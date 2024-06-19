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СМИ сообщили о нацистском прошлом деда и прадела немецкого министра Хабека
Немецкий журнал Bunte опубликовал статью о нацистском прошлом деда и прадеда министра экономики Хабека
Немецкий журнал Bunte опубликовал статью о нацистском прошлом деда и прадеда министра экономики ФРГ Роберта Хабека. В статье отмечается, что оба они служили гитлеровской Германии.
По информации издания, дед Роберта Хабека Курт Гранцов (1912–1952) был обер-штурмфюрером в штурмовых отрядах СА в Третьем рейхе. А его прадед Вальтер Гранцов (1887–1952) входил в ближний круг Йозефа Геббельса, передает ТАСС.
По словам самого Хабека, он часто обсуждал события прошлого со своими родственниками. Это было очень личное осмысление поступков прадеда и деда, которое повлияло на его политические взгляды, действия и высказывания, сказал он.
Как сообщалось ранее, в Германии «золотая молодежь» устроила вечеринку с нацистскими лозунгами.