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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вернет ли русская литература былое значение

    Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Ослепленный Запад теряет чувство равновесия

    Желание прибрать к себе одну за другой территории, отпавшие от СССР, настолько вскружило голову Западу, что полностью убило реальную дипломатию, которая испокон основывалась на учете взаимных интересов. В христианской аскетике это называется ослепление страстью.

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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Дыра в конституции превращает Зеленского в диктатора

    В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.

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    29 февраля 2024, 12:42 • Новости дня

    Путин поставил задачу укрепить группировки ВС России на западном направлении

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил о планах серьезно укрепить группировки ВС России на западном направлении в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

    «Серьезно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что Запад спровоцировал конфликты на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира и продолжает лгать. «Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Просто, – мы же с вами понимаем, – несут бред какой-то. А при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов», – отметил Путин.

    Глава государства в этой связи напомнил судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. «Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны, в конце концов, понимать, что у нас тоже есть оружие, – да знают об этом, только что сказал, – которое может поражать цели на их территории», – подчеркнул глава государства.

    «И все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации – они чего, этого не понимают, что ли? Это, знаете, люди, которые не прошли через тяжелые испытания – они уже забыли, что такое война. Мы, даже наше сегодняшнее поколение, прошли через такие тяжелые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе, сейчас – в условиях конфликта на Украине – то же самое происходит. А они думают, что для них это все мультики какие-то», – сказал российский лидер.

    29 февраля 2024, 02:26 • Новости дня
    В Госдуме отправку французских войск на Украину решили считать оккупацией

    В Госдуме заявили, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация

    В Госдуме отправку французских войск на Украину решили считать оккупацией
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация.

    «Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима, будет расценена как ее оккупация. Франция будет воспринята как сторона конфликта и агрессор», - цитирует Шеремета РИА «Новости».

    Депутат добавил: идея Макрона по отправке войск «мертва и неосуществима», она не спасет «утопающего и готового хвататься за соломинку Зеленского», так как французам еще предстоит «познать разочарование от украинского режима, уже настигшего соседнюю Польшу».

    Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что никто из участников встречи в Париже 26 февраля не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц отнесся к ней скептически.

    По его словам, Макрон выступил с предложением о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, на что Шольц высказался о том, что это предложение нецелесообразное.

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    29 февраля 2024, 04:00 • Новости дня
    Военного из Башкирии после обмена обвинили в боях на стороне Украины

    Военный из Башкирии после обмена пленными признался в участии в боевых действиях на стороне Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Вернувшегося в Россию в результате обмена пленными 52-летнего уроженца Башкирии Радика Богданова подозревают в участии в боевых действиях против российских войск на стороне ВСУ.

    По версии следствия, подозреваемый служил в рядах вооруженных сил России, но в июне 2023 года сдался в плен украинским военным и после прохождения обучения он был зачислен в состав одного из подразделений ВСУ, в котором принимал участие в боевых действиях против российских войск, сообщает «Коммерсант».

    Отмечается, что Богданов признал вину, Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило в его отношении уголовное дело за участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (часть 3 статьи 208 УК России), за что ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

    Источники газеты также допускают, что обвинения против Богданов могут быть переквалифицированы на статью 352.1 УК (добровольная сдача в плен) или статью 275 УК (госизмена в форме перехода на сторону противника).

    Ранее сообщалось, что замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев не увидел повода для сожалений по поводу смерти в Испании угнавшего российский военный вертолет летчика Максима Кузьминова.

    «Собаке – собачья смерть!» – сказал он в интервью российским СМИ. Медведев отказался развивать эту тему, подчеркнув, что сказал все, что хотел.

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    28 февраля 2024, 23:20 • Новости дня
    Группу диверсантов ВСУ уничтожили при попытке высадиться на Тендровской косе

    В Херсонской области группу украинских диверсантов уничтожили при попытке высадиться на Тендровской косе

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа украинских диверсантов уничтожена при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

    «Украинские диверсанты были уничтожены при попытке высадиться на Тендровской косе Голопристанского района. Кажется, это был тот самый «сюрприз» на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», – сказал Василенко РИА «Новости».

    Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что перемещение плавсредств противника было замечено к западу от Тендровского маяка, отряды ВСУ были обстреляны из пулемётов, миномётов и ПТРК.

    «В результате три лодки повреждены и затонули, одну прибило к берегу, а еще одна развернулась и убыла обратно», – рассказал Рожин в своем Telegram-канале.

    В найденной у берега лодке были обнаружены несколько тел погибших и один раненый боец ВСУ, которого взяли в плен и допросили. В ходе допроса было установлено, что десантные группы относятся к 73-му морскому центру ССО ВСУ.

    Тендровская коса – это остров площадью 38 кв. км вблизи северо-западного побережья Черного моря в Херсонской области, на территории которого расположен заповедник.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала года освобождено около 327 кв. км новых регионов России. Он отметил работу бойцов Сил специальных операций, которые действуют уверенно, профессионально, достойно, ежедневно совершают подвиги.

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    28 февраля 2024, 17:07 • Новости дня
    Эксперты поделились ожиданиями от президентского послания

    Профессор ВШЭ Баширов: Темы развития экономики и СВО будут главными в послании президента

    Эксперты поделились ожиданиями от президентского послания
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Послание президента Федеральному собранию будет направлено в основном для российской аудитории и посвящено задачам, которые предстоит решить России в ближайшие годы. В нем глава государства обязательно затронет тему СВО, могут быть и месседжи для западных элит и общества. Своими прогнозами о содержании послания с газетой ВЗГЛЯД поделились политологи Александр Асафов и Марат Баширов.

    «На мой взгляд, в ожиданиях от послания нет особой интриги. Уже было сказано, что это будет представление определенных планов развития страны на ближайшие несколько лет. Если посмотреть логику предыдущих посланий, то это и подведение итогов, и постановка задач во внутренней и внешней политике России», – считает Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.

    «Иногда в посланиях главы государства бывают, скажем так, определенные моменты, которых мы можем и не ждать. Так было, например, с демонстрацией Путиным наших передовых вооружений. Вероятно, нечто подобное мы с вами можем увидеть и услышать завтра», – добавил собеседник.

    «Понятно, что послание президента – наше внутреннее дело. Однако на Западе послание также будут внимательно смотреть и выискивать поводы для демонизации России. Поэтому отрицательная реакция Запада на послание вполне ожидаема», – допускает эксперт.

    «То, что называется посланием Федеральному собранию, по сути, является обращением президента к нации. Поэтому я ожидаю некоего подведения итогов нынешней каденции президентства Путина. Несомненно, там будет дан определенный прогноз относительно специальной военной операции», – рассказал Марат Баширов, политолог, профессор Высшей школы экономики.

    Он полагает, что в меньшей степени там будут представлены месседжи для западных элит и общества. «В целом все, что Путин хотел сказать Западу, он рассказал в интервью Такеру Карлсону. Но, возможно, появятся какие-то уточнения позиций. В остальном же послание – это мероприятие прежде всего для внутренней кухни России», – указал Баширов. Но при этом, по его словам, возможные кадровые решения будут вряд ли озвучены – скорее всего их отложат до мая и инаугурации.

    «Если обозначить тезисно, то я жду следующего: рано или поздно наступит мир; значит, будет новое всеобъемлющее соглашение. И касаться оно будет двух вопросов: правил мировой торговли и глобальной безопасности. Поэтому, я думаю, президент даст какие-то намеки относительно того, какие внутренние экономические задачи мы должны решить, чтобы подойти к подписанию новых договоров в самой оптимальной, выгодной для нас позиции», – резюмировал собеседник.

    Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится в четверг, 29 февраля, в Гостином дворе. Начало запланировано на полдень.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что глава государства лично работает над текстом послания последние несколько дней. В рамках подготовки Путин проводит десятки личных и телефонных бесед с министрами, вице-премьерами, главами ведомств, членами администрации президента.

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    29 февраля 2024, 12:35 • Новости дня
    Путин рассказал о боевом применении гиперзвуковых ракет «Циркон»
    Путин рассказал о боевом применении гиперзвуковых ракет «Циркон»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о боевом применении новейших ракетных комплексов.

