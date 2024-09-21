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Тысячи протестующих против Макрона вышли на улицы Парижа
В Париже прошел протест против правительства Макрона и премьера Барнье
Во французской столице прошла многотысячная акция протеста против правительства Франции, организованная левыми партиями и движениями, с участием представителей движения «Желтые жилеты».
Протестное шествие организовали партии левых, молодежные и феминистские организации, в акции участвовали тысячи человек, передает РИА «Новости».
Участники демонстрации прошли от площади Бастилии к площади Нации, скандируя лозунги против президента страны Эммануэля Макрона и выражая недовольство назначением премьера Мишеля Барнье.
«Желтые жилеты» несли растяжки с требованиями налоговой и социальной справедливости. По данным парижской префектуры, в акции приняли участие 3,2 тыс. человек. Всего в субботу по всей Франции состоялось около 50 демонстраций.