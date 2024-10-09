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    С кем можно сравнить Макрона

    @ REUTERS/Benoit Tessier

    9 октября 2024, 14:08 Мнение

    С кем можно сравнить Макрона

    Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин

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    Рейтинг доверия французов к Макрону приблизился к историческому минимуму, сообщают СМИ. В сентябре в Париже прошел многотысячный митинг против нового премьера страны Мишеля Барнье и президента Эммануэля Макрона. Многие французы считают своего нынешнего лидера вовсе не лидером, а худшим руководителем государства за всю историю Франции.

    Так ли это?

    Попробуем понять, как Эммануэль Макрон выглядит на фоне своих предшественников.

    Стоит сразу отмести таких великих правителей, как Генрих IV, Людовик XIV или Шарль де Голль. Это все равно, что сравнивать Александра Емельяненко с первоклассником из секции единоборств.

    Импульсивность и непредсказуемость нынешнего президента заставляет искать аналогии в более далеком прошлом, когда страшные дни настали для Франции из-за безумия короля Карла VI в начале XV века. Он не только набрасывался с мечом на своих рыцарей, но и отписал трон в обход сыновей английскому королю Генриху VI, такому же безумцу. Его психическая болезнь, в свою очередь, привела к Войне Алой и Белой роз. Но всё же понадеемся на французских психиатров и депутатов, которые наверняка не допустят такого развития событий.

    Ассоциации с Франциском I просматриваются лишь в одном. Прием английского короля стоил французской казне в прошлом году дорого, ужин с голубым лобстером и розовыми макарунами обошелся французскому бюджету примерно в 475 тыс. евро, включая более 165 тыс. евро на обслуживание и доставку еды и более 40 тыс. евро на вино, включая бутылку Chateau Mouton Rothschild 2004 года и другие напитки.

    Но блеска встречи Франциска I с Генрихом VIII на поле Золотой Парчи в июне 1520 года не было: ни роскошных шатров, ни рыцарских турниров, ни борцовского поединка первых лиц, в котором француз оказался сильнее. Да и 2,2 тыс. голов скота в наше веганское время тоже не забивали.

    А вот в другом... Франциск был меценатом и обладал выдающимся художественным вкусом. Именно он взял на содержание Леонардо да Винчи, над «Тайной вечерей» которого в присутствии Макрона надругались организаторы игр 2024 года.

    Когда Макрон только стал президентом, и люди увидели его биографию, особенно данные о мадам, то те, кто изучал историю, сразу вспомнили сына Франциска, короля Генриха II. Тот тоже был влюблен в свою воспитательницу Диану де Пуатье, которая была старше его на два десятилетия. Но на этом все ассоциации и заканчиваются. Король Анри был последним настоящим рыцарем на французском троне и погиб на турнире. Кроме того, в отличие от бездетного Макрона, Генрих со своей законной супругой Екатериной Медичи произвел на свет десять отпрысков.

    А вот среди них и других родственников этого короля найдется нечто похожее на Макрона. Шестой ребенок и четвертый сын Генриха II, затем король Генрих III. В 1573 году посол Венеции в Париже Морисони писал о его почти «дамской деликатности», о серьгах в ушах. «Он не удовлетворился одной сережкой в каждом из них – ему нужны двойные, украшенные драгоценными камнями и жемчугом…». Тогда же и стали передаваться из уст в уста мнения о гомосексуальности наследного принца, который получил прозвище – «принц Содома».

    Мода при дворе Генриха III была женственной, многие его слуги (миньоны) и не пытались скрыть своей сексуальной ориентации. О склонностях самого короля до сих пор, уже более четырех столетий, среди исследователей идет дискуссия, как, впрочем, и об ориентации (не пронатовской, конечно, тут всё ясно) президента Макрона. И если о миньонах короля говорили злые языки и иностранцы, то назначенный Макроном премьер Атталь и некоторые его министры официально состояли и состоят в однополых браках.

    Троюродный племянник Генриха Людовик ХIII также допустил содомский грех при своем дворе. В его ближайшем окружении был не только великий кардинал де Ришелье, но и некий Сен-Мар. Он настолько приблизился к телу и душе короля, что попытался отодвинуть самого кардинала. За что и был обезглавлен.

    Увы, рядом с Макроном нет ни Дианы де Пуатье, ни кардинала Ришелье, ни даже Екатерины Медичи, а есть только всякие миньоны и политики калибра Сен-Мара.

    В ожидании Севастополя и Седана

    А вот чьи лавры явно не дают спать Макрону, то это Бонапарта. Причем не первого из Наполеонов (отступление из Москвы, переправа через Березину и русское воинство в Париже), которого в свое время сыграл в российском фильме Зеленский, а третьего. Того самого, что был первым президентом Франции, а затем и последним монархом.

    Не капитальная перестройка Парижа и расцвет культуры в его эпоху так притягивает 25-го президента к наследию 1-го, а тот факт, что именно войска этого Бонапарта совместно с англичанами обстреляли Одессу, взяли Севастополь и принудили Россию к подписанию позорного Парижского мира. Но если бы учительница, а затем жена Эммануэля Брижит лучше преподавала историю или подобрала ему репетитора по этому предмету, то он мог бы выяснить для себя, что «ответка» за Крым пришла. Россия «сосредоточилась» и помогла Пруссии разгромить французов в 1870 году. Нужно напомнить, что в рядах армии объединявшейся Германии можно увидеть и генерала Драгомирова, и хирургов Пирогова и Склифосовского, а также множество добровольцев из разных российских губерний. Франко-прусская война закончилась битвой при Седане, где император сдался в плен, а монархия ушла в прошлое навсегда.

    Но, увы, при мощнейшей исторической школе Макрону, похоже, некому напеть в ухо о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

    «Хромая утка»

    Так с кем же из его предшественников нам сравнить Макрона?

    Был такой – 11-й по счету – президент Франции Поль Дешанель. Его – бесцветную и незаметную фигуру – парламентарии избрали главой государства 18 февраля 1920 года, чтобы не допустить усиления поста в случае победы журналиста Жоржа Клемансо. Уже вскоре после вступления в должность Дешанель выпал из поезда и явился в пижаме к стрелочнице, которая приняла его за лунатика. Наивная девушка решила рассказать о случившемся самому уважаемому ею французу. Им оказался... Жорж Клемансо, который с удовольствием опубликовал откровения стрелочницы в своей газете «Канар аншене» («Хромая утка»). Спустя несколько месяцев новое президентское приключение – Дешанеля нашли купающемся в заросшем пруду, который больше напоминал лужу, по пояс в грязной воде. 21 сентября 1920 года после консультаций с женой и психиатром Дешанель ушел в отставку. И тут аналогии с нынешним главой государства Макроном вполне уместны.

    Только в 1920-е страна быстро включала «защиту от дурака», а этот второй срок сидит. 

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