    Президент отметил, что стратегические силы сдерживания находятся в полной боевой готовности.

    По словам Путина, все, что было обещано по время послания во время 2018 года, – все сделано.

    «В боях уже применялись комплексы «Кинжал» и «Циркон». На боевом дежурстве стоят блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и другие новинки ОПК. Эти вооружения подтвердили свои характеристики. Завершаются испытания «Буревестника» и «Посейдона». В войска поставлены ракеты «Сармат», Россия скоро продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве», – передает ТАСС слова Путина.

    Президент добавил, что Россия продолжает работу над целым рядом перспективных систем вооружений, о них скоро узнают.

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    29 февраля 2024, 05:40 • Новости дня
    Российские штурмовики Су-25 обстреляли ВСУ крупнокалиберными ракетами «Тулумбас»

    Российские штурмовики Су-25 обстреляли личный состав ВСУ крупнокалиберными ракетами С-13 «Тулумбас»

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские штурмовики Су-25 обстреляли 122-мм ракетами С-13 «Тулумбас» скопления личного состава ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Экипажи штурмовиков на самолетах Су-25 ВКС смогли поразить опорные пункты, а также скопление живой силы и бронетехники ВСУ на Донецком направлении, передает РИА «Новости» сообщение российского оборонного ведомства.

    Отмечается, что удар наносился на предельно малой высоте в 25 метров. В итоге все намеченные цели были успешно поражены.

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    29 февраля 2024, 03:07 • Новости дня
    Российской армии пообещали тысячи ударных беспилотников «Скальпель» до конца года

    КБ «Восток»: Российская армия в 2024 году получит несколько тысяч ударных беспилотников «Скальпель»

    Tекст: Денис Тельманов

    Ударная беспилотная платформа «Скальпель» запущена в серийное производство, до конца 2024 года будет произведено несколько тысяч экземпляров изделий, сообщили в конструкторсоком бюро «Восток», где разработали дрон.

    «Точные данные не разглашаются, счет идет на тысячи изделий. Далее «Скальпель» продолжит жизнь в российской армии в составе комплекса с разведывательным беспилотным летательным аппаратом», – приводит ТАСС заявление КБ.

    Отмечается, что новый барражирующий боеприпас применяется в зоне спецоперации с 2023 года. Сейчас разработчики модернизировали пусковую катапульту, сделав ее более компактной и быстроразвертываемой. Кроме того, обновилась система связа беспилотника.

    Масса полезной нагрузки дрона составляет 5 кг, он может летать на скорости 120 км/ч на дальность 40 км.

    Ранее сообщалось, что первые партии FPV-дронов «Упырь» с тепловизорами отправили в зону СВО. Сейчас ведется работа над добавлением в них машинного зрения

    Также глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что готовится поставка в ВС России беспилотников, которые управляются с использованием искусственного интеллекта.

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    29 февраля 2024, 12:21 • Новости дня
    Путин: Все преодолеем, вместе все сможем
    Путин: Все преодолеем, вместе все сможем
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Каждое послание Федеральному собранию – это прежде всего взгляд в будущее, заявил президент Владимир Путин, пообещав огласить в своем обращении не только ближайшие планы, но и стратегические задачи.

    Перед страной, по словам российского лидера, стоят большие задачи, которые можно реализовать только вместе.

    «Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые, самые сложные вызовы. Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили ее разорвать на части в свое время. Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией. В этом году десять лет легендарной Русской весне. И сейчас энергия, искренность и мужество ее героев – крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса – их любовь к Родине, которую они пронесли через поколения, безусловно, вызывают гордость», – заявил глава государства.

    «Именно так – всем миром – мы не только заставили отступить смертельную угрозу глобальной эпидемии совсем недавно, но и показали, что в нашем обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность», – сказал Путин.

    «И сегодня, когда наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников на Донбассе и в Новороссии, решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу», – подчеркнул он.

    Перед страной стоят большие задачи, которые можно реализовать только вместе, подчеркнул Путин. «Все это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы все преодолеем, вместе все сможем», – выразил уверенность президент.

