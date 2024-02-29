Путин поставил задачу укрепить группировки ВС России на западном направлении

Tекст: Ольга Никитина

«Серьезно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии», – заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Запад спровоцировал конфликты на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира и продолжает лгать. «Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Просто, – мы же с вами понимаем, – несут бред какой-то. А при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов», – отметил Путин.

Глава государства в этой связи напомнил судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. «Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны, в конце концов, понимать, что у нас тоже есть оружие, – да знают об этом, только что сказал, – которое может поражать цели на их территории», – подчеркнул глава государства.

«И все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации – они чего, этого не понимают, что ли? Это, знаете, люди, которые не прошли через тяжелые испытания – они уже забыли, что такое война. Мы, даже наше сегодняшнее поколение, прошли через такие тяжелые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе, сейчас – в условиях конфликта на Украине – то же самое происходит. А они думают, что для них это все мультики какие-то», – сказал российский лидер.