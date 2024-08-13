Немецкий политолог Рар: Прославление офицеров вермахта столкнет Германию с Россией

Tекст: Анастасия Куликова

«Невооруженным взглядом видно, что элиты Германии начинают отходить от прежних священных постулатов политики. Нынешнее поколение немцев еще готово каяться за Холокост, в то время как память о Второй мировой войне смывается, уходит в прошлое. В остальной Европе никто это не критикует, во всяком случае открыто», – отметил германский политолог Александр Рар.

Более того, при содействии элит стран Восточной Европы пишется новый нарратив, который в будущем может столкнуть Германию и Россию, добавил он. «Немецкие и восточноевропейские политики хотят поставить равенство между нацизмом в Германии и коммунизмом в России. Очевидно, что только спорами историков ситуация не ограничится. Впереди серьезные баталии», – прогнозирует Рар.

Напомним, Минобороны Германии включило в список, посвященный воинской традиции страны, офицеров вермахта, некоторые из которых состояли в СС и НСДАП. Они, по словам представителя ведомства Арне Коллаца, «участвовали в построении новой армии ФРГ и открыто дистанцировались от своего прошлого».

«Здесь мне важно подчеркнуть, что в указе о традициях речь идет не о военных достижениях. Тем не менее если вы хотите создать новую армию, то определенное мастерство в рамках лидерского поведения также играет роль», – сказал Коллац.

Представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на решение немецких властей. Она отметила, что в обновленный список вошли такие немецкие военные, как бригадный генерал Хайнц Карст, награжденный Железным крестом за участие в боевых действиях на Восточном фронте, и полковник Эрих Хартманн, один из летчиков Люфтваффе, на счету которого сотни сбитых советских самолетов.

Дипломат добавила, что подобное решение немецкого военного ведомства указывает на попытку реабилитации нацистского прошлого и вызывает серьезные опасения в связи с возможным возрождением неонацистских идей в Германии и других странах Европы. «Бывшие нацисты вновь стали «героями» Германии. Мы должны бить в набат, чтобы планета очнулась», – подчеркнула Захарова в Telegram-канале.

Ранее немецкий журнал Bunte опубликовал статью о нацистском прошлом деда и прадеда министра экономики ФРГ Роберта Хабека. В материале отмечается, что оба они служили гитлеровской Германии. До этого газета Bild обнародовала документы, в которых говорится, что дед главы МИД Германии Анналены Бербок был офицером вермахта. Он упоминается как полковник и боевой офицер немецкой армии. В 1944 году был награжден крестом «За военные заслуги». Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что у каждого второго министра ФРГ, бывшего или действующего, родственники сражались в рядах немецкой армии, причем многие на Восточном фронте.