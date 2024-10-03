Рейтинг доверия французов к Макрону приблизился к историческому минимуму

Рейтинг доверия французов к Макрону достиг 22% и приблизился к историческому минимуму

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Figaro, в разгар кризиса «желтых жилетов» показатель опускался до 21%. На данный момент президент может рассчитывать на поддержку 81% членов своей партии «Возрождение», передает РИА «Новости».

Отмечается, что снижение рейтинга на три процентных пункта за последний месяц связано с ожиданиями Елисейского дворца, что новая роль Макрона, предполагающая отдаление от правительственных дел, будет оценена положительно французами. Однако эти ожидания не оправдались, уровень доверия продолжает снижаться.

Не только Макрон, но и новый премьер-министр Мишель Барнье не пользуется популярностью. Рейтинг доверия к нему составляет 32%, причем он оказывается более поддержан сторонниками Макрона, чем членами своей партии «Республиканцы». 65% сторонников Макрона доверяют Барнье, в то время как только 57% республиканцев выражают ему поддержку.

В сентябре в Париже прошел многотысячный митинг против нового премьера страны Мишеля Барнье и президента Эммануэля Макрона.

Напомним, победивший на выборах в парламент блок левых партий «Новый народный фронт» согласовал единого кандидата на пост премьер-министра, но Макрон отверг кандидатуру Люси Касте после консультаций. Макрон назначил новым главой французского правительства Мишеля Барнье.