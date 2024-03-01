Французы отвергли милитаристский угар Макрона

Tекст: Валерия Вербинина

Европа продолжает обсуждать заявление президента Франции о том, что он не исключает отправку на Украину наземных войск стран НАТО. Что фактически означает готовность прежде декларировавших свою нейтральность европейцев стать стороной конфликта. По крайней мере, некоторых из них.

Реакция со стороны европейских властей на заявление Макрона была неоднозначной. В то время как некоторые главы государств ЕС предпочли откреститься от инициативы своего коллеги, другие хранят загадочное молчание. Или делают весьма двусмысленные заявления. Например, начальник штаба обороны ВС Нидерландов Онно Эйхельсхайм заявил, что «стоит оставить все возможности открытыми, чтобы посмотреть, как лучше всего можно помочь Украине». А премьер-министр Эстонии Кая Каллас и вовсе назвала отправку военных на Украину «обороной».

Тем не менее явная готовность как минимум части западных деятелей к эскалации на Украине заставляет предположить, что Макрон вовсе не оговорился и не поспешил бежать впереди паровоза истории, как это случается с некоторыми политиками. Речь явно идет об инициативе, одобренной как минимум частью европейских элит, и Макрон определенно настроен играть в ней первую скрипку.



Однако проблема в том, что предыдущие два года французского обывателя настойчиво убеждали, что его страна не участвует в военных действиях и вообще ему не о чем беспокоиться. Теперь внезапно выясняется, что это, мягко выражаясь, может быть не так, и что одна ядерная держава вот-вот может начать выяснять отношения с другой такой же. Есть от чего почувствовать некоторое неудовольствие.

Сразу после того, как Макрон довел до широких народных масс возможность участия страны в конфликте, был проведен срочный опрос общественного мнения по заказу радиостанции «Европа 1», новостного канала Cnews и портала Journal du Dimanche. Неизвестно, на какой эффект изначально рассчитывали авторы опроса, но результат оказался впечатляющим.

76% опрошенных высказались против отправки войск на Украину. Обычно французские исследователи статистики любят разграничивать респондентов по категориям, в том числе по политическим предпочтениям, чтобы найти уязвимые точки, но в данном вопросе нация продемонстрировала редкое единомыслие и сплоченность.

Против высказались 77% респондентов среди мужчин и 75% среди женщин. При анализе возрастных категорий решительнее всего протестовали представители старшего поколения – 85% французов в возрасте от 50 до 64 лет. В самой младшей возрастной группе от 18 до 24 лет цифра сказавших «нет» меньше, 68%, но это все равно более половины.

Против высказались правые избиратели «Национального объединения» Марин Ле Пен, против оказались избиратели левых партий, против оказались «Зеленые», и что любопытнее всего – 68% сторонников президентской партии тоже сказали «нет». Иными словами, не за что зацепиться. Нет такой категории граждан Франции, которая поддержала бы идею о вводе войск на Украину. Общество решительно высказывается против, а общество – это избиратели, которые будут голосовать, и раздражать их – значит дарить их голоса на следующих выборах Марин Ле Пен и Жордану Барделла, которые и так не могут пожаловаться на отсутствие популярности.

Другой опрос, проведенный для газеты Figaro, показал, что 68% французов считают, что президент Франции был неправ, заговорив о возможной отправке войск на Украину.

Следует отдать должное Макрону и его клике, в этой ситуации он не растерялся и тотчас же принялся обрабатывать общественное мнение в нужном ему ключе. Для начала бросил на амбразуру бывшего премьер-министра Мануэля Вальса.

Выбор Вальса вовсе не случаен – в прошлом у него случались с Макроном, если прибегнуть к политкорректному западному языку, моменты жесткого непонимания. Проще говоря, политики терпеть друг друга не могли. Ни для кого не было секретом, что Вальс мечтал стать президентом, но звезды так сошлись, что он просто перестал быть премьером, а президентом стал Макрон. Некоторое время назад, впрочем, СМИ заговорили о том, что Вальсу удалось наладить испорченные было отношения и что политики «закопали топор войны».





