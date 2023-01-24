Главная операция маршала Говорова

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24 января, вторник  |  Последнее обновление — 11:50  |  vz.ru
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Энергосистема Британии тяжело переживает кризис

Британия готова доплачивать населению за экономию света PA Images/Reuters
Еще недавно Британия была лидером по отказу от грязной угольной генерации. А теперь Лондон хватается за уголь как за последнюю соломинку. Холода заставляют единого оператора доплачивать населению за экономию электроэнергии. Власти готовы впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту. А местные металлурги ждут краха без российского кокса. Все это ведет Британию к самому продолжительному кризису за всю историю.  Подробности...
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Россия должна спасти Сербию от великого позора

Конфликт вокруг Косово, как и конфликт вокруг Украины – это часть противостояния России с Западом REUTERS/Laura Hasani
Запад загнал руководство Сербии в угол: или оно позволит Косово вступить в ООН, или страна окажется в изоляции. Одна из конечных целей этого шантажа – перетащить Белград в антироссийский лагерь. Но именно Россия в состоянии спасти сербов от национального предательства, причем вне зависимости от того, хотят они этого сами или нет. Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Кто и как отдаст Польше Западную Украину

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский говорит то, что скрывают действующие власти страны imago images/Global Look Press
Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривала вариант аннексии западной части Украины. И хотя официальные польские власти сейчас требуют опровержений, есть признаки того, что Сикорский озвучил желания Варшавы. Как и при каких обстоятельствах эти мечты Польши могут все-таки сбыться? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Главная операция маршала Говорова

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Президент России на встрече с жителями Петербурга много говорил о Блокаде. Он упомянул Леонида Говорова – советского маршала, обеспечившего успех операции «Искра». «Выдающийся» – именно так охарактеризовал этого советского военачальника президент. И это была не пустая похвала. Подробности...

Пять причин, по которым не стоит блокировать YouTube

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Раз людям нужен YouTube – они продолжат им пользоваться в обход блокировок. Причем поскольку такой обход будет носить массовый характер, пытаться наказывать людей будет бессмысленно. Подробности...
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«Кривое зеркало славянства» мешает отношениям России и Чехии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Россия и Чехия – разные государства, с разным менталитетом. А нынешние проблемы между ними проистекают из того, что обе стороны видят другого сквозь призму «славянства», которое они понимают совершенно по-разному. Подробности...
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Как узнать третью мировую войну

Россия высылает послов Прибалтики

Как немцы украинцев с танками обломали

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Тимур Шерзад

    Главная операция маршала Говорова

    Тимур Шерзад
    журналист
    		24 января 2023, 11:50

    Леонид Говоров должен был стать инженером-судостроителем, но из аудитории петроградского политеха его выдернула Первая мировая война. Привыкшего к точным наукам студента не отправили тут же на фронт, а послали учиться в столичное Константиновское артиллерийское училище.

    Война шла не первый год – на дворе уже был 1916-й. Получил погоны прапорщика Говоров в июне 1917-го, когда разложение армии после Февральского переворота уже стало свершившимся фактом. На войну он так и не попал – молодого артиллериста отправили служить в Сибирь. А весной 1918-го он и вовсе демобилизовался на почве «самороспуска» армии, уехав к родителям в Поволжье. Казалось, что военная карьера успела закончиться, толком не начавшись, но на деле все еще было впереди. В Поволжье и Сибири началось антибольшевистское восстание, подстегнутое действиями Чехословацкого корпуса. Говоров то ли сам, то ли через мобилизацию присоединился к нему, в итоге оказавшись в рядах армии Колчака. Сам он позже, при большевиках, указывал везде второй вариант. И, возможно, не кривил душой, потому что в декабре 1919-го, когда дела у белых пошли совсем плохо, не отступал с колчаковцами, а предпочел перейти на сторону красных.

    Через месяц Говоров, которого успели произвести в подпоручики у белых, как специалист по артиллерии, уже командует дивизионом у Блюхера. Через какое-то время его перебрасывают в Крым, где он сражается против частей Врангеля. В этих боях он получает ранения и награды. После Гражданской Говоров принял решение навсегда связать свою жизнь с армией – теперь уже нового, советского, государства.

    Математик военного дела

    «Скрупулезный, очень вдумчивый, въедливый военачальник, настоящий математик военного дела», – характеризовал Леонида Говорова президент Путин. Будущий маршал и правда ценил военную науку, умел и любил учиться. В межвоенный период он постоянно на курсах, слушает лекции в военных академиях. Поняв, кто будет наиболее вероятным противником, Говоров выучил немецкий язык и сдал экзамен на военного переводчика. А в 1936 году он попал в состав слушателей первого набора Академии Генштаба.

    При этом Говорова, несмотря на его колчаковское прошлое, обошли репрессии. Как выяснилось, не зря – в Зимнюю войну его любовь и глубокое знание артиллерии оказались как раз кстати. Он успешно организовал шквал метко летящих снарядов на одном из участков линии Маннергейма, который в итоге был прорван. 

    Затем грянула Великая Отечественная. Там Говоров успел и позаниматься любимой артиллерией, и поучаствовать в подготовке контрнаступления под Ельней, сбивая темпы продвижения врага на Москву. Довелось нашему герою и оборонять столицу на западных подступах. В итоге он, не разбитый и ликвидировавший прорыв танков фон Клюге, переходит в контрнаступление под Москвой.

    Фото: Фотохроника ТАСС

    Но главное в жизни Леонида Говорова состоялось весной 1942-го, когда его отправили под Ленинград. Там он активно занимался реорганизацией обороны, делая упор на фортификацию и свою любимую артиллерию. А с июня 1942 года Говоров командует Ленинградским фронтом, беря на себя ответственность за судьбу страдающих от голода жителей города на Неве.

    Прорвать блокаду

    Немцы крепко держали Ленинград за горло. Попытка стряхнуть их в Синявинской операции с августа по октябрь 1942-го не удалась, хотя советские войска и сорвали этим самым готовящееся наступление противника. Говоров сделал выводы из ошибок и все-таки прорвал блокаду 18 января 1943-го. Операция «Искра» завершилась успехом.

    Во многом успех определялся в самом начале операции, потому что Говоров смог организовать форсирование Невы сразу на широком фронте. Был захвачен по-настоящему большой плацдарм на левом берегу, на котором получалось копить силы для дальнейших ударов, и который был сложно надежно «обложить» со всех сторон из-за его размеров. 

    Город вздохнул намного спокойнее. Правда, блокада была прорвана на самом неудобном с логистической точки зрения участке. Но построенная в кратчайшие сроки железная дорога значительно облегчила снабжение Ленинграда едой, медикаментами и боеприпасами.

    В начале нового, 1944 года, войска Говорова, воспользовавшись неудачами немцев на других участках, нанесут еще более сильный удар и полностью прогонят врага от Ленинграда, отбросив его на сотню километров.

    Летом 1944-го Говорова ждет еще одно большое наступление – настанет время вывести из войны Финляндию. 20 июня его бойцы уже будут вести бои за Выборг, а незадолго до этого Леонид Говоров станет маршалом Советского Союза. Далее на пути его фронта ляжет Прибалтика. Освободив часть этого региона, Говоров прижмет то, что осталось от германской группы армий «Север», к морю. Теперь уже его бойцы блокируют немцев в Курляндии, где те и просидят почти полгода до самого конца войны, не проявляя особой активности и не влияя на положение на фронтах.

    После войны Леонид Говоров дослужился до заместителя Военного министра Советского Союза. Там подход «математика военного дела» пригодился в реорганизации противовоздушной обороны, которой занимался Говоров в 50-е годы. К сожалению, долголетием проживший насыщенную жизнь маршал не отличился – он умер в 1955 году в возрасте 58 лет.

     

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