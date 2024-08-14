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    14 августа 2024, 11:00 • В мире

    Армия Германии начала реабилитацию нацистских преступников

    Эксперты объяснили прославление военных вермахта в немецкой армии

    Армия Германии начала реабилитацию нацистских преступников
    @ Das Bundesarchi

    Tекст: Евгений Поздняков

    Солдатам бундесвера предложили равняться на солдат вермахта – теперь канон воинский славы пополнен фамилиями офицеров, которые состояли в СС и НСДАП. В чем заключается логика этого решения, почему Берлин решил реабилитировать военных преступников и как к этому относятся в Европе?

    В немецкий «Указ о традициях», который регламентирует «культуру памяти» среди военных бундесвера, внесут радикальные изменения. В канон воинской доблести добавили нескольких офицеров вермахта, состоявших в СС и НСДАП, что стало поводом для переосмысления новых ориентиров для Берлина.

    Подобное случалось и ранее. Однако тогда бундесвер занимал принципиальную позицию: для удостаивания чести солдат рейха должен был участвовать в военном сопротивлении нацистской власти, напоминает издание TAZ. Теперь же в ФРГ готовы учитывать и послевоенные достижения нацистов.

    Официальный представитель Минобороны Арне Коллац отметил, что немцам необходимо помнить и тех офицеров, которые «участвовали в построении новой армии государства, открыто дистанцировавшись от своего прошлого». Он также подчеркнул, что в «Указе о традициях» не идет речи о военных достижениях.

    При этом в июле генерал-лейтенант Кай Роршнайдер в заметке о методических указаниях по сохранению «культуры памяти» пояснял, что в будущем Германии могут потребоваться примеры «военного превосходства, оперативной готовности и воли к борьбе за достижение поставленных целей». Сама же переоценка истории проходит на фоне масштабной милитаризации страны.

    Среди «реабилитированных» нацистов оказался полковник Эрих Хартман. Его считают самым результативным пилотом-истребителем в истории авиации. Подарив рейху 352 победы в воздушных дуэлях, он стал офицером обновленных ВВС ФРГ, принял командование эскадрой JG 71 «Рихтгоффен» и долгое время тренировал американских и немецких летчиков.

    В списке нашлось место и Эриху Топпу, видному моряку-подводнику и знакомому Мартина Бормана. Вернувшись из плена в Норвегии, Топп построил карьеру офицера штаба в военном комитете НАТО в Вашингтоне. После выхода на пенсию его наградили крестом за заслуги перед ФРГ за вклад в интеграцию ВМС Германии в структуру НАТО.

    Прославление нацистов вызвало возмущение в МИД. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о попытке немецкого руководства реабилитировать нацистское прошлое армии страны. По ее мнению, возрождение подобных идей вызывает серьезное опасение. «Мы должны бить в набат», – добавила дипломат.

    Интересно, что с Третьим рейхом многое связывает не только бундесвер, но и правительство страны. Журнал Bunte опубликовал статью о нацистском прошлом деда и прадеда министра экономики ФРГ Роберта Хабека – оба работали на Гитлера. До этого газета Bild обнародовала документы, в которых говорится, что дед главы МИД Анналены Бербок был офицером вермахта.

    «Невооруженным глазом видно, что немецкие элиты начинают отходить от прежних священных постулатов политики. Нынешнее поколение еще готово каяться за Холокост, в то время как память о Второй мировой войне смывается, уходит в прошлое. В остальной Европе никто это не критикует, во всяком случае открыто», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Более того, при содействии элит стран Восточной Европы пишется новый нарратив, который в будущем может столкнуть ФРГ и Россию,

    добавил он. «Немецкие и восточноевропейские политики хотят поставить равенство между нацизмом в Германии и коммунизмом в СССР. Очевидно, что только спорами историков ситуация не ограничится. Впереди серьезные баталии», – прогнозирует Рар.

    Переоценку действий представителей вермахта стоит рассматривать в контексте военной реформы Бориса Писториуса, уверен Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. По его словам, важной задачей для Берлина стало изменение отношения общества к бундесверу.

    «Не так давно в Германии был принят День ветерана. Этот праздник подразумевает дань уважения всем людям, сражавшимся за ФРГ когда-либо. Некоторые считают, что солдаты Третьего рейха также подпадают под эту категорию. Потребность регулярно оправдываться за события Второй мировой всегда снижала авторитет армии в глазах обычных немцев», – напоминает он.

    «Теперь Писториус пытается сместить акценты с политического и морального значения действий бойцов вермахта в пользу их профессиональных качеств.

    В целом ничего нового в этом нет. Власти Германии часто пытаются рассуждать о невиновности армии в злодеяниях Гитлера», – акцентирует собеседник. Однако позиция немецкого общества по данному вопросу остается непонятной и довольно противоречивой, так как для ФРГ «это крайне тяжелый вопрос».

    «Многие осознают причастность родственников к преступлениям нацистов. Возможно, инициатива бундесвера поможет им сбросить груз ответственности. Другие же, наоборот, являются потомками жертв ужасающей системы и к оправданию солдат вермахта относятся с недоверием», – указывает эксперт.

    «Что касается европейских соседей ФРГ, думаю, что другие государства проигнорируют эту инициативу. О милитаризации Берлина в ЕС принято не упоминать. Многие руководствуются идеей о том, что сильная и уверенная Германия несет в себе гораздо меньше угрозы, чем слабая и беззащитная», – заключил Соколов.

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