Севастополя в Херсонесе Таврическом прозвучали как песни о Великой Отечественной войне («Смуглянка», «Вечер на рейде», «Нам нужна одна Победа» и др.), так и современные песни. Ведущие концерта рассказали о подвигах севастопольцев, удостоенных звания Герой Советского союза.

В Городе-герое Москва акция традиционно состоялась около Музея Победы и главного здания МГУ.

Освещение ночного неба у стелы «Город воинской славы» организовано в Городе воинской славы – Петрозаводске в рамках акции «Лучи Победы» в 00.00 часов 24 июня 2022 года.

В Петропавловске-Камчатском прошла патриотическая акция «Лучи Победы», приуроченная к 77-летию со дня первого Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. В 23 часа более 50 мощных прожекторов озарили стелу «Город воинской славы».

В акции приняли участие и города, которые удостоены почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

В Самарской области Лучи Победы увидели жители городов Самара и Сызрань у монумента Славы и памятника штурмовику Ил-2, а также у Сызранского кремля. Торжественные мероприятия начались в 22:30 с выступления духовых оркестров, а само световое действо стартовало через полчаса и продлилось 35 минут. Ровно столько, сколько времени «Лучи Победы» освещали небо над Москвой в 45-м году.

В Хабаровском крае акция лучи победы прошла в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.