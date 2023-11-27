Две забытые победы меняют репутацию Крымской войны

Tекст: Михаил Диунов, историк

К Крымской войне (1853–1856) в России зачастую относятся с некоторым пренебрежением. Она считается неудачной для Российской империи, хотя на самом деле попытки неприятеля перейти в наступление были успешно отражены на всех участках боевых действий. Даже в Крыму, где был затоплен Черноморский флот и сдан Севастополь, англо-французские войска оказались в стратегическом тупике.

Но был и еще один регион, далекий от Крыма, где военные действия велись с не меньшей интенсивностью. На Кавказе состоялись несколько сражений, исход которых имел большое значение для всей войны и российской истории.

Предпосылки Крымской войны

В июле 1853 года русские войска вступили на территорию дунайских христианских княжеств Молдавия и Валахия. Эти земли входили в состав мусульманской Османской империи, но пользовались определенной автономией и покровительством России.

А незадолго до того турецкий султан поддался на шантаж Франции и передал Католической церкви контроль над святыми местами в Палестине. Николай I в ответ выдвинул ультиматум, в котором требовал не только вернуть православные святыни, но и гарантировать России протекторат над всем христианским населением многонациональной Османской империи. Последнее требование было невероятным, фактически означавшим двойной суверенитет над примерно половиной населения Турции. Пойти на это султан не мог.

Тогда для оказания давления на турок в дунайские княжества были введены русские войска. Русских солдат встречали с цветами, как избавителей от османского ига.

Это военное вмешательство стало поводом для консолидации всех недовольных ведущей ролью России в Европе – и в первую очередь таких держав, как Великобритания и Франция. К ним негласно присоединилась и Австрийская империя, которая не начала боевых действий, но сконцентрировала войска на границе России. Началась Крымская война.

Турецкое вторжение

В то время, как англо-французские союзники готовили экспедицию в Крым, стотысячная османская армия в октябре 1853 года вторглась на Кавказ, на территорию Российской империи. Турки помнили, что еще недавно их султан считался покровителем мусульманских народов Кавказа, а на турецких картах эта земля окрашивалась в цвета Османской империи. И лишь после нескольких русско-турецких войн на Кавказе установилась власть России. Для Кавказа это был серьезный шаг вперед, к прогрессу и цивилизации. Ведь османские власти не интересовало ни развитие Кавказа, ни установление там порядка и законности. Кавказские племена жили в средневековье, а христианские народы жесточайше угнетались.

Когда начались боевые действия, командующий на Кавказе князь Михаил Воронцов находился в сложном положении. Граница со стороны Турции на протяжении более 500 верст была охраняема только редкими постами, на которых находилось менее двух тысяч казаков, а в пограничных городах, укреплениях и крепостях было расположено всего четыре пехотных батальона. В таких условиях было принято единственно возможное решение: сосредоточить имеющиеся войска в нескольких самых важных крепостях, удобных для обороны.

Защите способствовал тот факт, что боевые действия развернулись на территории, населенной грузинами и армянами. Они еще не забыли о том, что русские спасли их от гибели, поэтому в верности этих народов не приходилось сомневаться. Для усиления на Кавказ срочно перебросили 13-ю пехотную дивизию.

Победа под Ахалцихом

Османская армия вела наступление на два главных опорных пункта России в регионе – Александрополь (ныне армянский Гюмри) и Ахалцих (ныне грузинский Ахалцихе). В конце октября 1853 года 18-тысячный корпус под командованием турецкого полководца Мехмеда Али-паши подошел к Ахалциху. Считалось, что эта крепость слаба и лишь задержит продвижение неприятеля, а основные бои развернутся за Боржомское ущелье, открывающее путь на территорию Грузии. Когда перед крепостью появились передовые части Али-паши, командующий Ахалцихским гарнизоном генерал-майор Ковалевский, имея всего около 500 солдат, занял оборону и стал ждать подмоги. К счастью, турки, не любившие штурмовать крепости, действовали нерешительно и лишь обстреливали город из пушек.

Было отправлено донесение командующему войсками в Тифлисе (ныне Тбилиси) князю Ивану Андроникову. Тот за короткое время собрал и привел к Ахалциху несколько батальонов 13-й пехотной дивизии, донской казачий полк, тифлисское ополчение и небольшой отряд осетинских добровольцев – всего около семи тысяч человек.