Не исключено, что советники Макрона предложили Вальсу продемонстрировать свою лояльность и дать интервью одновременно радиостанции «Europe 1» и телеканалу Cnews, в котором он должен будет обосновать, почему Макрон прав, а граждане неправы. В последний день февраля бывший премьер-министр действительно выступил, да еще как, а интервью его теперь можно найти под жизнеутверждающим заголовком «Третья мировая война не является невозможной».

Справедливости ради, Вальс выразился несколько иначе – слова «третья мировая» он не произнес. Доводы, оправдывающие необходимость войны с Россией, во время интервью были разбавлены рассуждениями на другие темы. Начав говорить о возможности войны, Мануэль Вальс с интонациями актера, хорошо выучившего свой текст и роль вообще, произнес целый монолог:

«Надо сказать французам правду: война не является невозможной. Так или иначе к ней надо готовиться. Мы снова видим, как история поворачивается к нам своей трагической стороной. Я понимаю беспокойство сограждан… но надо понимать, что наша судьба – французов, европейцев – теснейшим образом связана с судьбой Киева, Украины и украинцев. Мы не можем принять гипотезу победы Владимира Путина, которая будет означать конец украинской демократии, стратегическое, военное, политическое, моральное поражение Европы и Запада… Кроме того, победа России развяжет руки Китаю и позволит ему решить вопрос Тайваня.

Таким образом, поражение России необходимо, и для этого следует действовать гораздо более жестко. Нужны немедленные решения, и таким решением является военная поддержка Украины».

Однако, когда ведущий спросил: «Что вы скажете 76% французов, которые не хотят, чтобы на Украину посылали войска, и заявляют, что не хотят умирать за Киев, и не хотят, чтобы за Киев умирали их дети?», Вальс явно занервничал. Отвечая, он выглядел уже гораздо менее уверенно и несколько раз сбивался. Предыдущую речь он произнес так, как произносят текст, написанный заранее и выученный наизусть.

«Знаете, мы находимся в той точке истории, когда надо сказать французам правду, чтобы они четко представляли себе общую картину. Когда я говорю, что надо готовиться к войне, надо помнить, что, ну, существуют разные типы войн, например, классическая война, которая сейчас идет на Украине. Есть также гибридная война, направленная на дестабилизацию, которую с нами ведет Россия.

Например, Россия вмешивается в выборы в США, в Каталонии, во Франции (все это чистая ложь, подтвержденная и в США, и в Испании – прим. ВЗГЛЯД). Сейчас прежде всего надо поставлять вооружение, снаряды, ракеты, само собой, самолеты «Мираж» украинцам, чтобы они могли сопротивляться… Я понимаю реакцию французов, которая отражена в этом опросе, но надо объяснить, с какими вызовами мы сталкиваемся. Я повторяю, и это мое глубочайшее убеждение, наша судьба связана с судьбой Украины… Мир изменился, появились новые угрозы, и надо быть к ним готовым».

Ни слова о компромиссах, о мирных переговорах и о мире в принципе. Лейтмотив выступления Вальса показателен – и это вовсе не мир. У самого Макрона было достаточно времени для того, чтобы попытаться смягчить свою позицию, но вместо этого он уже заявил, что каждое его слово было взвешенным и продуманным.

Учитывая, как непросто переубедить 76% населения страны, можно предположить, что будет предпринята некая провокация, призванная очернить Россию: применение химического оружия, масштабный теракт или нечто в этом роде, что будет приписано действиям российских военных. Не исключено, что англичане, большие специалисты такого рода дел, с удовольствием помогут французам. Далее происходит раскачка общественного мнения средствами пропаганды, Макрон изображает спасителя и вводит войска на Украину. В свете решимости коллективного Запада добиться победы для Украины любой ценой нельзя недооценивать никакие сценарии.

Судя по всему, это одна из причин, по которой Владимир Путин уже предупредил о последствиях при отправке натовских контингентов на Украину. Президент России констатировал, что последствия будут «трагичными», и что то, чем Запад пугает весь мир, «реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, и уничтожением цивилизации».