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    29 февраля 2024, 07:49 • Новости дня
    Пленный украинский военный назвал цифры Зеленского по потерям заниженными

    Пленный украинский военный назвал цифры Зеленского по потерям нереально заниженными

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский военнопленный Игорь Мыгаль, пулеметчик 3-го Луганского погранотряда, которого забрали в ВСУ насильно, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский нереально занизил цифры по потерям в армии.

    «Мне показали интервью Зеленского. Он говорит, за два года только 31 тыс. человек  потерь. Каких потерь 31 тысяча? Это нереально. Больше, намного больше», – сказал Мыгаль, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «потери очень большие, там очень бомбят, работают дроны, артиллерия». В момент попадания в плен боец находился в блиндаже в составе группы из трех военнослужащих.

    «Повезло, что я остался жив. Но не всем так везло. Большинство осталось тут, на Донетчине, Луганщине, в земле», – сказал украинский военный.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время СВО украинские вооруженные силы лишились более 444 тыс. военнослужащих, ежедневно ВСУ теряют более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения.

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    28 февраля 2024, 18:28 • Новости дня
    Путин утвердил новую Стратегию научно-технологического развития России

    Президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию научно-технологического развития страны, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В стратегии определяются цели, основные задачи и приоритеты научно-технологического развития страны, устанавливаются направления госполитики в этой области и меры по их реализации, говорится на портале.

    Как следует из утвержденного документа, целью научно-технологического развития РФ является обеспечение независимости и конкурентоспособности государства, достижения национальных целей развития и реализации стратегических национальных проектов путем создания эффективной системы наращивания и наиболее полного использования интеллектуального потенциала нации.

    Для достижения этих целей предлагается сформировать эффективную систему взаимодействия науки, технологий и производства, повысить восприимчивость экономики и общества к новым технологиям, развивать наукоемкое предпринимательство.

    Помимо этого, согласно стратегии, в РФ будет создана инфраструктура и условия для проведения научных исследований и разработок, а также сформирована эффективная система управления в области науки, технологий и производства. Также будет вестись работа по выявлению и воспитанию талантливой молодежи, сохранению и развитию интеллектуального потенциала науки, повышению престижа профессии ученого и инженера.

    Среди других задач, которые планируется выполнить в рамках стратегии, – формирование такой модели международного научно-технического сотрудничества и интеграции в области исследований и разработок, которая бы позволяла защитить национальные интересы России в условиях внешнего давления, сохранить идентичность отечественной науки и повысить ее эффективность за счет взаимовыгодного международного взаимодействия.

    Также Путин утвердил стратегию развития Российского научного фонда на период до 2030 года. В ней указывается, что деятельность фонда будет направлена на достижение трех стратегических целей: увеличение числа его грантополучателей при сохранении качества поддержанных программ и проектов, выявление и поддержку прорывных исследований и формирование передовых исследовательских коллективов в различных областях науки, в том числе проводящих междисциплинарные исследования, а также на реализацию программ и проектов полного научно-технологического цикла для внедрения в отечественную экономику наукоемких технологий.

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    28 февраля 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность регионального сотрудничества с Азербайджаном

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям 12-го Российско-азербайджанского межрегионального форума, отметив, что сотрудничество по линии регионов является важной частью партнерства двух стран.

    «Сотрудничество по линии регионов является важной составляющей российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, вносит большой вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между нашими народами, расширяет возможности для продвижения взаимовыгодных торговых, инвестиционных и гуманитарных связей, создает условия для повышения благосостояния граждан обеих стран», – опубликованы слова главы государства на сайте Кремля.

    Путин отметил, что регулярные встречи участников форума обеспечивают прямой диалог между представителями органов государственной власти, а также общественных, научных и деловых кругов по актуальным вопросам межрегионального взаимодействия.

    Также президент отметил, что повестка форума в этом году объемна и содержательна. «В центре внимания – различные аспекты развития кооперации в сферах промышленности и сельского хозяйства, поддержка малого и среднего предпринимательства, совместных проектов по защите окружающей среды», – подчеркнул он.

    В заключение президент выразил уверенность в том, что такие дискуссии будут полезными и конструктивными, дадут старт новым перспективным идеям и инициативам.

