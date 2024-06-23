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    Итог предательства всегда один

    @ freepik

    23 июня 2024, 12:05 Мнение

    Итог предательства всегда один

    Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин

    политолог

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    Среди современных релокантов особо слышны голоса персонажей с актерским образованием. Причем некоторые из них звучат настолько исступленно в своей ненависти к недавней родине, что аж дух захватывает.

    Например, недавно актриса, а ныне иноагент Яна Троянова заявила: «И конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам сегодня кричат в лицо: «Русских надо убивать, даже детей». Или как украинцы говорят: хороший русский – мертвый русский». Неудивительно, что этими словами заинтересовались не только ее почитатели из беглых, но и Следственный комитет России.

    И она не одна такая. Можно еще назвать несколько персонажей, ныне захлебывающихся от ненависти к своей стране, но мы заглянем в прошлое.

    Всеволод Александрович Блюменталь-Тамарин родился 16 июня 1881 года в Петербурге. И отец, и мать его были актерами, которые блистали на сценах столичных и провинциальных театров. Особенно успешным было их сотрудничество с антрепренером и режиссером Николаем Синельниковым, создавшим в 1910 году в Харькове такую труппу, что вполне конкурировала со столичными. Очереди за билетами на его спектакли часто превращались в массовые драки.

    Мария Михайловна Блюменталь-Тамарина успела не только поколесить по стране, но и сняться в кино, а также попасть в первую десятку народных артистов СССР. Ее – дочь выкупившегося из крепостной зависимости крестьянина Климова – зритель запомнил в роли еврейской мамы из фильма «Искатели счастья».

    Буквально три года она не дожила до измены единственного сына.

    «Всё детство прошло на сцене. В семь лет я уже играл. Окончил Московское театральное училище. Был на первом семестре Тенишевского училища. Во время студенческих волнений мы выбросили из окна чертежной подосланного полицейского шпика, в результате чего я и 35 студентов «вылетели» из института с «волчьими билетами». После этого я решил бесповоротно – иду на сцену. Вступил в оперетту Шумана в Вильно, где отец был режиссером», – вспоминал Всеволод Блюменталь-Тамарин в 1926 году.

    Нужно признать, что актер из младшего Блюменталь-Тамарина получился хороший. И это ценили все власти, менявшиеся часто в годы безвременья.

    Большевики его ценили, хотя и знали историю, рассказанную Вадимом Шверубовичем о том, как Всеволод, актер труппы Синельникова, встречал белых в Харькове в июне 1919 года: «Началось с того, что харьковское актерство, которое возглавлял отдыхавший под Харьковом на своем хуторе, оставленном ему советской властью, В.А. Блюменталь-Тамарин, решило устроить большой праздник в честь прихода Добровольческой армии. Затеяны были грандиозный концерт в цирке и ряд вечеров в других театральных помещениях. <…> Блюменталь-Тамарин верхом на белом цирковом коне с огромным трехцветным флагом на пике, с большой церковной кружкой у седла разъезжал по городу, собирая пожертвования на подарки «освободителям родины».

    Другого бы за это большевики пустили в расход, применив, как тогда говорили, «высшую меру социальной защиты», но только не Блюменталь-Тамарина. Ведь у него был особенный ценитель – сам нарком Луначарский. Именно он и присвоил нашему герою в 1926 году звание заслуженного артиста республики.

    Во времена НЭПа Блюменталь-Тамарин создал Московский передвижной театр. Тот самый, актрису которого Милицу Покабатько упомянул Коровьев в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Постоянные гастроли спасали его от недоброжелателей и доносов. Так он избежал репрессий 30-х годов.

    С началом Великой Отечественной войны он перебрался с семьей на дачу в Подмосковье, на Истру, неподалеку от Нового Иерусалима. Во время приближения немцев Блюменталь-Тамарин говорил: «Они нас не тронут – я же немец». И действительно, отец его был из остзейских немцев, а сам он, стало быть, фольксдойчем.

    В ноябре 1941-го немцы заняли всю эту часть Подмосковья – шла та самая битва за Москву. Блюменталь-Тамарин не просто остался на оккупированной территории, хотя были все возможности уехать, и продолжил актерскую карьеру, но и предложил свои услуги гитлеровскому министерству пропаганды. Получить в свое распоряжение такую популярную фигуру для ведомства Геббельса было большой удачей. Так начиналось предательство.

    Со 2 февраля 1942 года он регулярно выступал по немецкому радио, вещавшему на СССР, с призывами «не защищать сталинский режим и сдаваться», а население на захваченных территориях – сотрудничать с оккупантами. Передачи выходили в эфир каждый вторник и четверг в 18:00. В них он, умело копируя голос Сталина, зачитывал фейковые приказы вождя и фальшивые постановления Совнаркома. Озвучивал и агитационные фильмы, призывавшие к отъезду на работы в Германию. Выступал и на театральной сцене. Таким образом, Блюменталь-Тамарин стал фактически русским голосом ведомства Геббельса.

    27 марта 1942 года Военная коллегия Верховного суда СССР заочно приговорила его к смертной казни. Однако приведения приговора в исполнение пришлось ждать до 10 мая 1945 года, когда племянник его жены Игорь Миклашевский ликвидировал предателя в Мюнзингене в Германии, куда Блюменталь-Тамарин сбежал вместе с отступавшими немцами.

    Был ли у Блюменталь-Тамарина выбор? Многие актеры оказались на оккупированной территории, но не многие оказались предателями. Были те, кто сопротивлялись, например, в симферопольском театре работала подпольная группа. Кто-то просто работал и избегал активного участия в нацистской пропаганде, и для него после войны ничего не изменилось к худшему, как певец Борис Гмыря. А вот Валентина Токарская и Леонид Оболенский отсидели свое за работу при немцах.

    Для нынешних предателей судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли.

    Это, кстати, тоже обязательный итог жизни любого предателя.

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