В четыре часа утра 14 ноября (24 ноября по новому стилю) русские войска двинулись в атаку. Удар наносился с двух направлений: отвлекающий по фронту и основной во фланг. Сражение началась с мощной артподготовки. Затем генерал Фрейтаг спустился с двумя батальонами Виленского полка с высот в долину реки Посхов-чай и пошел на штурм занятого турками селения Суфлис. Солдатам пришлось под огнем противника переходить вброд бурную горную реку. Но русские одним натиском взяли высоту с находившимися на ней турецкими орудиями и с криком «ура!» ворвались в Суфлис. После нескольких часов сражения османские солдаты не выдержали и обратились в бегство.

Это был полный разгром. Турки потеряли 11 орудий, большое число боеприпасов, оставили нетронутый полевой лагерь с множеством секретных документов Мехмеда Али-паши. Потери турок превысили тысячу человек, наши же войска потеряли всего 51 солдата и одного офицера.

Корпус Мехмеда Али-паши перестал существовать. Направлению на Тифлис более не угрожали никакие турецкие силы. Князь Андроников за руководство военной операцией получил орден Святого Георгия III степени, части 13-й дивизии – Георгиевские знамена и трубы.

Победа под Башкадыкларом

Но на этом победы русской армии не закончились. На южном направлении в наступление против турок перешел отряд генерал-лейтенанта князя Василия Бебутова. Он насчитывал всего 10 тыс. солдат, но успешно теснил 40-тысячный корпус другого турецкого полководца – Абди-паши, который после разгрома под Ахалцихом и поражения под Баяндуром уже не думал о наступлении на Александрополь.

Русские войска шли налегке почти без артиллерии, которую трудно было перевозить по горным тропам. Турки медленно отходили к Карсу – большой крепости на границе с Россией. 19 ноября (1 декабря по новому стилю) отряд Бебутова подошел к сильным неприятельским позициям на ручье Кадыклар, близ деревни Башкадыклар.

Князь Бебутов решил обойти левый фланг турецкой позиции, занять позиции на Карсской дороге и нанести оттуда главный удар, лишив турок пути отступления. Бой начался сразу же и довольно поздно – в 13 часов. Турки догадались о планах русских и перебросили на левый фланг значительные резервы. Поэтому Бебутов решил изменить свои намерения и нанести удар на правом фланге осман. Несмотря на почти четырехкратное превосходство неприятеля, русские атаковали. Всего два батальона Тифлисского гренадерского и Эриванского карабинерного полков в плотных колоннах, с развернутыми знаменами прошли под убийственным огнем турок и ворвались на их позиции.

Завязался жестокий ближний бой. Численное превосходство турок заставило русскую пехоту остановиться. Князь Бебутов, сознавая всю важность момента, лично повел в бой свой последний резерв – две роты Эриванского полка и легкую артиллерийскую батарею.

Ключевая позиция турок, обороняемая 16 орудиями, была захвачена. Русские войска получили господство на поле боя. В это же время донские казаки генерала Александра Багговута опрокинули полк турецкой кавалерии и зашли в тыл османам. На правом фланге русские войска с трудом держались против значительно превосходивших их турок, но сражение уже было выиграно.

Потери турок составили более шести тысяч, наши потеряли 317 человек. Были захвачены 24 орудия. За победу при Башкадыкларе князь Бебутов получил орден Святого Георгия II степени.

* * *

Если бы не разгром турок под Ахалцихом, османская армия могла быстро оказаться в Тифлисе, для обороны которого имелось мало сил. Хуже всего пришлось бы грузинам. Турки считали их изменниками, предавшими своего господина – османского султана. Грузию бы ждала кровавая резня. Более того, вступление осман в Грузию разожгло бы пожар войны на Северном Кавказе, где радикальные религиозные фанатики ждали лишь сигнала к восстанию. А это грозило бы для России проблемой во всех ее кавказских владениях.

Ну а победа под Башкадыкларом закрепила успех русской армии и открыла дорогу к двум самым важным турецким крепостям Восточной Анатолии – Карсу и Баязету. Османская империя перешла от нападения на российскую территорию к обороне. Карс в итоге был взят русскими войсками два года спустя – в ноябре 1855 года, что стало последним крупным сражением Крымской войны. В очередной раз в своей длинной истории Россия отстояла свои интересы перед лицом агрессивного соседа (в данном случае Османской империи), опиравшегося на западную поддержку (Англии и Франции).