Дед главы МИД Германии Бербок оказался нацистом и служил в вермахте

МИД Германии: Бербок не знала содержания архивных дел о ее деде, служившем в вермахте

Tекст: Ольга Никитина

В публикации газеты Bild говорится, что Бербок был не только офицером вермахта, но и, возможно, «убежденным национал-социалистом по зову сердца», передает ТАСС.

Издание добавляет, что подобные формулировки использовались часто и не всегда отражают реальность.

Как писал журнал Bunte, Вальдемар Бербок упоминается в архивных документах вермахта как полковник и боевой офицер. В 1944 году был награжден крестом «За военные заслуги».

В характеристике деда нынешнего министра иностранных дел Германии говорится, что тот читал книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» (Mein Kampf, признана экстремистским материалом, распространение которых запрещено в России).