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    29 февраля 2024, 00:13 • Новости дня
    Польша задумала провести в Балтийском море учения ВМС

    Учения ВМС Польши Ostrobok 24 решено провести в Балтийском море

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Польши начинают учения Ostrobok 24, сообщило Генеральное командование родов войск польской армии.

    «Учения станут проверкой обученности военно-морских сил в действиях, обеспечивающих интересы страны на море» – приводит РИА «Новости» слова сообщение командования.

    Отмечается, что главная цель маневров – «отработка навыков в сфере обеспечения безопасности морских коммуникационных путей, по которым доставляются энергоносители и товары стратегического значения».

    В учениях будут задействованы корабли третьей флотилии ВМС Польши, в состав которой войдет также итальянский фрегат Marina Militare Luigi Rizzo.

    В рамках учений запланированы артиллерийские стрельбы, отработка обороны от атак с воздуха, защита стратегического морского транспорта. В воздухе корабли будут поддерживать истребители F-16 и спасательные вертолеты.

    Маневры завершатся 8 марта.

    Ранее сообщалось, что в Польше стартуют маневры Dragon-24 в рамках крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 2024, в которых будут участвовать около 20 тыс. военных из 10 государств – членов НАТО, включая мотострелков, бронетанковые войска и части специального назначения, а также 3500 единиц техники.

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    28 февраля 2024, 16:36 • Новости дня
    Шойгу провел совещание с руководителями тульских предприятий ОПК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание с руководителями тульских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) при участии губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сообщили в Минобороны.

    Шойгу потребовал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения, выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года, а также при необходимости сдвинуть сроки передачи техники на второй-третий кварталы, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин на форуме «Все для победы!» в Туле заявил, что подавляющее большинство граждан России сейчас вместе с армией и флотом. Он назвал это основой успеха российских бойцов.

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    29 февраля 2024, 12:49 • Новости дня
    Путин объявил о запуске национального проекта «Семья»
    Путин объявил о запуске национального проекта «Семья»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, назвал невысокие доходы граждан, в том числе многодетных семей, одной из самых острых проблем в России. Глава государства сообщил, что в России запускается новый национальный проект – «Семья».

    «Поддержка семей с детьми – наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой философии жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», – сказал он.

    По словам главы государства, число россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2023 года снизилось до 13,5 млн человек, но это все равно много.

    Проблема бедности прямо затрагивает более 9% населения России, сказал президент и поручил к 2030 году добиться уровня ниже 7%.

    Также Путин поставил задачу вдвое сократить к 2030 году бедность среди многодетных семей в России.

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    28 февраля 2024, 19:20 • Новости дня
    В Туле создали собственное ПО для управления дронами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Тульские разработчики из центра беспилотных систем «Скат» создали комплекс управления с собственным программным обеспечением, об этом доложили главе Минобороны Сергею Шойгу.

    Комплекс наземного управления с собственным ПО и выносными точками доступа позволяет оператору управлять на удалении широким рядом устройств, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Министру представили разработки, позволяющие проводить полеты дронов на нестандартных частотах и применять их в сложных погодных условиях.

    Ранее Шойгу ознакомился с разработанной в Туле системой защиты РЛС.

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    Русские солдаты разрушили миф о мощи американских танков

    В зоне спецоперации уничтожен первый американский танк Abrams. ВСУ возлагали большие надежды на применение этой машины. Сама разработка долгое время пользовалась репутацией «непобедимого чуда инженерной мысли». Что на практике означает уничтожение столь значимой для Запада модели танка и каковы дальнейшие перспективы использования противником этих машин в зоне СВО? Подробности

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    Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе

    Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности

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    Польские фермеры показали истинное значение Украины для Евросоюза

    Полное прекращение товарооборота с Украиной обсуждается Польшей, признал польский премьер-министр Дональд Туск. Иначе говоря, тотальное закрытие поставок украинских товаров и в Польшу, и через Польшу в Евросоюз. Как устроены сейчас эти поставки, насколько они критичны для Украины и почему перед нами по сути отказ Европы от неограниченной поддержки киевского режима? Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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