В США признали отсутствие доказательств «вмешательства» России в выборы для помощи Трампу

У Соединенных Штатов нет доказательств того, что Россия якобы вмешивается в выборы 2020 года, помогая одержать победу американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Как сообщает телеканал, у США «нет доказательств того, что вмешательство России в этот цикл направлено на переизбрание Трампа».

«Разведка этого не утверждает», – заявил один из источников, передает RT.

Он пояснил, что «более разумное толкование разведданых заключается не в том, что у них есть предпочтения», по его словам, «скорее, они понимают, что президент – это тот человек, с кем они могут работать, он переговорщик».

Ранее тема «российского вмешательства в выборы» вновь активно зазвучала в Соединенных Штатах. Утверждается, что Кремль добивается избрания сразу обоих главных кандидатов – и действующего президента США Трампа, и его основного соперника Сандерса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему американцы не замечают подобного абсурда и кто на самом деле портит выборы американцам.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД