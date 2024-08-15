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    Германия отказывается даже от формальной денацификации

    @ Imago/TASS

    15 августа 2024, 11:42 Мнение

    Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда в Германии римский салют снова станет обыденным приветствием. Это логично после того, что немцы не просто закрывают глаза, а приветствуют героизацию пособников нацистов на Украине и расцвет в ней неонацизма, а у себя в стране героизируют эсэсовцев и фашистов.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    В Германии отменили решение министерства обороны, которое пополнило список почитаемых за героев офицеров вермахта. Ни пополнение списка, ни его отмена не заслуживали бы никакого внимания – каждая страна чтит своих героев, – если бы в списке не было нацистов из СС и членов фашистской партии НСДАП. То есть в германском Минобороны даже не усомнились, что эти персонажи официально могут служить примером для нынешних немецких военных. Общество возмутилось? Ну ладно, немного подождем.

    И это очень показательное для современной Германии событие.

    Если человек был в организации Генриха Гиммлера, давал клятву СС, участвовал в мистических обрядах этой организации, носил черную форму, а после войны вдруг стал почти святым – это не отменяет того, что он был членом организации, признанной преступной Нюрнбергским трибуналом.

    Вот, например, один из пунктов нового списка – Эрих Хартманн, летчик-ас люфтваффе. Считается самым результативным летчиком-истребителем в истории, на его счету 352 сбитых самолета. Но это по официальным документам войск Геринга. На самом деле даже немецкие летчики сомневались в данных цифрах, как и ряд современных историков. Хартманн был любимцем Гитлера и одним из символов нацистской пропаганды – так что, вероятно, некоторые победы ему просто приписывали. Впрочем, это не так уж важно.

    После войны Хартманн был осужден советским судом, 10 лет провел в лагерях. Однако, судя по всему, ни в чем не раскаялся. В своих воспоминаниях он пишет, что как-то накормил пленного русского летчика и дружески пообщался с ним. И выражает надежду, что, вернувшись в СССР, тот летчик рассказал «правду о немцах», а не ту пропаганду, которая, по мнению немецкого аса, распространялась у нас в ходе и после войны.

    При этом Хартманн оговаривается, что «кое-какие ужасные вещи, без сомнения, имели место». Ну да, сущие мелочи – Освенцим, блокада Ленинграда, миллионы казненных и замученных нацистами мирных граждан и военнопленных.

    Ни в чем он не раскаялся. Зато в своих интервью рассказывал о том, какой он был крутой парень, как отказывался работать в советском лагере и требовал соблюдения своих прав. Если бы советский военнопленный отказывался работать, что бы нацисты с ним сделали? Вопрос риторический. А Хартманн вернулся живой и здоровый, тут же поступил на службу в ВВС ФРГ, где был командиром эскадрильи, дослужился до звания полковника.

    А вот другой персонаж из списка, один из самых результативных подводников Третьего рейха по числу потопленных кораблей Эрих Топп, дослужился в ФРГ аж до звания контр-адмирала.

    Процесс денацификации в ФРГ всегда был двояким. С одной стороны, в публичной сфере заявлялось, что Германия порвала с нацистским прошлым, что немцам стыдно за то, что совершили их отцы. ФРГ помогала Израилю деньгами и оружием, принимала эмигрантов-евреев, как бы искупая грех за Холокост.

    Читал когда-то историю о том, что немецкий подросток в 1970-е годы хотел повеситься, случайно узнав, что его дедушка служил в СС.

    Но, с другой стороны, бывшими членами НСДАП были канцлер ФРГ Курт Кизингер, федеральный президент Германии Вальтер Шеель. Министр экономики Карл Шиллер был не только членом НСДАП, но и боевиком в ее штурмовом отряде.

    И конечно, Ганс Глобке, статс-секретарь канцелярии федерального канцлера ФРГ, близкий друг Конрада Аденауэра, был одним из тех, кто создавал юридическую базу для Холокоста. Вероятно, ему принадлежит идея об обязательном ношении евреями желтой звезды Давида.

    Нацистское прошлое не помешало им всем сделать головокружительную карьеру в новой Германии.

    Так что денацификация в ФРГ всегда была во многом формальностью.

    Но сейчас, похоже, Германия пытается избавиться и от этой формальности.

    Есть история официальная, а есть семейная. И, думается, дедушки, служившие в вермахте и СС, не очень любили рассказывать внукам о проигранной войне. Но иногда, выпив шнапса, что-то рассказывали: как убивали русских, какие немцы были герои, и обязательно бы победили, если бы не безумец Гитлер, который втравил Германию в войну со всем миром.

    Теперь внуки и правнуки этих «героев» радуются, что немецкая техника движется по дорогам Курской области. По крайней мере, журналисты таблоида Bild не скрывают гордости, что в атаке на Курский регион ВСУ используют немецкую технику. Более того, немецкие журналисты выразили уверенность, что именно благодаря немецким танкам в Курской области введено чрезвычайное положение (видимо, имеется в виду режим КТО). Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сказал, что этот материал носит реваншистский характер, и это абсолютно так. 

    По информации СМИ, вышеупомянутый список, посвященный воинской традиции, был пополнен офицерами вермахта в связи с требованиями министра обороны Бориса Писториуса о «боевой готовности бундесвера на фоне украинского конфликта». То есть, другими словами, в связи с противостоянием Запада с Россией.

    Так что недалек тот час, когда в Германии римский салют снова станет обыденным приветствием. Это логично после того, что Германия не просто закрывает глаза, а приветствует героизацию пособников нацистов на Украине и расцвет в ней неонацизма. Германия, другие страны Запада и Израиль делают вид, что в майданной Украине «ничего такого» не происходит. Такая толерантность к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии – на старые-то дрожжи. 

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