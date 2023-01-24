Главная операция маршала Говорова

Леонид Говоров должен был стать инженером-судостроителем, но из аудитории петроградского политеха его выдернула Первая мировая война. Привыкшего к точным наукам студента не отправили тут же на фронт, а послали учиться в столичное Константиновское артиллерийское училище.

Война шла не первый год – на дворе уже был 1916-й. Получил погоны прапорщика Говоров в июне 1917-го, когда разложение армии после Февральского переворота уже стало свершившимся фактом. На войну он так и не попал – молодого артиллериста отправили служить в Сибирь. А весной 1918-го он и вовсе демобилизовался на почве «самороспуска» армии, уехав к родителям в Поволжье. Казалось, что военная карьера успела закончиться, толком не начавшись, но на деле все еще было впереди. В Поволжье и Сибири началось антибольшевистское восстание, подстегнутое действиями Чехословацкого корпуса. Говоров то ли сам, то ли через мобилизацию присоединился к нему, в итоге оказавшись в рядах армии Колчака. Сам он позже, при большевиках, указывал везде второй вариант. И, возможно, не кривил душой, потому что в декабре 1919-го, когда дела у белых пошли совсем плохо, не отступал с колчаковцами, а предпочел перейти на сторону красных.

Через месяц Говоров, которого успели произвести в подпоручики у белых, как специалист по артиллерии, уже командует дивизионом у Блюхера. Через какое-то время его перебрасывают в Крым, где он сражается против частей Врангеля. В этих боях он получает ранения и награды. После Гражданской Говоров принял решение навсегда связать свою жизнь с армией – теперь уже нового, советского, государства.

Математик военного дела

«Скрупулезный, очень вдумчивый, въедливый военачальник, настоящий математик военного дела», – характеризовал Леонида Говорова президент Путин. Будущий маршал и правда ценил военную науку, умел и любил учиться. В межвоенный период он постоянно на курсах, слушает лекции в военных академиях. Поняв, кто будет наиболее вероятным противником, Говоров выучил немецкий язык и сдал экзамен на военного переводчика. А в 1936 году он попал в состав слушателей первого набора Академии Генштаба.

При этом Говорова, несмотря на его колчаковское прошлое, обошли репрессии. Как выяснилось, не зря – в Зимнюю войну его любовь и глубокое знание артиллерии оказались как раз кстати. Он успешно организовал шквал метко летящих снарядов на одном из участков линии Маннергейма, который в итоге был прорван.

Затем грянула Великая Отечественная. Там Говоров успел и позаниматься любимой артиллерией, и поучаствовать в подготовке контрнаступления под Ельней, сбивая темпы продвижения врага на Москву. Довелось нашему герою и оборонять столицу на западных подступах. В итоге он, не разбитый и ликвидировавший прорыв танков фон Клюге, переходит в контрнаступление под Москвой.

Но главное в жизни Леонида Говорова состоялось весной 1942-го, когда его отправили под Ленинград. Там он активно занимался реорганизацией обороны, делая упор на фортификацию и свою любимую артиллерию. А с июня 1942 года Говоров командует Ленинградским фронтом, беря на себя ответственность за судьбу страдающих от голода жителей города на Неве.

Прорвать блокаду

Немцы крепко держали Ленинград за горло. Попытка стряхнуть их в Синявинской операции с августа по октябрь 1942-го не удалась, хотя советские войска и сорвали этим самым готовящееся наступление противника. Говоров сделал выводы из ошибок и все-таки прорвал блокаду 18 января 1943-го. Операция «Искра» завершилась успехом.

Во многом успех определялся в самом начале операции, потому что Говоров смог организовать форсирование Невы сразу на широком фронте. Был захвачен по-настоящему большой плацдарм на левом берегу, на котором получалось копить силы для дальнейших ударов, и который был сложно надежно «обложить» со всех сторон из-за его размеров.

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Город вздохнул намного спокойнее. Правда, блокада была прорвана на самом неудобном с логистической точки зрения участке. Но построенная в кратчайшие сроки железная дорога значительно облегчила снабжение Ленинграда едой, медикаментами и боеприпасами.

В начале нового, 1944 года, войска Говорова, воспользовавшись неудачами немцев на других участках, нанесут еще более сильный удар и полностью прогонят врага от Ленинграда, отбросив его на сотню километров.

Летом 1944-го Говорова ждет еще одно большое наступление – настанет время вывести из войны Финляндию. 20 июня его бойцы уже будут вести бои за Выборг, а незадолго до этого Леонид Говоров станет маршалом Советского Союза. Далее на пути его фронта ляжет Прибалтика. Освободив часть этого региона, Говоров прижмет то, что осталось от германской группы армий «Север», к морю. Теперь уже его бойцы блокируют немцев в Курляндии, где те и просидят почти полгода до самого конца войны, не проявляя особой активности и не влияя на положение на фронтах.

После войны Леонид Говоров дослужился до заместителя Военного министра Советского Союза. Там подход «математика военного дела» пригодился в реорганизации противовоздушной обороны, которой занимался Говоров в 50-е годы. К сожалению, долголетием проживший насыщенную жизнь маршал не отличился – он умер в 1955 году в возрасте 58 лет.